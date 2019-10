Chi tiết đặc biệt trên hai dòng xe tăng T-54/55 và T-62 Việt Nam

Hai loại xe tăng T-55 và T-62 dù ngoại hình có phần khá tương đồng với nhau nhưng thực tế hai loại phương tiện này lại có điểm khác biệt rất lớn về trọng lượng, hoả lực và khả năng cơ động. Nguồn ảnh: Pinterest. Điểm dễ nhận biết nhất giữa hai phiên bản xe tăng này đó là ở hệ thống nòng pháo. Phiên bản xe tăng T-55 có nòng pháo chỉ 100mm và là pháo có rãnh xoắn - kiểu pháo được xem là lỗi thời nếu so với T-62. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngược lại, xe tăng T-62 lại có nòng pháo lớn hơn với cỡ nòng lên tới 115mm và đặc biệt, đây là pháo nòng trơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Trên nòng pháo của xe tăng T-62 còn được trang bị một họng hút thuốc pháo ở đoạn giữa - khiến cho nòng pháo của nó có một phần phình ra rất rõ rệt. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó, xe tăng T-55 không được trang bị hệ thống này khiến cho thuốc pháo sau khi khai hoả thường bị hất ngược trở lại vào trong xe, gây ảnh hưởng tới khả năng tác chiến của kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống khung gầm cũng là đặc điểm cực kỳ dễ nhận dạng giữa hai chiếc xe tăng này. Mặc dù cả T-62 và T-55 đều có năm bánh chịu lực mỗi bên, tuy nhiên cách sắp xếp lại khác nhau hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, với xe tăng T-55, khoảng cách giữa bánh đầu tiên với bánh thứ hai là rất lớn, trong khi đó khoảng cách giữa bốn bánh còn lại là ngang nhau - rất hẹp. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng T-62 lại có thiết kế khác, khoảng cách giữa bánh đầu và bánh thứ hai có thể coi là hẹp, trong khi đó khoảng cách giữa các bánh thứ 3, 4 và 5 lại cách nhau không đều. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây có thể coi là điểm khác biệt dễ phân biệt nhất giữa hai xe và cũng là cách nhận biết dễ nhất vì một vài phiên bản T-62 ban đầu cũng được trang bị pháo 100mm nòng có rãnh xoắn giống như T-55 nên nếu phân biệt qua nòng pháo có thể sẽ có đôi chút nhầm lẫn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là ở phần tháp pháo, do sử dụng hai khẩu pháo khác nhau hoàn toàn nên tháp pháo của T-62 cũng có phần dài hơn, thon hơn về phía đầu so với tháp pháo của T-55. Nguồn ảnh: QPVN. Trong khi đó, do sử dụng khẩu pháo có kích thước gọn gàng hơn nhiều, tháp pháo của T-55 sẽ nhỏ gọn hơn, đặt cân hơn vào phần chính giữa thân xe chứ không vươn về phía trước thân như với xe tăng T-62. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-55 di chuyển giữa phố.

