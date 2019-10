Chiến công của chó nghiệp vụ Mỹ khi tiêu diệt trùm khủng bố IS

Tổng thống Donald Trump vừa công bố hình ảnh về chú chó "dẫn đoàn" trong cuộc tấn công vào hang ổ của trùm khủng bố IS. Danh tính của chú chó này không được tiết lộ nhưng có thể khẳng định đây là một giống chó săn của Bỉ. Nguồn ảnh: QQ. Việc không tiết lộ danh tính của chú chó này nhằm đàm bảo bí mật danh tính của những người liên quan tới chú chó cũng như nhiệm vụ bí mật này. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ, chó nghiệp vụ từng được sử dụng trong rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm và quan trọng. Đặc biệt như thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất, chó nghiệp vụ thường được làm nhiệm vụ đưa thư trên chiến trường. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí một vài chú chó còn được phong quân hàm, tặng thưởng huân chương vì những chiến tích xuất sắc của mình trong chiến đấu. Nguồn ảnh: QQ. Với khứu giác nhạy bén, chó nghiệp vụ thường được trao cho các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ. Đặc biệt, với tốc độ nhanh và thể hình nhỏ, chó quân đội có khả năng tiếp cận thương binh ở những nơi nguy hiểm - nơi mà quân y không thể tiếp cận được do hỏa lực địch quá mạnh. Nguồn ảnh: QQ. Chó cứu thương trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất thậm chí còn được trang bị mặt nạ phòng độc như binh lính. Nguồn ảnh: QQ. Trong chiến tranh Việt Nam, chó nghiệp vụ của Quân đội Mỹ cũng được sử dụng trong những trận càn, tìm du kích hoặc tìm chỗ cất giấu vũ khí. Nguồn ảnh: QQ. Cho tới tận ngày nay, chó nghiệp vụ vẫn là một trong những thành phần không thể thiếu trong biên chế của mọi lực lượng quân đội chuyên nghiệp, chính quy trên thế giới. Nguồn ảnh: QQ. Với khả năng nghe lệnh rất tốt, thể hình nhỏ gọn, tốc độ cao,... chó nghiệp vụ vẫn được sử dụng trong những nhiệm vụ nguy hiểm bao gồm cả những nhiệm vụ đột nhập, ám sát. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí những chú chó nghiệp vụ ngày nay còn được trang bị đủ các loại phương tiện bảo hộ, trang bị liên lạc từ xa như một binh lính thực thụ. Nguồn ảnh: QQ. Trong vụ tấn công trùm khủng bố IS vừa được quân đội Mỹ tiến hành hôm 26/10 vừa rồi, chú chó nghiệp vụ của quân đội Mỹ đã bị thương nhẹ nhưng hiện đang trong tình trạng hồi phục tốt. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Phản xạ cực nhanh của chó nghiệp vụ.

