Chiến binh tương lai của Việt Nam sẽ mang gì ra chiến trường?

Kể từ khi Quân đội ta được thành lập cho tới nay trải qua 74 năm đã nhiều lần tiến hành cải tiến và nâng cấp các mẫu quân trang cho bộ đội, đáp ứng theo các yêu cầu tác chiến trên chiến trường. Bản thân các mẫu quân trang này cũng đóng gióp một phần không nhỏ cho chiến thắng của quân và dân ta trong các cuộc chiến tranh giành độc lập cho dân tộc. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Tuy nhiên, trước các yêu cầu tác chiến ngày càng phức tạp hơn trong môi trường chiến tranh hiện đại, mỗi người lính để có thể chiến đấu và sống sót trên chiến trường giờ cần đây được tối ưu hóa về trang bị không chỉ về vũ khí mà cả các bộ quân tư trang mà mỗi binh sĩ phải mang theo. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Và trong quá trình xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại vấn đề thiết kế quân trang dã chiến dành cho bộ đội được lưu ý quan tâm đặc biệt. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Theo đó vào đầu tháng 5 vừa qua, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng trong chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy Z176, đã được lãnh đạo Z176 giới thiệu một số mẫu quân trang dã chiến đặc biệt đang được nhà máy này phát triển giành cho nhiệm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Trong bức ảnh này có thể nhận thấy một mẫu quân trang mới đang được Nhà máy Z176 sản xuất để cấp phát cho bộ đội trong tương lai thay thế cho bao xe đựng đạn AK truyền thống, sản phẩm có tính thẩm mỹ cao hơn rất nhiều. Quan sát sơ bộ, mẫu quân trang này vẫn sử dụng họa tiết ngụy trang kiểu K07, trên áo có may sẵn một số túi trang bị để đựng băng đạn hay lựu đạn hoặc đạn súng phóng lựu M79. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Ngoài ra còn một chi tiết rất đáng chú ý nữa đó là chiếc mũ chống đạn thế hệ mới với rất nhiều ưu điểm so với mũ cối hay mũ A2 hiện nay, đó là được trang bị các đường ray để gắn đèn pin chiến thuật, camera hay một số phụ kiện tác chiến khác, sản phẩm có nhiều nét tương đồng với những loại mũ bảo hộ tiên tiến nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Bên cạnh bộ quân trang dã chiến mới, trong bức ảnh này có thể dễ dàng nhận ra còn một bộ nữa với màu ngụy trang của binh chủng đặc công, bên cạnh là áo cỏ dành cho lực lượng bắn tỉa. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Theo đó ở thời điểm hiện tại một số mẫu quân trang, khí tài trang bị cho các đơn vị tác chiến đặc biệt như bộ đội đặc công, lính bắn tỉa, hải quân đánh bộ như ba lô đa năng, áo lưới ngụy trang, áo phao đa năng cho hải quân và nhiều sản phẩm phục vụ quốc phòng khác. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Trong ảnh ta có thể thấy một phần thiết kế của áo lưới ngụy trang do Nhà máy Z176 sản xuất, bản thân người lính khi mặc đầy đủ trang bị kể cả áo chống đạn vẫn có thể sử dụng loại cho các nhiệm vụ đặc biệt. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Một mẫu ba lô hành quân mới do Z176 chế tạo có thiết kế hoàn toàn khác biệt với mẫu ba lô truyền thống đang được sử dụng trong toàn quân. Dù trong ảnh nó có kích thước khá lớn tuy nhiên người lính mang theo nó không có cảm giác không quá nặng nề. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Còn đây là mẫu áo phao đa năng cho hải quân nhiều khả năng được thiết kế giành riêng cho lực hải quân đánh bộ, khi trên áo được tích hợp sẵn nhiều túi đựng băng đạn, lựu đạn, bộ đàm. Tuy nhiên không rõ nó có khả năng chống đạn hay không. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Mời độc giả xem video: Máy bay, xe tăng mô hình ngụy trang của nhà máy Z176. (nguồn: Truyền hình Quân đội)

