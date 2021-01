Ấn Độ có thể sẽ bán tên lửa phòng không Akash cho Việt Nam

Sau khi thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi thông qua quyết định cho phép xuất khẩu các tên lửa đất đối không Akash tiên tiến do nước này tự chế tạo trong đầu năm 2021 vừa qua. Truyền thông Ấn Độ cũng nhanh chóng thông báo đã có 9 khách hàng nước ngoài dành sự quan tâm đặc biệt đến các hệ thống tên lửa này. Trong đó bao gồm Algeria, Ai Cập, Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain, Kenya và 3 quốc gia tại khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Philippines và Việt Nam. Truyền thông Ấn Độ cho biết những quốc gia này bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới tên lửa phòng không tầm ngắn của Ấn Độ. Tờ Times of India cũng cho biết thêm, trong khi các quốc gia khác chỉ muốn mua các hệ thống Akash có sẵn do Ấn Độ chế tạo, Việt Nam nhiều khả năng mong muốn phía đối tác chuyển giao luôn cả công nghệ sản xuất các tổ hợp này. Bên cạnh đó, phía ta cũng đặc biệt quan tâm đến hệ thống Akash-NG (Next Generation) hiện đang được Ấn Độ hoàn thiện. Hôm 14/1 vừa rồi, khi được hỏi về việc truyền thông Ấn Độ loan tin Việt Nam muốn mua tên lửa phòng không Akash của nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã cho biết, "Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng chỉ là một trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ". Akash là một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cực kỳ hiện đại do Ấn Độ phát triển từ những năm 1990 dựa trên sự cải tiến vượt trội của tổ hợp SA-6 Kub Liên Xô. Nó chính thức gia nhập biên chế quân đội nước này kể từ năm 2009. Hệ thống tên lửa này được triển khai trên 3 khung gầm cơ sở khác nhau đó là xe tải việt dã 8x8, khung gầm xe tăng T-72 hoặc khung gầm xe thiết giáp BMP-1 cải tiến.

Ảnh: Akash đặt trên khung gầm BMP-1 cải tiến. Đạn tên lửa có trọng lượng 720kg, đầu đạn nặng 60kg, đường kính 350mm, dài 5.78m. Tên lửa có tầm bắn tối đa 30km và trần bay tối đa 18km, tốc độ đạt Mach 2.5 Có thể thấy, Akash là một hệ thống phòng không tầm ngắn cực kỳ hiện đại, có tầm bắn gần tương đương với các tổ hợp S-125 2TM tuy nhiên lại có khả năng cơ động rất cao bởi được đặt trên khung gầm việt dã, có thể nhanh chóng triển khai đi theo đội hình tác chiến tạo ô phòng không cho đầu một cách cực kỳ hiệu quả. Dẫu vậy, phía Ấn Độ cũng cho biết thêm rằng các phiên bản Akash dành cho xuất khẩu sẽ có những thay đổi khác biệt so với Akash nội địa dùng cho quân đội nước này. Tùy theo yêu cầu riêng của những khách hàng khác nhau mà họ có thể đưa ra những tùy biến mới cho phù hợp Nếu Việt Nam sở hữu tổ hợp tên lửa Akash của Ấn Độ, chúng ta sẽ có một tổ hợp phòng không đa tầng rất hiệu quả do trong biên chế của Việt Nam hiện tại đã có sẵn các tổ hợp phòng không S-300 tầm xa. Nguồn ảnh: Pinterest. Ấn Độ phóng thử tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Akash.

