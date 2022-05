Chỉ huy tiểu đoàn Azov mất liên lạc, quân Nga tiến vào Azovstal

Trong hai ngày qua, tình hình chiến trường Ukraine vẫn giằng co quyết liệt; Phó Thủ tướng Ukraine Veresyuk tiết lộ, vẫn còn hơn 1.000 lính Ukraine ở nhà máy thép Azovstal. Kiev yêu cầu đổi tù binh Nga lấy binh sĩ Ukraine bị thương nặng tại đây, nhưng chưa đạt được thỏa thuận và Ukraine đang tiếp tục đàm phán với Nga. Nhìn chung, trận chiến tàn khốc tại Mariupol không còn bao lâu nữa là đến hồi kết. Với sự trợ giúp của những tù binh Ukraine, Quân đội Nga đã đột nhập vào pháo đài ngầm của Azovstal; sau hơn 10 ngày chiến đấu, Quân đội Nga đã tiêu diệt một số lượng lớn Quân đội Ukraine và binh sĩ của Tiểu đoàn Azov, làm hàng trăm người bị thương. Có ít nhất 5 diễn biến mới đáng chú ý về bên trong Nhà máy thép Azovstal. Đầu tiên, Tiểu đoàn Azov đã mất kiểm soát và không thể xoay chuyển cục diện trận chiến. Chỉ huy Tiểu đoàn Azov, Proko Bianko cho biết đã đến mức cạn kiệt đạn dược; lương thực và thuốc men thiếu trầm trọng, các binh sĩ Ukraine bị thương không được cấp cứu kịp thời. Phía Nga cho biết, để tồn tại, Tiểu đoàn Azov thậm chí còn đề xuất "đổi con tin lấy thức ăn". Vào ngày 10/5, Tiểu đoàn Azov đã cho thế giới thấy tình hình thực tế của pháo đài ngầm, và khuôn mặt của những người bị thương thì phờ phạc. Thứ hai, Ukraine không cho phép Tiểu đoàn Azov hạ vũ khí, và Tiểu đoàn Azov dường như không có ý định đầu hàng tập thể. Sự lựa chọn của Tổng thống Zelensky là yêu cầu Nga tổ chức các cuộc đàm phán, hứa rằng Ukraine sẵn sàng "mở đối thoại vô điều kiện về tình hình ở Mariupol", nhưng Nga không chấp nhận. Với Nga, Tiểu đoàn Azov với hai lựa chọn: Ukraine không chịu tăng quân đến giải vây Mariupol, còn Nga thì không chấp nhận đàm phán, kết quả của việc tiếp tục tiêu hao chỉ có thể là Tiểu đoàn Azov bị tiêu diệt. Thứ ba, Tiểu đoàn Azov không còn cách nào để trốn thoát, và chỉ có thể cầu cứu bên ngoài can thiệp. Vấn đề là Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và NATO không sẵn sàng can thiệp vào thời điểm này; Mặc dù Liên hợp quốc đã can thiệp hòa giải, nhưng mục đích là giúp người dân Ukraine bị mắc kẹt rời khỏi Nhà máy thép, chứ không phải để giúp Tiểu đoàn Azov và Quân đội Ukraine "rời trận địa". Hiện tại, số thường dân đã được sơ tán hoàn toàn ra khỏi Nhà máy thép. Các thành viên trong gia đình Tiểu đoàn Azov cũng tổ chức một cuộc tuần hành phản đối ở thủ đô Kiev và cho rằng, lãnh đạo Ukraine thấy "chết mà không cứu". Các sĩ quan Tiểu đoàn Azov cũng kêu gọi Kiev giải cứu, nhưng vô ích. Cô Katerina, vợ của chỉ huy Tiểu đoàn Azov, Proko Bianko, đã kêu gọi Mỹ và châu Âu giúp đỡ Tiểu đoàn Azov hoàn thành "cuộc rút lui kiểu Dunkirk". Cô Katerina nhấn mạnh rằng, binh lính Tiểu đoàn Azov sẽ không đầu hàng Quân