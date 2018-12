Chiến hạm Thái Lan thăm Việt Nam có hiện đại ở ĐNÁ?

Theo báo QĐND, sáng 31/12, tàu Hải quân Thái Lan H.T.M.S. TACHIN (FFG 471), do Đại tá, thuyền trưởng Smitnat Kunnavatana làm Trưởng đoàn cùng thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng từ ngày 31/12 đến ngày 3/1/2019. Nguồn ảnh: QĐND Chuyến thăm của tàu Hải quân Thái Lan góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước, hai quân đội, phù hợp với quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Quân chủng Hải quân, Quân khu 5, BĐBP TP Đà Nẵng, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. Nguồn ảnh: QĐND Theo nội dung chương trình của chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Hải quân Thái Lan sẽ đến chào xã giao Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ tàu Hải quân Thái Lan tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại địa phương. Nguồn ảnh: QĐND Đây được coi là chuyến thăm đầu tiên của chiến hạm mới gia nhập Hải quân Hoàng gia Thái Lan. HTMS TACHIN (FFG 471) hiện cũng được xem là tàu hộ vệ tàng hình lớn nhất và là hiện đại nhất của Thái Lan. Con tàu hội tụ những công nghệ vũ khí, điện tử tối tân thuộc hàng bậc nhất Đông Nam Á. Nó thậm chí có thể sánh ngang với năng lực tàu hộ vệ Formidable của Hải quân Singapore. Nguồn ảnh: Thaimilitary TACHIN 471 thuộc lớp tàu hộ vệ DW-3000F do Hàn Quốc thiết kế theo đơn hàng của Thái Lan. Con tàu dài 123m, có lượng giãn nước 3.700 tấn này được cho là phiên bản cải tiến của lớp tàu khu trục cỡ nhỏ Gwanggaeto phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Thaimilitary Tuy vậy, nếu so Gwanggaeto, DW-3000F tỏ ra vượt trội toàn diện về công nghệ vũ khí cũng như hệ thống cảm biến, hệ thống quản lý tác chiến trên tàu. Nguồn ảnh: Thaimilitary Cụ thể hơn, DW-3000F được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng đa nhiệm Mk41 VLS nổi danh do Mỹ sản xuất. Điều này cho phép nó triển khai linh hoạt hàng loạt loại tên lửa phòng không khác nhau và thậm chí gồm cả tên lửa chống ngầm. Hiện các hệ thống VLS trên các tàu chiến Singapore hay Indonesia chỉ mang giới hạn một loại tên lửa. Nguồn ảnh: Seaforces Trong khi đó, HTMS TACHIN (FFG 471) hiện có thể mang tới 3 loại tên lửa khác nhau, gồm tối đa 32 đạn hải đối không RIM-162 ESSM có tầm bắn tối đa 50km, được thiết kế đối phó hiệu quả với tên lửa diệt hạm tốc độ cao và tất nhiên hầu hết mọi mục tiêu trên không. Nguồn ảnh: Seaforces Cực kỳ đặc biệt, TACHIN bây giờ có thể triển khai tên lửa phòng không tầm cực xa SM-2MR có tầm phóng từ 74-170km. Tuy nhiên, chỉ có điều là hiện không rõ Thái Lan có ý định mua SM-2MR hay là Mỹ có chấp nhận bán loại tên lửa này cho Bangkok hay không. Nguồn ảnh: Seaforces Loại thứ 3 là tên lửa chống tàu ngầm RUM-139 VL-ASROC với tầm bắn 24km + 11km ngư lôi Mk46 gắn trên đạn tên lửa. Nguồn ảnh: Seaforces Bên cạnh đó, con tàu còn có thể triển khai hai module bệ phóng với 8 quả tên lửa chống hạm Harpoon. Năm 2017, Bangkok đã ký mua 25 triệu USD các tên lửa Harpoon phiên bản RGM-84L có tầm phóng đến 278km. Nguồn ảnh: National Interest Về khả năng săn ngầm, HTMS TACHIN trang bị các hệ thống sonar kết hợp với hai bệ phóng ngư lôi Mk32 trang bị các quả ngư lôi Mk54 bắn xa tầm 10km. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài ra, hệ thống vũ khí phụ của HTMS TACHIN cũng rất hiện đại, gồm toàn các loại súng pháo tự động thế hệ mới nhất. Điển hình là pháo hạm OTO MELARA 76mm với tháp pháo thiết kế tối ưu công nghệ tàng hình. Loại pháo này có thể bắn các viên đạn thông minh có trợ lực tăng tầm đến 40-50km. Ít nhất một module tháp pháo Phalanx CIWS có tốc độ bắn tới 4.500 phát/phút chuyên dùng để bắn chặn tên lửa hành trình chống hạm. Nguồn ảnh: Wikipedia Ít nhất hai module tháp pháo DS-30M lắp khẩu Mk44 30mm có tốc độ bắn khoảng 200 phát/phút, tầm bắn 3-5km. Nguồn ảnh: Wikipedia Đó là chưa kể TACHIN 471 còn được trang bị hệ thống radar thuộc hàng tối tân nhất thế giới như Sea Giraffe 4A (tầm trinh sát 350km), Sea Giraffe AMB có tầm trinh sát đến 180km. Mời độc giả xem video: Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục HTMS TACHIN của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (nguồn MBC)

