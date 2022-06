Chỉ huy Lữ đoàn Quân đội Ukraine thừa nhận mất tới 80% quân số

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Nga và tên lửa chính xác cao, lực lượng dân quân Luhansk thân Nga, đã đánh chiếm hoàn toàn thành phố Sieverodonetsk, trong khi các binh sĩ Ukraine đã rút khỏi cứ điểm cuối cùng là Nhà máy hóa chất Azot. Tuy nhiên có rất ít binh sĩ Ukraine phòng thủ tại Nhà máy hóa chất Azot trốn thoát đến được thành phố Lisichansk nằm đối diện Sieverodonetsk bởi con sông Bắc Donetsk, bởi hỏa lực truy sát dữ dội của Quân đội Nga. Đơn vị lính dù Ukraine chịu tổn thất nặng nề khi bị lực lượng Nga tập kích trên đường rút khỏi Severodonetsk. "Khi bám trụ ở tiền tuyến, chúng tôi không hứng chịu biến cố nào. Chỉ đến lúc rút quân, chúng tôi mới bị tập kích", chỉ huy đơn vị lính dù Ukraine nói, sau khi vượt qua hành trình rút lui dưới làn bom đạn của lực lượng Nga. Về việc Quân đội Ukraine rút lui khỏi thành phố chiến lược Severodonetsk, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn không chịu thừa nhận thất bại, mà cho rằng Quân đội Ukraine giai đoạn hiện tại có gặp một số khó khăn nhỏ, nhưng không thành vấn đề, đó chỉ là cuộc “rút lui chiến thuật”. Hiện tại, tại thành phố Lisichansk là nơi tập trung rất nhiều binh lính Ukraine, hiện vẫn do Quân đội Ukraine tạm thời kiểm soát, đồng thời, nhiều nhà báo nước ngoài đã vào thành phố, để phỏng vấn Quân đội Ukraine, nhằm mục đích tận mắt thị sát chiến trường. Phóng viên kênh tin tức truyền hình "Sky News" của Anh, đã cử phóng viên đến phỏng vấn chỉ huy Lữ đoàn đặc nhiệm tinh nhuệ Quân đội Ukraine, vừa chiến đấu ở Severodonetsk, phóng viên này rất ấn tượng với cái mà Tổng thống Zelensky gọi là "cuộc rút lui thành công” và đã hỏi chỉ huy là đơn vị, có bao nhiêu binh sĩ đã bị hy sinh? Trước câu hỏi của phóng viên tờ "Sky News", vị chỉ huy Lữ đoàn đặc nhiệm cũng rất thành thật nói: “Quân số đơn vị đều là những người được huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp và đã có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hiện tại 80% quân số này đã bị hy sinh hoặc bị thương nặng và không thể chiến đấu. Và để bù đắp sự thiếu hụt quân số, chúng tôi đã thay thế họ bằng lính tân binh chưa qua huấn luyện". Rõ ràng người phóng viên tờ "Sky News" không ngờ rằng, bằng "cuộc rút lui thành công" như tuyên bố của Tổng thống Zelensky, lực lượng đặc biệt tổn thất 80% quân số. Khi được phóng viên hỏi, liệu đơn vị có đủ khả năng chịu tổn thất nữa hay không, viên chỉ huy nói: "Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, vì đó là một sự lựa chọn không có trí tuệ". Về những tổn thất trong chiến đấu của Quân đội Ukraine, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cho biết: Do Quân đội Ukraine hiện nay không thể chống lại sự tấn công của Quân đội Nga ở một nơi có địa hình trống trải, nên để bảo toàn tối đa lực lượng, Quân đội Ukraine tập hợp lại và rút lên cao, để tiếp tục phòng ngự. Và thành phố Lisichansk là một nơi tốt như vậy, so với khu đất trống của Nhà máy hóa chất Azot, Lisichansk có địa thế cao hơn và có lợi thế địa hình nhất định, để chống lại Quân đội Nga. Người đứng đầu cục tình báo lạc quan cho rằng: “Hiện tại Quân đội Nga đã cạn kiệt lực lượng và không thể cầm cự được nữa, theo ước tính của ông thì Quân đội Nga đã sử dụng 330.000 quân trong cuộc chiến này, chiếm hơn một nửa quân số chiến đấu của Quân đội Nga hiện nay. Và để đẩy nhanh tốc độ tiến công, Quân đội Nga đã phải đưa lực lượng dự bị vào tham chiến; nếu Quân đội Ukraina kiên trì vào thời điểm này, thì “khả năng cao” là quân Nga sẽ bị đánh bại”; hết lời dẫn. Nhưng theo lời của Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Ukraine, tình thế có vẻ đảo ngược, chính Quân đội Ukraine mới là bên phải dùng đến lực lượng dự bị sớm hơn, để bù đắp cho những người lính đã hy sinh trên chiến trường. Hiện Quân đội Ukraine phải đưa một số lượng lớn dân thường và tân binh chưa qua đào tạo vào các đơn vị tuyến trước, trực tiếp đối đầu với những lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Nga. Đó là điều giải thích tại sao, tỷ lệ thương vong những ngày qua của Quân đội Ukraine quá lớn. Việc Ukraine đưa lực lượng dự bị chưa qua huấn luyện đến tuyến đầu, dẫn đến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine kém hơn nhiều lần so với thời kỳ đầu xung đột Nga-Ukraine. Khi trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, binh lính Ukraine vẫn có thể dựa vào lợi thế sân nhà và co cụm lại để đánh lui quân Nga. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine có thể đã tính đến yêu cầu cao của lực lượng đặc biệt, nên đã không đưa dân thường vào, mà chỉ đưa một số binh lính của lực lượng Vệ binh Quốc gia, chưa qua huấn luyện quân sự cơ bản, thậm chí còn chưa biết cách bắn súng gia nhập lực lượng. Hiện giới quan sát không biết Tổng thống Zelensky sẽ bắt đầu cuộc phản công tiếp theo như thế nào, khi sức mạnh lực lượng tinh nhuệ của Kiev đã hao hụt ngay từ đầu cuộc chiến và một số binh lính tinh nhuệ không sẵn sàng quay trở lại, sau khi bị Quân đội Nga bắt giữ. Nếu dựa vào nhóm tân binh này, những người chỉ có một hoặc hai tuần chuẩn bị để đối đầu với hỏa lực mạnh của Quân đội Nga, e rằng họ cũng không tránh khỏi những hy sinh mất mát. Thậm chí ngay cả khi viện trợ quân sự từ NATO đến, liệu những người lính này có cơ hội để sử dụng chúng?

