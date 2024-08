Thành phố Toretsk ở Donetsk đang “oằn lưng” chống lại các đợt tấn công

Ngày 30/7, tại mặt trận Toretsk, hàng chục nghìn quân Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt. Hiện tại, Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn, với sức mạnh vượt trội của quân Nga và một hệ quả tất yếu là tuyến phòng thủ dần bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Khi Quân đội Nga thả bom nhiệt áp OFB và bom phá hạng nặng FAB-3000 vào tuyến phòng thủ kiên cố của quân Ukraine ở các nhà cao tầng, gây thêm nhiều thương vong. Sau những trận tấn công hỏa lực ác liệt, một phần tuyến phòng thủ ở Toretsk đã bị quân Nga chọc thủng. Việc đột nhập thành công và chiếm được một số trận địa phòng ngự kiên cố, trong đó có gần một nửa số tòa nhà cao tầng trong một ngôi làng, đây hoàn toàn không phải là tin vui đối với các quan chức cấp cao của Quân đội Ukraine, những người cũng biết rất rõ về khu vực Toretsk. Trước tình hình sụp đổ của tuyến phòng thủ Toretsk, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine vội vã tung thêm 4 lữ đoàn từ mặt trận trung tâm và phía nam Donbass, chuyển họ đến mặt trận Toretsk để tiếp viện, nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Tuy nhiên, Quân đội Nga dường như đã “có kế hoạch” chuẩn bị đón quân tiếp viện của Ukraine từ lâu, khi kết hợp hỏa lực mặt đất và trên không, cũng như sử dụng số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và quân số để tiến hành các cuộc đánh chặn khốc liệt. Có thể nói, hệ thống phòng thủ do Quân đội Ukraine xây dựng trên toàn bộ chiến tuyến Donbas là không hoàn hảo, bởi chỉ cần quân Nga phát động tấn công toàn diện và sau đó tập trung lực lượng vượt trội, để chọc thủng bất cứ điểm nào, thì quân Ukraine sẽ hoàn toàn bị mắc kẹt. Với thế bố trí phòng thủ như vậy, dù quân Ukraine có muốn hỗ trợ, cũng sẽ phải đối mặt với sự đánh chặn của quân Nga, chắc chắn mức độ tổn thất và thương vong sẽ lớn hơn quân Nga, mặc dù quân Nga là bên tấn công. Mặc dù Quân đội Ukraine cố gắng tung 4 lữ đoàn hỗ trợ mặt trận Toretsk, nhưng đã bị hỏa lực trên bộ và trên không của Quân đội Nga chặn lại. Đây cũng có thể là cơ hội để tiêu diệt quân Ukraine. Biến các khu vực này thành “vùng tiêu diệt”, khi quân Ukraine phải chiến đấu ngoài công sự. Trang Topwar ngày 4/8 cho biết, Quân đội Nga đang tích cực đánh bật quân Ukraine khỏi thị trấn New York (tên khác là Novgorodskoye), nằm ở phía nam thành phố Toretsk. Đây là thị trấn quan trọng, cùng với Toretsk hợp thành tuyến phòng thủ Toretsk-New York. Nhưng hiện tại, hơn một nửa thị trấn này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Các đơn vị phòng thủ của Ukraine tại thị trấn New York tiếp tục kháng cự quyết liệt các đơn vị tiến công của Nga,. Hiện pháo binh và không quân chiến thuật của Nga đang tích cực hoạt động ở New York, thả bom có sức công phá lớn vào các vị trí phòng thủ của quân của Ukraine. Những loại bom này từ lâu đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với Quân đội Ukraine. Hiện tại thị trấn New York, Lữ đoàn bộ binh 9 thuộc Quân đoàn 1 của Nga đang phát triển chiến đấu chậm tại các khu dân cư, do việc quân Ukraine tích cực sử dụng UAV FPV. Phía biên kia, quân Nga cũng sử dụng ồ ạt những loại vũ khí này, khiến thiệt hại hai bên tăng cao. Nhưng trước sức tiến công liên tục, không ngừng nghỉ của quân Nga. “vòng bán nguyệt” ở phía đông của khu dân cư ở thị trấn New York đang bị thu hẹp. Đơn vị đồn trú của Ukraine nằm trong vòng bán nguyệt này được lệnh không được rút, bất chấp hỏa lực bom pháo đang liên tục giội xuống. Việc không cho rút quân khi quân Nga tấn công dữ dội, điều này tiếp tục gây ra làn sóng chỉ trích Tổng tư lệnh Syrsky từ các đại biểu của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine). Lý do bị chỉ trích là những khu vực phòng thủ này, có thể bị bao vây bất cứ lúc nào, đồng nghĩa với việc hàng trăm binh sĩ Ukraine sẽ bị tiêu diệt hoặc bị bắt. Vào ngày 3/8, có thông tin quân Nga đã tiến thêm 600-700 m nữa ở New York, như vậy quân Nga đã chiếm quyền kiểm soát hơn một nửa thị trấn quan trọng này. Khi quân Nga tiến vào thị trấn New York, một vòng vây được hình thành ở phía đông của thị trấn, với cơ hội thoát khỏi nó ngày càng giảm đi của quân Ukraine. Hiện quân Ukraine tại khu vực trên đã bị quân Nga tiến công dồn dập từ phía nam, phía đông và đông bắc. Riêng hướng đông bắc trong trường hợp này là hướng đến thành phố Toretsk, nơi giao tranh đang diễn ra trong thành phố. Các phóng viên Pháp đăng tải thông tin rằng, Tiểu đoàn 425 Scala thuộc mặt trận phía đông của Ukraine đang ở trong vòng vây này. Thành phần chính của tiểu đoàn này là những người điều khiển UAV FPV, đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga. (Nguồn ảnh: Alamy, Topwar, Sputnik, ISW, CNN).

