Chiến trường Ukraine "căng như dây đàn", không bên nào được phép sai lầm

Quân đội Ukraine sẽ "phát động một cuộc phản công mạnh mẽ sẽ gây chấn động thế giới" vào mùa xuân năm 2023. Đây là một thông điệp quan trọng được Dan Rice, cố vấn quân sự người Mỹ của ông Zaluzhne, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, công khai ra thế giới bên ngoài trong một cuộc phỏng vấn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên phía Ukraine truyền đạt ý định phản công ra thế giới bên ngoài thông qua các kênh mở, nhưng tuyên bố lần này của Rice cho thấy, công tác chuẩn bị cho cuộc phản công của quân đội Ukraine có thể đã hoàn tất. Và cái gọi là "Cuộc phản công mùa xuân" của Ukraine sắp bắt đầu. Kể từ đầu tháng 3, Ba Lan lần đầu tiên giao 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Sau đó, Slovakia đã thực hiện lời hứa của mình và bắt đầu chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 đang hoạt động cho Kiev. Đến cuối tháng 3, tốc độ chuyển giao vũ khí từ các nước phương Tây đã tăng nhanh. Mặc dù cho đến nay, mới chỉ có 35 xe tăng Leopard 2 được chuyển giao, nhưng số lượng này đủ để Ukraine thành lập một tiểu đoàn xe tăng hoàn toàn mới theo tiêu chuẩn phương Tây. Đồng thời nhiều xe thiết giáp phương Tây cũng sẽ gia nhập Quân đội Ukraine, cùng nhau tạo thành lực lượng tấn công bọc thép kiểu NATO. Vậy liệu quân đội Ukraine có thể đánh bại quân đội Nga hiện đang sở hữu tơi 1.900 xe tăng các loại, chỉ bằng 35 xe tăng Leopard 2? Liệu Moskva đứng yên chờ thời cơ, hay đang chuẩn bị đánh một canh bạc chiến lược? Chúng ta cùng phân tích các dữ kiện sau: Trước khi có được những chiếc xe bọc thép có khả năng đảm nhận nhiệm vụ tấn công, quân đội Ukraine đã nhận được một lượng lớn đạn dược từ Mỹ và Liên minh châu Âu; trong đó có các loại đạn pháo và tên lửa, mà quân đội Ukraine đang rất cần, giúp tăng cường khả năng tấn công tầm xa của quân đội Ukraine. Ngoài viện trợ của Mỹ, Liên minh châu Âu cũng đã quyết định viện trợ 2 tỷ euro (khoảng 2,15 tỷ USD) để mua 1 triệu viên đạn các cỡ cho quân đội Ukraine. Có thể nói, khi sở hữu càng nhiều vũ khí phương Tây, Ukraine “càng tự tin” phản công. Các nhà phân tích cho rằng, quân đội Ukraine đã tích lũy được một lượng lớn vũ khí trong quá trình chuẩn bị tấn công kéo dài ba tháng; và tổng lượng dự trữ vũ khí, đạn dược và các nguồn lực khác, đủ để quân đội Ukraine tổ chức tiến hành các hoạt động quân sự có quy mô từ 80.000-100.000 quân trong khoảng 2 tháng. Về phía Nga: Trong các chiến dịch trước, họ đã chiếm được nhiều khu vực địa hình có lợi trên chiến trường. Trên hướng Bắc Donetsk và Lugansk, trong suốt 40 ngày tiến công ở phía kênh đào Severskiy Donets-Donbass, quân Nga đã dần kiểm soát được 3 cụm “tường thành cao”, giúp khống chế hai thành phố Slavyansk và Kramatorsk bằng pháo binh từ trên cao. Gần đây, lính đánh thuê Wagner thậm chí còn không có ý định bao vây tàn quân Ukraine ở thành phố Bakhmut đang chuẩn bị tháo chạy về phía tây, mà họ tiến 11 km về phía tây, dọc theo đường cao tốc M-03 ở phía tây bắc thành phố; liên tiếp chiếm làng Dubovo-Vasilivka, Orikhovo-Vasilivka, Zaliznyaske và làng Bodanivka cùng các cứ điểm phòng thủ quan trọng khác. Đồng thời lính Wagner tiếp cận sâu hơn với Min'kivka và phòng tuyến "Thivkard" gần Pryvillya. Khu vực do Wagner kiểm soát tình cờ tạo thành một "chỗ phình" tương đối lớn, cung cấp đủ chiều sâu phòng ngự cho các khu vực Bakhmut và Soledar do Nga chiếm đóng. Những khu vực trên mà quân Nga đã tràn ngập giúp bảo vệ hai bên sườn lực lượng tấn công của lính đánh thuê Wagner; quan trọng hơn, một số khu định cư này nằm gần các khu vực có địa hình cao, tương đương với việc quân Nga chiếm địa thế thuận lợi trước. Nhóm thứ hai bị chi phối bởi các rặng núi và cao nguyên xung quanh Chasov Yar, tỏa về phía tây vào thành phố Kostiantynivka và các khu vực ngoại vi phía nam thành phố. Ở hướng này, quân Wagner và lính dù Nga bị pháo binh Ukraine khống chế; họ không mạo