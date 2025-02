Chó Robot “cách mạng hóa” trong việc rà phá bom mìn

Tháng 1/2025, Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng của Quân đội Anh, đã tiến hành các thử nghiệm chó robot trong nhiệm vụ dò tìm và vô hiệu hóa bom, nhằm giảm nguy cơ cho binh sĩ khi đối mặt với các thiết bị nổ. Ảnh Army Recognition Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Anh, thử nghiệm này bao gồm nhiều tình huống giả lập khác nhau, trong đó robot được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ như tự động mở và đóng cửa, di chuyển lên xuống cầu thang, kiểm tra thiết bị nổ tự chế và sử dụng các thiết bị phá bom để vô hiệu hóa chúng. Ảnh Defence Equipment Các quan chức quân sự Anh tin rằng, cuộc thử nghiệm này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ robot, góp phàn thay đổi cách thức xử lý bom mìn, giúp giảm thiểu rủi ro cho con người, tăng hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ảnh Robot Dogs Bộ trưởng Bộ Mua sắm Quốc phòng Anh, bà Maria Eagle cho biết, “Công nghệ tiên tiến này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quân nhân - những người đang bảo vệ đất nước chúng ta an toàn”. Ảnh X.com Ngoài ra bà Maria Eagle nhấn mạnh rằng, “Bằng cách hợp tác với ngành công nghiệp để tạo ra loại robot tiên tiến với chuyên môn hiện có, chúng tôi đảm bảo rằng các đội xử lý bom có được những công cụ tốt nhất để thực hiện công việc quan trọng này một cách an toàn và hiệu quả”. Ảnh TeckEBlog Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ rằng các chuyên gia xử lý bom đã đánh giá cao công nghệ này và cung cấp phản hồi quan trọng, để giúp Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng cải tiến hệ thống robot trong tương lai. Họ sẽ sử dụng những ý kiến phản hồi này để tiếp tục phát triển công nghệ, nhằm tăng cường an ninh quốc gia. Trong cuộc thử nghiệm cho thấy, việc sử dụng robot trong xử lý rà phá bom mìn giúp làm giảm thiểu sự tham gia của con người trong các tình huống nguy hiểm, đồng thời mở rộng khả năng của robot trong các nhiệm vụ từ xa. Điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động, giảm gánh nặng cho lực lượng phá bom và cho phép thực hiện các thao tác phức tạp một cách chính xác hơn. “Đây là một ví dụ điển hình về việc có thể tận dụng công nghệ để tạo ra lợi thế, kết hợp các hệ thống quân sự và thương mại nhằm bảo vệ con người và đất nước khỏi các mối đe dọa chết người,” Giáo sư Andy Bell, Giám đốc Khoa học và Công nghệ của Dstl nhận xét. Thử nghiệm này cũng là một phần quan trọng trong Kế hoạch Đổi mới của chính phủ Anh, vừa đảm bảo an ninh quốc gia vừa thúc đẩy công nghệ phát triển nhanh chóng, đồng thời khẳng định lĩnh vực quốc phòng là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Ngoài ra, thử nghiệm còn chứng minh rằng việc sử dụng máy bay không người lái và hệ thống robot chạy bằng công nghệ AI, cung cấp lợi thế thu thập thông tin tình báo đáng kể trên chiến trường. Các hệ thống này có thể tự động xác định chuyển động của kẻ thù, phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn và cung cấp nhận thức tình huống theo thời gian thực cho các trung tâm chỉ huy. Việc áp dụng công nghệ robot cũng đang định hình lại tương lai của chiến tranh bất đối xứng và các hoạt động chống khủng bố. Trong thời đại mà các mối đe dọa phi truyền thống như chiến tranh mạng, khủng bố và chiến đấu đô thị đang trở nên phổ biến hơn, các hệ thống tự động cung cấp các khả năng mới để chống lại các mối đe dọa cũng ngày càng phát triển. Khi các cuộc xung đột quân sự tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, các quốc gia đầu tư vào công nghệ phòng thủ do robot và AI điều khiển sẽ giành được lợi thế chiến lược trước các đối thủ. Vai trò của các công nghệ tự động do AI điều khiển trong các hoạt động quân sự sẽ nâng cao hơn nữa sức mạnh của các lực lượng vũ trang hiện đại.