Kể từ khi Quân đội ta được thành lập cho tới nay trải qua 74 năm đã nhiều lần tiến hành cải tiến và nâng cấp các mẫu quân trang cho bộ đội, đáp ứng theo các yêu cầu tác chiến trên chiến trường. Bản thân các mẫu quân trang này cũng đóng gióp một phần không nhỏ cho chiến thắng của quân và dân ta trong các cuộc chiến tranh giành độc lập cho dân tộc. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Tuy nhiên, trước các yêu cầu tác chiến ngày càng phức tạp hơn trong môi trường chiến tranh hiện đại, mỗi người lính để có thể chiến đấu và sống sót trên chiến trường giờ cần đây được tối ưu hóa về trang bị không chỉ về vũ khí mà cả các bộ quân tư trang mà mỗi binh sĩ phải mang theo. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Và trong quá trình xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại vấn đề thiết kế quân trang dã chiến dành cho bộ đội được lưu ý quan tâm đặc biệt. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Theo đó vào đầu tháng 5 vừa qua, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng trong chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy Z176, đã được lãnh đạo Z176 giới thiệu một số mẫu quân trang dã chiến đặc biệt đang được nhà máy này phát triển giành cho nhiệm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Trong bức ảnh này có thể nhận thấy một mẫu quân trang mới đang được Nhà máy Z176 sản xuất để cấp phát cho bộ đội trong tương lai thay thế cho bao xe đựng đạn AK truyền thống, sản phẩm có tính thẩm mỹ cao hơn rất nhiều. Quan sát sơ bộ, mẫu quân trang này vẫn sử dụng họa tiết ngụy trang kiểu K07, trên áo có may sẵn một số túi trang bị để đựng băng đạn hay lựu đạn hoặc đạn súng phóng lựu M79. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Ngoài ra còn một chi tiết rất đáng chú ý nữa đó là chiếc mũ chống đạn thế hệ mới với rất nhiều ưu điểm so với mũ cối hay mũ A2 hiện nay, đó là được trang bị các đường ray để gắn đèn pin chiến thuật, camera hay một số phụ kiện tác chiến khác, sản phẩm có nhiều nét tương đồng với những loại mũ bảo hộ tiên tiến nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Bên cạnh bộ quân trang dã chiến mới, trong bức ảnh này có thể dễ dàng nhận ra còn một bộ nữa với màu ngụy trang của binh chủng đặc công , bên cạnh là áo cỏ dành cho lực lượng bắn tỉa. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Theo đó ở thời điểm hiện tại một số mẫu quân trang, khí tài trang bị cho các đơn vị tác chiến đặc biệt như bộ đội đặc công, lính bắn tỉa, hải quân đánh bộ như ba lô đa năng, áo lưới ngụy trang, áo phao đa năng cho hải quân và nhiều sản phẩm phục vụ quốc phòng khác. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Trong ảnh ta có thể thấy một phần thiết kế của áo lưới ngụy trang do Nhà máy Z176 sản xuất, bản thân người lính khi mặc đầy đủ trang bị kể cả áo chống đạn vẫn có thể sử dụng loại cho các nhiệm vụ đặc biệt. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Một mẫu ba lô hành quân mới do Z176 chế tạo có thiết kế hoàn toàn khác biệt với mẫu ba lô truyền thống đang được sử dụng trong toàn quân. Dù trong ảnh nó có kích thước khá lớn tuy nhiên người lính mang theo nó không có cảm giác không quá nặng nề. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Còn đây là mẫu áo phao đa năng cho hải quân nhiều khả năng được thiết kế giành riêng cho lực hải quân đánh bộ, khi trên áo được tích hợp sẵn nhiều túi đựng băng đạn, lựu đạn, bộ đàm. Tuy nhiên không rõ nó có khả năng chống đạn hay không. Nguồn ảnh: Nhà máy Z176. Mời độc giả xem video: Máy bay, xe tăng mô hình ngụy trang của nhà máy Z176. (nguồn: Truyền hình Quân đội)