đội Nga; và trong lúc tuyệt vọng, Katerina đã phải cầu cứu Giáo hoàng. Vào ngày 11/5, Giáo hoàng đã gặp Katerina và Fedosyuk, vợ của một chỉ huy tiểu đoàn Azov khác. Katerina khẩn cầu Giáo hoàng can thiệp, thúc giục Nga thả những thành viên còn lại của Tiểu đoàn Azov. Ngay từ ngày 3/5, Đức Giáo hoàng đã nói rằng ông sẵn sàng tới Moscow để đích thân thảo luận về việc "chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine". Giáo hoàng cho biết, ông lo ngại Tổng thống Putin sẽ không muốn hội đàm với ông vào thời điểm này và Giáo hoàng cũng không công du đến Moscow. Để tiêu diệt Tiểu đoàn Azov và hạ gục pháo đài quân sự trong Nhà máy thép Azovstal, Quân đội Nga đã phải trả một cái giá rất đắt; nếu Giáo hoàng đề nghị Tổng thống Putin cho Tiểu đoàn Azov "một lối thoát", kết quả rất có thể thất bại. Thứ tư, kể cả Ukraine điều trực thăng và chuyên cơ đến Mariupol nhưng hóa ra không có kết quả, và Quân đội Nga đã hết sức cảnh giác. Kết quả là nhiều trực thăng cứu hộ của Ukraine đã bị phòng không Nga bắn rơi. Tiểu đoàn Azov muốn thoát khỏi trận địa, hầu như chỉ đi qua các lối đi dưới nước; và người ta nói rằng, có lực lượng đặc biệt dưới nước của Ukraine xâm nhập từ hướng Biển Đen và những nơi khác. Trên thực tế, tại cảng Mariupol, Quân đội Nga đã tìm thấy một số lượng lớn thiết bị và dụng cụ lặn. Tất nhiên việc "có các lực lượng đặc biệt dưới nước của Ukraine trong Nhà máy thép" vẫn chưa được xác nhận; nhưng những người lính Ukraine này, nhiều khả năng đã chung tay với các sĩ quan Mỹ và Anh để xây dựng phòng thủ Mariupol. Với việc Quân đội Nga kiểm soát ưu thế trên không và mặt đất, Tiểu đoàn Azov chỉ còn cách rời khỏi Nhà máy thép Azovstal bằng cách lặn xuống vùng nước lộ thiên qua lối ra ngầm. Thứ năm, khi nào Quân đội Nga sẽ chiếm được nhà máy thép Azovstal? Việc này chủ yếu phụ thuộc vào khả năng của Quân đội Nga. Từ việc triển khai súng cối hạng nặng 2S4 Tulip và máy bay ném bom chiến lược ném bom khoan, cho đến việc quân bộ binh Nga tiến vào các tầng hầm và các trận chiến giành các xưởng trong Nhà máy thép Azovstal đều quyết liệt. Nhưng thực tế cho thấy, không nên đánh giá thấp sự kháng cự quyết liệt của Tiểu đoàn Azov. Với những công sự kiên cố, Tiểu đoàn Azov đã cản bước tiến của quân Nga, mặc dù vậy Tiểu đoàn Azov cũng phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Nhưng trên thực tế, với vòng vây ngày càng thít chặt và quyết tâm cao, quân Nga tại Azovstal cũng không gì phải vội xông vào pháo đài ngầm, vì Tiểu đoàn Azov đã trở thành “rùa trong bình”; Tiểu đoàn Azov bị xóa sổ đồng nghĩa với việc nhuệ khí của Quân đội Nga tăng vọt, tinh thần của Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề, đồng thời có nghĩa là Mariupol và Biển Azov đã bị Nga chiếm được. Lúc này từ Donbass đến Kherson và Crimea sẽ được kết nối hoàn toàn và ý nghĩa chiến lược là rõ ràng.