hiểm tiến vào thành phố do hỏa lực của pháo binh Ukraine. Nhưng những con đường vào núi phụ cận đã bị cắt đứt hoàn toàn. Cụm thứ ba từ phía nam cao nguyên Chasov Yar đến tận Dzerzhinsk, quân đổ bộ đường không Nga đang từ từ tiến công, chiếm lĩnh địa hình thuận lợi, phòng quân đội Ukraine có thể chiếm được cụm cứ điểm Dzerzhinsk; còn ngoài ra, quân đội Nga ở đây sẽ không dễ dàng nhúng tay vào khu vực này. Quân đội Nga ở khu vực này chủ yếu là để ngăn không cho quân đội Ukraine tiến hành bao vây bên sườn lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đang tiến công tại mặt trận Bakhmut. Nói chung, sau khi quân đội Nga nắm quyền kiểm soát cao nguyên Bắc Donetsk, quân đội Ukraine ở đây đã rơi vào thế bất lợi. Tại khu vực Kherson, quân đội Nga dựa vào sông Dnepr để thiết lập hệ thống phòng thủ vững chắc và đối đầu với quân đội Ukraine bên kia sông. Hơn nữa, Donetsk và Kherson đều là nơi tập trung lực lượng mạnh của cả hai bên. Bất kể khu vực nào bị quân đội Ukraine tấn công bất ngờ, thì ở hướng khác đều có thể nhận được sự hỗ trợ từ quân đội Nga, Do vậy, việc Quân đội Nga triển khai hơn 1.900 xe tăng trải đều trên mỗi tuyến của phòng ngự, nên khả năng quân đội Ukraine dựa vào mấy chục xe tăng phương Tây, mà đòi “xé nát” tuyến phòng ngự có tổ chức dày đặc của quân Nga là chuyện phi thực tế. Quan trọng hơn, so với khi quân đội Nga bị kéo căng vào mùa thu năm 2022; hiện tại họ không chỉ có đủ lực lượng phòng thủ ở tiền tuyến mà còn có một lực lượng dự bị hùng hậu, có thể được đưa vào chiến trường bất cứ lúc nào. Bởi vì 300.000 quân được huy động ở Nga trước đó, thì gần một nửa số quân chưa được sử dụng, Ngoài ra, ở trong nước, Nga vẫn còn 200.000 quân dự bị có thể được gọi đến bất cứ lúc nào. Do đó, lực lượng phòng thủ của Nga ở khu vực Đông Ukraine ngày nay, giống như một "con nhím"; có thể gây khó khăn cho các cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Giới phân tích cho rằng, "canh bạc lớn" của Moskva trong cuộc phản công này, là để quân chính quy “ngồi im câu cá” và "đặt cược" vào mặt trận Bắc Donetsk với đầy đủ quân số. Quân đội Nga cũng đã chuẩn bị nhiều vị trí phòng thủ cùng lúc ở hướng Krasny Liman và mặt trận Zaporozhye, để quân đội Ukraine "không dám động, không dám đánh". Lãnh đạo quân đội Ukraine có thể chọn bất kỳ hướng tấn công nào; nhưng hiện tại, có vẻ như "canh bạc" của Moskva đã đạt được kết quả ban đầu; quân đội Ukraine và các cố vấn quân sự NATO không dễ dàng phát động tấn công; lâm vào tình thế lúng túng "nhìn quanh ngó nghiêng". Tất nhiên, hệ thống phòng thủ “dường như hoàn chỉnh” của Nga không phải là “bất khả xâm phạm”. Bởi vì quân đội Ukraine có sự hỗ trợ của hệ thống trinh sát, tình báo của NATO, có thể giúp Kiev có được lợi thế về nhận thức tình huống trên chiến trường và chỉ có như vậy, Ukraine mới có thể thực hiện các chiến thuật khác nhau một cách thuận lợi. Các nhà phân tích cho rằng, mặt trận Nga-Ukraine dài tới 1.000 km, quân đội Ukraine mặc dù được huấn luyện kém và thiếu vũ khí trang bị, nhưng vẫn có ưu thế hơn quân đội Nga ở một số lĩnh vực. Do đó, quân đội Ukraine có thể "bốc thuốc theo đơn" và áp dụng chiến lược "dương đông, kích tây" đã được áp dụng trong "chiến dịch phản công hè thu năm 2022", khi cử hai cánh quân nghi binh ở khu vực Donetsk và tả ngạn sông Dnepr; quân Nga ở hai nơi đã hình thành thế ngăn chặn, khiến các nơi khác không thể hỗ trợ. Tất nhiên, quân đội Ukraine cần tìm ra hướng tấn công chủ yếu chiến lược thực sự phù hợp, trước khi tổ chức nghi binh ở các hướng khác. Điều đó không được tái diễn như trong cuộc “phản công hè thu” năm ngoái, nơi họ tìm được mũi đột phá thích hợp trên hướng Kharkov, sau khi bị tổn thất nặng nề trên hướng Kherson. Vì vậy, cốt lõi của vấn đề là cuộc phản kích lần này của quân đội Ukraine, rất có thể là “cơ hội cuối cùng” để giành thế chủ động trên chiến trường. Nếu quân đội Ukraine nếu chọn sai hướng tấn công, sẽ hoàn toàn rơi vào “cái bẫy” của quân đội Nga.