Theo báo QĐND, sáng 31/12, tàu Hải quân Thái Lan H.T.M.S. TACHIN (FFG 471), do Đại tá, thuyền trưởng Smitnat Kunnavatana làm Trưởng đoàn cùng thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng từ ngày 31/12 đến ngày 3/1/2019. Nguồn ảnh: QĐND Chuyến thăm của tàu Hải quân Thái Lan góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước, hai quân đội, phù hợp với quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Quân chủng Hải quân, Quân khu 5, BĐBP TP Đà Nẵng, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. Nguồn ảnh: QĐND Theo nội dung chương trình của chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Hải quân Thái Lan sẽ đến chào xã giao Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ tàu Hải quân Thái Lan tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại địa phương. Nguồn ảnh: QĐND Đây được coi là chuyến thăm đầu tiên của chiến hạm mới gia nhập Hải quân Hoàng gia Thái Lan. HTMS TACHIN (FFG 471) hiện cũng được xem là tàu hộ vệ tàng hình lớn nhất và là hiện đại nhất của Thái Lan. Con tàu hội tụ những công nghệ vũ khí, điện tử tối tân thuộc hàng bậc nhất Đông Nam Á. Nó thậm chí có thể sánh ngang với năng lực tàu hộ vệ Formidable của Hải quân Singapore. Nguồn ảnh: Thaimilitary TACHIN 471 thuộc lớp tàu hộ vệ DW-3000F do Hàn Quốc thiết kế theo đơn hàng của Thái Lan. Con tàu dài 123m, có lượng giãn nước 3.700 tấn này được cho là phiên bản cải tiến của lớp tàu khu trục cỡ nhỏ Gwanggaeto phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Thaimilitary Tuy vậy, nếu so Gwanggaeto, DW-3000F tỏ ra vượt trội toàn diện về công nghệ vũ khí cũng như hệ thống cảm biến, hệ thống quản lý tác chiến trên tàu. Nguồn ảnh: Thaimilitary Cụ thể hơn, DW-3000F được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng đa nhiệm Mk41 VLS nổi danh do Mỹ sản xuất. Điều này cho phép nó triển khai linh hoạt hàng loạt loại tên lửa phòng không khác nhau và thậm chí gồm cả tên lửa chống ngầm. Hiện các hệ thống VLS trên các tàu chiến Singapore hay Indonesia chỉ mang giới hạn một loại tên lửa. Nguồn ảnh: Seaforces Trong khi đó, HTMS TACHIN (FFG 471) hiện có thể mang tới 3 loại tên lửa khác nhau, gồm tối đa 32 đạn hải đối không RIM-162 ESSM có tầm bắn tối đa 50km, được thiết kế đối phó hiệu quả với tên lửa diệt hạm tốc độ cao và tất nhiên hầu hết mọi mục tiêu trên không. Nguồn ảnh: Seaforces Cực kỳ đặc biệt, TACHIN bây giờ có thể triển khai tên lửa phòng không tầm cực xa SM-2MR có tầm phóng từ 74-170km. Tuy nhiên, chỉ có điều là hiện không rõ Thái Lan có ý định mua SM-2MR hay là Mỹ có chấp nhận bán loại tên lửa này cho Bangkok hay không. Nguồn ảnh: Seaforces Loại thứ 3 là tên lửa chống tàu ngầm RUM-139 VL-ASROC với tầm bắn 24km + 11km ngư lôi Mk46 gắn trên đạn tên lửa. Nguồn ảnh: Seaforces Bên cạnh đó, con tàu còn có thể triển khai hai module bệ phóng với 8 quả tên lửa chống hạm Harpoon. Năm 2017, Bangkok đã ký mua 25 triệu USD các tên lửa Harpoon phiên bản RGM-84L có tầm phóng đến 278km. Nguồn ảnh: National Interest Về khả năng săn ngầm, HTMS TACHIN trang bị các hệ thống sonar kết hợp với hai bệ phóng ngư lôi Mk32 trang bị các quả ngư lôi Mk54 bắn xa tầm 10km. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài ra, hệ thống vũ khí phụ của HTMS TACHIN cũng rất hiện đại, gồm toàn các loại súng pháo tự động thế hệ mới nhất. Điển hình là pháo hạm OTO MELARA 76mm với tháp pháo thiết kế tối ưu công nghệ tàng hình. Loại pháo này có thể bắn các viên đạn thông minh có trợ lực tăng tầm đến 40-50km. Ít nhất một module tháp pháo Phalanx CIWS có tốc độ bắn tới 4.500 phát/phút chuyên dùng để bắn chặn tên lửa hành trình chống hạm. Nguồn ảnh: Wikipedia Ít nhất hai module tháp pháo DS-30M lắp khẩu Mk44 30mm có tốc độ bắn khoảng 200 phát/phút, tầm bắn 3-5km. Nguồn ảnh: Wikipedia Đó là chưa kể TACHIN 471 còn được trang bị hệ thống radar thuộc hàng tối tân nhất thế giới như Sea Giraffe 4A (tầm trinh sát 350km), Sea Giraffe AMB có tầm trinh sát đến 180km. Mời độc giả xem video: Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục HTMS TACHIN của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (nguồn MBC)