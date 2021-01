Chi tiết dàn vũ khí hạng nặng Triều Tiên vừa mang ra duyệt binh trong đêm

Tối ngày 14/1 vừa qua, Triều Tiên đã bất ngờ cho tổ chức trọng thể cuộc duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham gia của rất nhiều cán bộ chiến sĩ của các lực lượng vũ trang cùng vô vàn loại vũ khí hiện đại. Sự kiện này nhằm chào mừng cuộc Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vô cùng tốt đẹp Cuộc diễu binh lần này nhìn chung cũng tương tự sự kiện duyệt binh Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào ngày 10/10/2020. Các khối chiến sĩ và các loại khí tài không có sự khác biệt quá lớn. Ảnh: Xe trinh sát bọc thép hạng nhẹ 4x4 do Triều Tiên tự chế tạo dẫn đầu đội hình duyệt binh Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của quân đội Triều Tiên là một trong những điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ. Nó đã từng gây bất ngờ cho giới quan sát khi lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 10/10 năm ngoái. Xe có dáng vẻ vô cùng hiện đại, trang bị khối giáp phản ứng nổ hộp. Pháo chính của xe là pháo nòng trơn 115mm hoặc 125mm bổ sung 2 tên lửa chống tăng ATGM đặt ở bên phải tháp pháo Xe thiết giáp trang bị các tên lửa chống tăng có điều khiển. Loại phương tiện này được Triều Tiên trình làng lần đầu vào năm 2018, được đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh lốp 6x6 với một giá có thể gắn 8 quả tên lửa chống tăng. Một biên đội tác chiến này có thể tấn công đội hình xe tăng kẻ thù chớp nhoáng và rút lui nhanh chóng. Loại pháo tự hành mới của Triều Tiên cũng khiến cho giới quan sát vô cùng bất ngờ dẫu vậy nó không được chú ý tới nhiều như mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới. Loại khí tài này cũng được ra mắt lần đầu vào cuộc duyệt binh 10/10 năm ngoái với trang bị một pháo chính, tháp pháo kéo lùi về phía sau và đặt trên khung gầm bánh xích. Nhiều người cho rằng nó được lấy cảm hứng từ mẫu pháo tự hành M-109 Paladin của Mỹ. Mẫu xe thiết giáp bánh lốp 8x8 mới cũng là khung gầm cơ sở để triển khai rất nhiều loại khí tài. Người ta cũng nhận ra loại thiết giáp này có những nét tương đồng với xe thiết giáp Stryker của Mỹ. Có thể thấy, người Triều Tiên đã dùng khung gầm cơ sở này để triển khai các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển để giúp nó trở thành một phương tiện săn tăng thực thụ và cơ động. Cũng dựa trên khung gầm này, Triều Tiên cũng tích hợp pháo cỡ nòng lớn lên để biến chiếc xe thiết giáp trở thành một xe tăng bánh lốp thực thụ có thể hỗ trợ chi viện hỏa lực bộ binh trên chiến trường. Mẫu thiết kế này cũng có những điểm tương đồng với mẫu Stryker M1128 của Mỹ. Diễn qua lễ đài là các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật do Triều Tiên tự chế tạo. Loại tên lửa này có kiểu dáng rất giống với tên lửa đạn đạo Iskander-E của Nga. Các tổ hợp có thể cơ động và khai hỏa tên lửa với cự ly tấn công tối đa là 500km nếu nó tương đương với phiên bản do Nga sản xuất. Loại vũ khí phô trương sức mạnh tấn công khủng khiếp của Triều Tiên mà ta có thể thấy đó là hàng loạt các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt nhiều cỡ nòng.

Ảnh: Hàng loạt các bệ pháo phản lực cỡ lớn tiến vào lễ đài. Các bệ phóng này có thể khai hỏa đạn rocket tầm xa từ vài chục cho đến cả trăm km. Trong một thời gian ngắn sẽ trùm lên đầu kẻ thù một màn lửa vô cùng lớn, nếu kết hợp nhiều khẩu đội cùng lúc có thể tấn công trên một khu vực cực kỳ rộng lớn. Các tên lửa đạn đạo liên lục địa Pukguksong thế hệ mới nhất được dùng để phóng đi từ tàu ngầm chiến lược. Các tàu ngầm khi mang theo loại tên lửa này có thể tấn công mục tiêu cách xa hàng ngàn km, ngoài ra còn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân cho một màn tấn công phủ đầu đối phương. Các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới của Triều Tiên lần đầu ra mắt hôm 10/10 năm ngoái nay cũng được xuất hiện lại trong đội hình duyệt binh. Tổ hợp dùng các xe phóng có thể mang theo bốn đạn tên lửa có kết cấu khá tương đồng với các tổ hợp tên lửa S-300/S-400 của Nga. Các xe phóng mang theo tên lửa hành trình mới được ra mắt không lâu cũng xuất hiện. Khung gầm xe có thể mang theo 4 ống phóng tên lửa hành trình. Dù nhìn các xe này có nét khá tương đồng với các tổ hợp tên lửa phòng không tuy nhiên nhìn kỹ sẽ thấy các ống phóng tên lửa hành trình dài hơn. Cùng với hàng loạt các loại vũ khí khí tài hạng nặng hiện đại, Triều Tiên cũng phô diễn những binh sĩ với trang bị cá nhân cực kỳ mạnh mẽ và tiên tiến. Có thể thấy rằng, sức mạnh quân sự của Triều Tiên hiện nay là không thể xem thường. Nguồn ảnh: KCNA. Quân đội Triều Tiên duyệt binh quy mô lớn năm 2020.

