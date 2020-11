Chiến thuật độc giúp J-20 Trung Quốc "cân" được cả F-22 và F-35 Mỹ

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 được chuyên gia quân sự Trung Quốc, mô tả là loại máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo mang tính cách mạng và có khả năng chống lại những loại máy bay chiến đấu tàng hình rất mạnh của Mỹ như F-22 hoặc F-35. Giới quân sự Trung Quốc cho rằng, với tầm hoạt động rộng, khả năng xuyên phá mạnh, nhận thức tình huống cao và hỏa lực mạnh mẽ, J-20 có thể được sử dụng để tấn công các máy bay tiếp dầu của quân đội Mỹ và các máy bay trinh sát khác nhờ khả năng đánh chặn tầm xa của nó. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina J-20 là máy bay chiến đấu tàng hình lớn nhất được chế tạo hiện nay, nó có khả năng chứa nhiên liệu bên trong tương đối lớn và có thể mang tới 4 thùng nhiên liệu phụ bên ngoài. Yếu tố này sẽ giúp J-20 hoạt động như một máy bay đánh chặn tầm xa, tấn công vào các máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát của Mỹ ở xa đất liền. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Tuy nhiên nhược điểm của J-20 là trọng lượng nặng và khả năng cơ động không thể so sánh với F-22 của Mỹ. Nhưng các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, do J-20 được phát triển muộn hơn nhiều so với F-22 nên nó có khả năng đánh bại F-22. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, một số đặc điểm của F-22 dường như phù hợp để sử dụng ở châu Âu hơn là ở chiến trường Thái Bình Dương, vì bán kính chiến đấu của F-22 chỉ khoảng 800 km, có thể đủ cho khu vực châu Âu, nhưng vẫn chưa đủ cho các khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-22. Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó, bán kính chiến đấu của J-20 là 1.120 km; với bán kính hoạt động như vậy, cho phép J-20 có hành trình trên không lâu hơn ở các khu vực quan trọng như Biển Đông và biển Hoa Đông. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Chuyên gia quân sự David Aix của Mỹ cho rằng, do F-22 không có bán kính hoạt động rộng, nên loại máy bay này sẽ phải dựa vào máy bay tiếp dầu để tiếp nhiên liệu khi chiến đấu. Nếu tiêm kích J-20 tấn công thành công các máy bay tiếp dầu này của Mỹ, thì các máy bay chiến đấu F-22 này sẽ không có đủ nhiên liệu để trở về căn cứ. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-22. Nguồn: Wikipedia. Nhà sản xuất máy bay Thành Đô của Trung Quốc đang bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu J-20 và chiếc máy bay này sẽ trở thành con "Át chủ bài" của Trung Quốc. Lãnh đạo Quân đội Trung Quốc tự tin, với mặt cắt phản xạ radar của J-20 nhỏ, nên rất khó bị phát hiện trong các cuộc xung đột gần không phận Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Trong trường hợp xảy ra xung đột gần không phận Trung Quốc, trên vùng trời tác chiến sẽ có hàng trăm máy bay chiến đấu và tên lửa, cũng như môi trường tác chiến điện tử dày đặc. Với phương châm không chiến hiện đại "thấy trước, bắn trước, thoát ly nhanh", J-20 sẽ gây bất ngờ cho Không quân Mỹ. Với việc J-20 được trang bị tên lửa không đối không tầm xa PL-15, điều này sẽ là mối đe dọa đối với các máy bay tiếp dầu và máy bay trinh sát của Mỹ dưới bối cảnh hỗn loạn này. Máy bay tàng hình J-20 do công ty Thành Đô của Trung Quốc phát triển, được đưa vào biên chế Không quân Trung Quốc tháng 3/2017. Do khoang chứa đạn bên trong máy bay lớn, nên có thể mang tới 6 tên lửa không đối đất. Nếu J-20 ưu tiên phát triển các nhiệm vụ tương tự của F-22 và F-35, khi hoạt động sâu trong không phận ở các quốc gia khác, thì việc thiếu khả năng tàng hình toàn diện của J-20 hiện nay sẽ là một khiếm khuyết lớn; thậm chí nó sẽ bị tiêu diệt ngay bởi F-22 hoặc F-35. Nhưng trong bối cảnh chiến đấu ở khu vực gần không phận Trung Quốc, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của lực lượng tác chiến điện tử trên không, mặt đất, cùng với khả năng tàng hình, nên J-20 có thể bí mật tiến công vào các lực lượng máy bay tiếp dầu cho F-22 hoặc F-35, khiến những máy bay chiến đấu của Mỹ, không đủ nhiên liệu về căn cứ. Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 được chuyên gia quân sự Trung Quốc, mô tả là loại máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo mang tính cách mạng và có khả năng chống lại những loại máy bay chiến đấu tàng hình rất mạnh của Mỹ như F-22 hoặc F-35. Giới quân sự Trung Quốc cho rằng, với tầm hoạt động rộng, khả năng xuyên phá mạnh, nhận thức tình huống cao và hỏa lực mạnh mẽ, J-20 có thể được sử dụng để tấn công các máy bay tiếp dầu của quân đội Mỹ và các máy bay trinh sát khác nhờ khả năng đánh chặn tầm xa của nó. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina J-20 là máy bay chiến đấu tàng hình lớn nhất được chế tạo hiện nay, nó có khả năng chứa nhiên liệu bên trong tương đối lớn và có thể mang tới 4 thùng nhiên liệu phụ bên ngoài. Yếu tố này sẽ giúp J-20 hoạt động như một máy bay đánh chặn tầm xa, tấn công vào các máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát của Mỹ ở xa đất liền. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Tuy nhiên nhược điểm của J-20 là trọng lượng nặng và khả năng cơ động không thể so sánh với F-22 của Mỹ. Nhưng các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, do J-20 được phát triển muộn hơn nhiều so với F-22 nên nó có khả năng đánh bại F-22. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, một số đặc điểm của F-22 dường như phù hợp để sử dụng ở châu Âu hơn là ở chiến trường Thái Bình Dương, vì bán kính chiến đấu của F-22 chỉ khoảng 800 km, có thể đủ cho khu vực châu Âu, nhưng vẫn chưa đủ cho các khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-22. Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó, bán kính chiến đấu của J-20 là 1.120 km; với bán kính hoạt động như vậy, cho phép J-20 có hành trình trên không lâu hơn ở các khu vực quan trọng như Biển Đông và biển Hoa Đông. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Chuyên gia quân sự David Aix của Mỹ cho rằng, do F-22 không có bán kính hoạt động rộng, nên loại máy bay này sẽ phải dựa vào máy bay tiếp dầu để tiếp nhiên liệu khi chiến đấu. Nếu tiêm kích J-20 tấn công thành công các máy bay tiếp dầu này của Mỹ, thì các máy bay chiến đấu F-22 này sẽ không có đủ nhiên liệu để trở về căn cứ. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-22. Nguồn: Wikipedia. Nhà sản xuất máy bay Thành Đô của Trung Quốc đang bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu J-20 và chiếc máy bay này sẽ trở thành con "Át chủ bài" của Trung Quốc. Lãnh đạo Quân đội Trung Quốc tự tin, với mặt cắt phản xạ radar của J-20 nhỏ, nên rất khó bị phát hiện trong các cuộc xung đột gần không phận Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20. Nguồn: Sina Trong trường hợp xảy ra xung đột gần không phận Trung Quốc, trên vùng trời tác chiến sẽ có hàng trăm máy bay chiến đấu và tên lửa, cũng như môi trường tác chiến điện tử dày đặc. Với phương châm không chiến hiện đại "thấy trước, bắn trước, thoát ly nhanh", J-20 sẽ gây bất ngờ cho Không quân Mỹ. Với việc J-20 được trang bị tên lửa không đối không tầm xa PL-15, điều này sẽ là mối đe dọa đối với các máy bay tiếp dầu và máy bay trinh sát của Mỹ dưới bối cảnh hỗn loạn này. Máy bay tàng hình J-20 do công ty Thành Đô của Trung Quốc phát triển, được đưa vào biên chế Không quân Trung Quốc tháng 3/2017. Do khoang chứa đạn bên trong máy bay lớn, nên có thể mang tới 6 tên lửa không đối đất. Nếu J-20 ưu tiên phát triển các nhiệm vụ tương tự của F-22 và F-35, khi hoạt động sâu trong không phận ở các quốc gia khác, thì việc thiếu khả năng tàng hình toàn diện của J-20 hiện nay sẽ là một khiếm khuyết lớn; thậm chí nó sẽ bị tiêu diệt ngay bởi F-22 hoặc F-35. Nhưng trong bối cảnh chiến đấu ở khu vực gần không phận Trung Quốc, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của lực lượng tác chiến điện tử trên không, mặt đất, cùng với khả năng tàng hình, nên J-20 có thể bí mật tiến công vào các lực lượng máy bay tiếp dầu cho F-22 hoặc F-35, khiến những máy bay chiến đấu của Mỹ, không đủ nhiên liệu về căn cứ. Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN