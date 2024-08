Trang Pentapostagma của Hy Lạp viết về tình hình ở Kursk như sau: Do tình hình thông tin chiến sự ở khu vực Kursk đang bị “nhiễu loạn”, khi giao tranh rải rác giữa hai bên. Phóng viên của Pentapostagma cố gắng đưa ra một bức tranh tổng thể, rõ ràng về hoạt động của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk. Phóng viên của Pentapostagma cho biết, hiện quân Ukraine không còn khả năng tiến lên và mọi nỗ lực đột phá đều bị pháo binh và không quân Nga tấn công phủ đầu. Trong khi bộ binh Ukraine nằm rải rác trong các khu rừng, nơi lực lượng đặc biệt của Nga đã hạ gục và tiêu diệt họ. Các đơn vị đặc biệt Akhmat của Lực lượng Vệ binh Chechnya, cùng với lực lượng đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga, đã phá hủy tới 13 xe quân sự của Ukraine, cũng như bộ khí tài chế áp điện tử Plastun. Ngoài ra, phân đội xe tăng của “Cụm quân phía Bắc” Nga, tiếp tục tiêu diệt quân và vũ khí trang bị của Ukraine ở khu vực biên giới. Đoạn phim định vị tọa độ địa lý đã xuất hiện cho thấy, tại làng Kremyanoi, quân Nga đang thực hiện các hoạt động rà phá mìn trong khu dân cư và thực hiện truy quét tàn quân Ukraine. Ngoài ra, còn có thông tin về một cuộc không kích của Nga vào các điểm tập kết của Quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy Theo kênh Military Chronicle của Ukraine, mặc dù quân Ukraine đã nỗ lực rất nhiều để chiếm được làng Kremyanoi, nhưng lực lượng tiến công đã bị quân Nga bao vây; các đơn vị Ukraine đã rút lui chậm chạp với tổn thất lớn. Trong 24 giờ, quân Ukraine đã cố gắng tiến vào hậu phương của Nga ở làng Kremyanoi, thông qua làng Tolpino lân cận, nhưng không thành công. Các nguồn tin báo chí Nga luôn nhấn mạnh rằng, các nhóm biệt kích cơ động Ukraine đã bị quân và dân Nga phát hiện sớm và tiêu diệt. Trên đường Suja - Korenevo, các phân đội Ukraine rải rác tiếp tục di chuyển, với tâm thế hung hãn. Ở Ukraine, danh sách các sĩ quan cấp cao, cũng như các thành viên của lực lượng đặc biệt Quân đội Ukraine thiệt mạng ở vùng Kursk ngày càng tăng. Điều này được chứng minh bằng hàng loạt thông báo về cái chết của nhiều người trẻ trên các tờ báo địa phương. Theo các chuyên gia Nga, kế hoạch của Tướng Sirsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine, rõ ràng đã không thành công. Mặc dù đã có một bước tiến đáng kể vào lãnh thổ Nga, nhưng họ nhanh chóng bị quân Nga ngăn chặn, và việc xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ Nga, hóa ra chỉ là những cuộc đột kích mà không có sự hợp nhất của lực lượng Ukraine. Nhìn chung, ở bên kia chiến tuyến, dù có “sương mù chiến tranh”, các chuyên gia lão luyện nhìn nhận tình hình như sau: “Chiến dịch Kursk đặc biệt của Tổng thống Zelensky hóa ra là canh bạc thua sớm. Ngòi nổ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hết, có vẻ như sẽ sớm không còn gì có thể ngăn cản bước tiến của Nga ở Donbass". Theo các nguồn tin báo chí dẫn lời Thượng thướng Leonid Ivashov, Chủ tịch Viện Địa chính trị Nga cho biết: “Lính đánh thuê Ba Lan đang thực hiện hành vi tàn bạo ở các làng khu vực Kursk và lính đánh thuê Wagner của Nga sẽ trả thù cho cái chết của người dân chúng tôi, và điều đó đã xảy ra rồi”. Tình hình trên chiến trường vùng Kursk đang thay đổi nhanh chóng. Ví dụ, trang công khai "Creamy Caprice" của Ukraine cho biết: "Do các hoạt động chiến đấu và chiến tuyến không ổn định, số liệu thống kê về các vùng lãnh thổ do các bên kiểm soát sẽ không chính xác". Những nguồn thông tin thân Ukraine tiết lộ rằng, không có mục tiêu quan trọng nào trong các vùng lãnh thổ khu vực Kursk bị quân Ukraine chiếm đóng, ngoại trừ trạm đo khí Shuzda ở ngay biên giới và tu viện Gorlansk (một di sản văn hóa của Nga). Không có bằng chứng video nào được người Ukraine cung cấp về việc họ chiếm đóng các trung tâm hành chính Shudzhda và Korenevo. Tại khu vực trung tâm khu vực khác là Rylsk, hoạt động của Không