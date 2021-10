Chiến sự miền Đông ác liệt, Mỹ gửi tàu chiến tới "động viên" Ukraine

Bộ Tư lệnh Hạm đội 6 của Mỹ đưa tin, tàu khu trục tên lửa USS Porter của Mỹ đã được điều đến Biển Đen. Không có thông báo nào được đưa ra trong Bộ chỉ huy Hạm đội 6 của Mỹ về nhiệm vụ chuyến đi này của tàu chiến USS Porter. Nhưng điều này trùng hợp với hoạt động tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, không loại trừ khả năng Washington quyết định hỗ trợ Lực lượng vũ trang Ukraine bằng các cuộc tấn công vào khu vực ly khai Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) ở Miền Đông Ukraine. Tư lệnh Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ từ chối đưa ra bất kỳ chi tiết nào liên quan đến việc điều một tàu khu trục tên lửa vào vùng biển của Biển Đen; nhưng cho biết Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ và NATO cùng các lực lượng hỗ trợ đang bắt đầu hoạt động ở Địa Trung Hải và Biển Đen. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự Nga, rất có khả năng Mỹ muốn tạo áp lực cho Nga, và không loại trừ, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu ở Donbass. Có thể các chuyến bay của máy bay không người lái tấn công của Ukraine qua khu vực ly khai Donetsk và Lugansk được kết nối với điều này, khi những chiếc máy bay không người lái có thể thu thập dữ liệu tình báo cho cuộc tấn công tiếp theo bằng tên lửa Tomahawk vào đây. Tư lệnh Hạm đội 6 của Mỹ miễn cưỡng tiết lộ chi tiết về việc điều tàu chiến của họ đến Biển Đen, như trước đây điều này luôn được giải thích là do việc tiến hành các hoạt động về tự do hàng hải; việc điều động tàu chiến mang vũ khí tiến công vào khu vực “nóng” này, đã gây ra lo ngại nghiêm trọng. Tuy nhiên các tàu chiến của Mỹ trước khi hành động, phải quan sát các hành động của Nga. Nên nhớ các tàu chiến của Nga sẽ sẵn sàng đối đầu với tàu khu trục tên lửa của Mỹ ở Biển Đen, để bảo vệ “cuộc sống” của những người anh em Slavo nói tiếng Nga ở khu vực Miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu bị tổn thất nghiêm trọng ở Donbass; khi một cuộc tấn công bất ngờ của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực ly khai Donetsk, đã khiến quân đội Ukraine bị tổn thất. Cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Ukraine tại Donbass, đã chiếm giữ khu định cư Staromaryevka. Mặc dù đã đưa quân đội Ukraine chưa tiến quá sâu vào lãnh thổ của khu vực Donetsk, nhưng lại dẫn đến những tổn thất rất lớn cho phía Ukraine. Theo thông tin có được truyền thông Nga đăng tải, do hậu quả của các cuộc tấn công trả đũa của dân quân DPR, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu tổn thất về binh lính và trang thiết bị; trên thực tế, họ bị mắc kẹt trong vùng đất vừa chiếm được và chịu tấn công dữ dội bằng hỏa lực pháo binh của dân quân DPR. Ngoài ra, do hậu quả của các cuộc tấn công của lực lượng DPR, ít nhất có 5 quân nhân Ukraine đã hy sinh và 12 người bị thương; ít nhất 6 đơn vị thiết bị quân sự đã bị phá hủy. Trong trận chiến này, hai chiếc xe tăng đã được lực lượng DPR sử dụng như một trong những vũ khí phòng thủ. Trên thực tế, cuộc chiếm đóng “thành công” phần lãnh thổ DPR của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng chỉ có thể giữ được trong vài ngày hoặc có thể là vài giờ nữa mà thôi, và buộc quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi khu vực vừa chiếm đóng được; vì nếu không, tổn thất sẽ tăng lên gấp nhiều lần. “Các khu vực của DPR do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm được vừa qua, không mang lại lợi thế chiến lược hay chiến thuật. Tất nhiên, quân đội Ukraine có thể làm mọi cách để nắm giữ vùng đất này, nhưng trong trường hợp này, tổn thất đơn giản là rất lớn. Có thể quân đội Ukraine có thể thực hiện một số cuộc phản công trên toàn mặt trận nhằm làm suy yếu các cuộc tấn công của lực lượng dân quân DPR, nhưng hiệu quả gây bất ngờ sẽ không còn nữa”, chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh. Theo đại diện của DPR và LPR, không có tổn thất nào giữa các lực lượng dân quân; tuy nhiên, những dữ liệu này làm dấy lên một số nghi ngờ đối với các chuyên gia độc lập, vì một số vị trí phòng ngự của dân quân Donbass đã bị phá hủy do các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó vào ngày 26/10, Quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công chiếm giữ khu định cư Staromaryevka, thuộc khu vực ly khai của nước cộng hòa tự xưng Donetsk; sau đó phía quân đội Ukraine đã tổ chức phòng ngự với ít nhất hai tuyến phòng thủ tại đây. Việc quân đội Ukraine chiếm được khu định cư Staromaryevka, sẽ tạo điều kiện để họ tiến về Telmanovo, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực và sẽ tạo ra mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với DPR. Trên thực tế, điều này sẽ cắt toàn bộ phần phía nam của DPR, khỏi sự hỗ trợ của các lực lượng chính. Cần lưu ý rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc, nhằm mục đích giành quyền kiểm soát phần phía tây của DPR. Đặc biệt, trước đó đã có thông tin về sự khởi đầu của cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào thành phố Dokuchaevsk, chỉ cách thủ phủ Donetsk 20 km. Nguồn ảnh: TheSun. Video pháo binh quân ly khai DPR nã vào vị trí chiếm đóng của Quân đội Ukraine.