quân Nga đã tăng vọt. Chỉ trong một ngày 13/8, đã có 75 vụ đánh bom đã được thực hiện nhằm vào lực lượng Ukraine bằng bom lượn có điều khiển, gây cho quân Ukraine thiệt hại nghiêm trọng. Rõ ràng, trên lãnh thổ của mình, Quân đội Nga nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân địa phương, điều này không cho phép các đội cảm tử của Ukraine cải trang thành công. Nếu họ không bị UAV Nga phát hiện, thì người dân Nga (bao gồm cả cư dân ở khu vực Kharkov và Sumy) sẽ thông tin cho tình báo Nga. Chương trình thời sự mấy ngày qua tràn ngập tin tức về việc các đơn vị của Ukraine bị tấn công trên đường đi. Đặc biệt, sau ngày 11/8, các phi đội trực thăng vũ trang Ka-52 của Không quân Nga đã tấn công một điểm tập trung quân số, xe bọc thép và thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Theo thông tin, tất cả các mục tiêu này đã bị tiêu diệt. Ở Zolotsev (vùng Kharkov), quân Ukraine bị tấn công mạnh; truyền thông Nga đưa tin, có tới 100 lính đánh thuê Pháp thiệt mạng, 10 xe bọc thép bị phá hủy. Tên lửa BM-30 của Nga đã tấn công đoàn xe bọc thép của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Kết quả là 5 xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy, 20 lính bị tiêu diệt. Tờ Pentapostagma cũng dẫn nguồn từ trang web “Phân tích quân sự” của Ukraine cho biết, tính đến ngày 14/8, tình hình khu vực Kursk vẫn khá căng thẳng; tuy nhiên, không có thay đổi đáng kể nào trong việc hình thành mặt trận đã được ghi lại. Tổng hợp các nguồn tin của cả hai bên, Pentapostagma kết luận, tại mặt trận Kursk, hiện tại quân Ukraine không còn khả năng "tiến lên", và mọi nỗ lực tiến quân của quân Ukraine đều bị pháo binh và Không quân Nga ngăn chặn quyết liệt; trong khi bộ binh địch nằm rải rác trong rừng bị lượng đặc biệt của Nga tiêu diệt “không thương tiếc”. (Nguồn ảnh: X, Pentapostagm. TASS, CNN). Trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga tấn công điểm tập trung quân số, xe bọc thép và thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Nguồn: Bộ Quốc phóng Nga.

Trang Pentapostagma của Hy Lạp viết về tình hình ở Kursk như sau: Do tình hình thông tin chiến sự ở khu vực Kursk đang bị “nhiễu loạn”, khi giao tranh rải rác giữa hai bên. Phóng viên của Pentapostagma cố gắng đưa ra một bức tranh tổng thể, rõ ràng về hoạt động của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk. Phóng viên của Pentapostagma cho biết, hiện quân Ukraine không còn khả năng tiến lên và mọi nỗ lực đột phá đều bị pháo binh và không quân Nga tấn công phủ đầu. Trong khi bộ binh Ukraine nằm rải rác trong các khu rừng, nơi lực lượng đặc biệt của Nga đã hạ gục và tiêu diệt họ. Các đơn vị đặc biệt Akhmat của Lực lượng Vệ binh Chechnya, cùng với lực lượng đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga, đã phá hủy tới 13 xe quân sự của Ukraine, cũng như bộ khí tài chế áp điện tử Plastun. Ngoài ra, phân đội xe tăng của “Cụm quân phía Bắc” Nga, tiếp tục tiêu diệt quân và vũ khí trang bị của Ukraine ở khu vực biên giới. Đoạn phim định vị tọa độ địa lý đã xuất hiện cho thấy, tại làng Kremyanoi, quân Nga đang thực hiện các hoạt động rà phá mìn trong khu dân cư và thực hiện truy quét tàn quân Ukraine. Ngoài ra, còn có thông tin về một cuộc không kích của Nga vào các điểm tập kết của Quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy Theo kênh Military Chronicle của Ukraine, mặc dù quân Ukraine đã nỗ lực rất nhiều để chiếm được làng Kremyanoi, nhưng lực lượng tiến công đã bị quân Nga bao vây; các đơn vị Ukraine đã rút lui chậm chạp với tổn thất lớn. Trong 24 giờ, quân Ukraine đã cố gắng tiến vào hậu phương của Nga ở làng Kremyanoi, thông qua làng Tolpino lân cận, nhưng không thành công. Các nguồn tin báo chí Nga luôn nhấn mạnh rằng, các nhóm biệt kích cơ động Ukraine đã bị quân và dân Nga phát hiện sớm và tiêu diệt. Trên đường Suja - Korenevo, các phân đội Ukraine rải rác tiếp tục di chuyển, với tâm thế hung hãn. Ở Ukraine, danh sách các sĩ quan cấp cao, cũng như các thành viên của lực lượng đặc biệt Quân đội Ukraine thiệt mạng ở vùng Kursk ngày càng tăng. Điều này được chứng minh bằng hàng loạt thông báo về cái chết của nhiều người trẻ trên các tờ báo địa phương. Theo các chuyên gia Nga, kế hoạch của Tướng Sirsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine, rõ ràng đã không thành công. Mặc dù đã có một bước tiến đáng kể vào lãnh thổ Nga, nhưng họ nhanh chóng bị quân Nga ngăn chặn, và việc xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ Nga, hóa ra chỉ là những cuộc đột kích mà không có sự hợp nhất của lực lượng Ukraine. Nhìn chung, ở bên kia chiến tuyến, dù có “sương mù chiến tranh”, các chuyên gia lão luyện nhìn nhận tình hình như sau: “Chiến dịch Kursk đặc biệt của Tổng thống Zelensky hóa ra là canh bạc thua sớm. Ngòi nổ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hết, có vẻ như sẽ sớm không còn gì có thể ngăn cản bước tiến của Nga ở Donbass". Theo các nguồn tin báo chí dẫn lời Thượng thướng Leonid Ivashov, Chủ tịch Viện Địa chính trị Nga cho biết: “Lính đánh thuê Ba Lan đang thực hiện hành vi tàn bạo ở các làng khu vực Kursk và lính đánh thuê Wagner của Nga sẽ trả thù cho cái chết của người dân chúng tôi, và điều đó đã xảy ra rồi”. Tình hình trên chiến trường vùng Kursk đang thay đổi nhanh chóng. Ví dụ, trang công khai "Creamy Caprice" của Ukraine cho biết: "Do các hoạt động chiến đấu và chiến tuyến không ổn định, số liệu thống kê về các vùng lãnh thổ do các bên kiểm soát sẽ không chính xác". Những nguồn thông tin thân Ukraine tiết lộ rằng, không có mục tiêu quan trọng nào trong các vùng lãnh thổ khu vực Kursk bị quân Ukraine chiếm đóng, ngoại trừ trạm đo khí Shuzda ở ngay biên giới và tu viện Gorlansk (một di sản văn hóa của Nga). Không có bằng chứng video nào được người Ukraine cung cấp về việc họ chiếm đóng các trung tâm hành chính Shudzhda và Korenevo. Tại khu vực trung tâm khu vực khác là Rylsk, hoạt động của Không quân Nga đã tăng vọt. Chỉ trong một ngày 13/8, đã có 75 vụ đánh bom đã được thực hiện nhằm vào lực lượng Ukraine bằng bom lượn có điều khiển, gây cho quân Ukraine thiệt hại nghiêm trọng. Rõ ràng, trên lãnh thổ của mình, Quân đội Nga nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân địa phương, điều này không cho phép các đội cảm tử của Ukraine cải trang thành công. Nếu họ không bị UAV Nga phát hiện, thì người dân Nga (bao gồm cả cư dân ở khu vực Kharkov và Sumy) sẽ thông tin cho tình báo Nga. Chương trình thời sự mấy ngày qua tràn ngập tin tức về việc các đơn vị của Ukraine bị tấn công trên đường đi. Đặc biệt, sau ngày 11/8, các phi đội trực thăng vũ trang Ka-52 của Không quân Nga đã tấn công một điểm tập trung quân số, xe bọc thép và thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Theo thông tin, tất cả các mục tiêu này đã bị tiêu diệt. Ở Zolotsev (vùng Kharkov), quân Ukraine bị tấn công mạnh; truyền thông Nga đưa tin, có tới 100 lính đánh thuê Pháp thiệt mạng, 10 xe bọc thép bị phá hủy. Tên lửa BM-30 của Nga đã tấn công đoàn xe bọc thép của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Kết quả là 5 xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy, 20 lính bị tiêu diệt. Tờ Pentapostagma cũng dẫn nguồn từ trang web “Phân tích quân sự” của Ukraine cho biết, tính đến ngày 14/8, tình hình khu vực Kursk vẫn khá căng thẳng; tuy nhiên, không có thay đổi đáng kể nào trong việc hình thành mặt trận đã được ghi lại. Tổng hợp các nguồn tin của cả hai bên, Pentapostagma kết luận, tại mặt trận Kursk, hiện tại quân Ukraine không còn khả năng "tiến lên", và mọi nỗ lực tiến quân của quân Ukraine đều bị pháo binh và Không quân Nga ngăn chặn quyết liệt; trong khi bộ binh địch nằm rải rác trong rừng bị lượng đặc biệt của Nga tiêu diệt “không thương tiếc”. (Nguồn ảnh: X, Pentapostagm. TASS, CNN). Trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga tấn công điểm tập trung quân số, xe bọc thép và thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Nguồn: Bộ Quốc phóng Nga.