Chasov Yar có phải là hướng đột phá chiến dịch của Quân đội Nga?

Đầu tiên dựa trên tin tức từ trang Oryx (tình báo nguồn mở, trực tuyến), có thể nhận định toàn diện về sức mạnh của quân Nga trên mặt trận Bakhmut. Hiện nay ở Bakhmut, Quân đội Nga triển khai ở ba cấp là cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Trên hướng bắc Bakhmut ở Bodanivka, quân Nga có Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 thuộc Tập đoàn quân 14 của Hạm đội phương Bắc. Cùng với Lữ đoàn 200 là một trung đoàn thuộc Sư đoàn dù số 98. Rất có thể hai đơn vị này chưa phải là lực lượng duy nhất của Nga ở Bodanivka. Tại làng Ivanivsk, nằm ở cửa ngõ đông nam của Chasov Yar, Quân đội Ukraine đã phát hiện các lực lượng Nga tại đây, bao gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 của Tập đoàn quân số 3 mới thành lập và Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1307 của dân quân Donetsk thân Nga; tổng cộng khoảng bốn trung đoàn. Tại Krischivka ở sườn phía nam Bakhmut, Quân đội Ukraine cho biết lực lượng tấn công của Nga bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 của Tập đoàn quân số 2 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Tập đoàn quân số 3. Biệt đội Chechen Akhmat và một trung đoàn dù đã tham gia cuộc tấn công tại Krischivka. Trinh sát mặt trận của Ukraine cũng tuyên bố đã phát hiện thấy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 123 và 127 của Tập đoàn quân số 2 của Nga. Hai lữ đoàn trên đã được phối thuộc từ 1 đến 2 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, làm nhiệm vụ dự bị chiến dịch. Cuối cùng là cụm quân xung kích số 2 do Troshev (Tóc trắng), thủ lĩnh hiện tại của lực lượng lính đánh thuê Wagner chỉ huy, cũng được phát hiện thấy ở Bakhmut và hiện có thể đang là lực lượng dự bị chiến dịch của Nga tại Bakhmut. Theo thông tin công khai hiện nay, Quân đội Nga đã tập trung lực lượng với 5 lữ đoàn, 7 trung đoàn và 8 tiểu đoàn xung kích ở Bakhmut. Lực lượng pháo binh và các binh chủng khác chưa rõ, nhưng các đơn vị bộ binh cơ giới đã tương đương với hai quân đoàn bộ binh. Đánh giá của tình báo Ukraine về sức mạnh của Quân đội Nga ở Bakhmut thậm chí còn cường điệu hơn khi cho rằng, Nga đã tập trung 19 đơn vị cấp lữ đoàn, 21 cấp trung đoàn và 15 đơn vị cấp tiểu đoàn độc lập ở mặt trận Bakhmut, với tổng quân số tới 77.000 quân. Có thể điều này cũng không hề khoa trương chút nào. Nhưng theo tính toán, quân số của Nga tại Bakhmut, ngay cả khi tính đủ 5 lữ đoàn, 7 trung đoàn và 8 tiểu đoàn, thì tổng sức mạnh của quân chiến đấu ở Bakhmut có thể lên tới khoảng 35.000 quân. Nếu tính cộng thêm các đơn vị binh chủng bảo đảm (pháo binh, thông tin, hóa học, hậu cần và các đơn vị hỗ trợ khác) mới là gần 50.000 quân. Quy mô lực lượng này đã vượt quá tổng quân số của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner khi công kích Bakhmut vào tháng 12/2022. Vào thời điểm đó, Tập đoàn Wagner có thể đã sử dụng khoảng 20.000 lính biệt kích ở sức mạnh đỉnh cao và tổng sức mạnh chỉ khoảng 40.000 người. Sức mạnh hiện tại của Quân đội Nga tập trung ở mặt trận Bakhmut đã bằng hoặc vượt tổng sức mạnh của cụm Wagner vào thời điểm đó. Sau khi phân tích quân số của Nga ở Bakhmut, mục tiêu chiến dịch của Quân đội Nga tại Bakhmut có thể lớn hơn những gì chúng ta đã nói đến trước đây; có thể tạo thành hướng đột phá chiến dịch, tiêu hao Quân đội Ukraine và làm suy chuyển hệ thống phòng ngự Ukraine ở Donetsk. Theo các phân tích của một số nhà quan sát, mục tiêu chính trong cuộc tấn công mùa đông của Quân đội Nga ở mặt trận phía tây Bakhmut là chiếm một số ngôi làng gần Bakhmut, chẳng hạn như Orekhovo-Vasilevka ở phía bắc, Grigolivka, Khromove và Ivanivsk ở phía tây, Krischivka và Andrivka ở phía nam. Đồng thời, quân Nga tiến hành các hoạt động chiến thuật bảo vệ hai bên sườn, nhằm đảm bảo an toàn cho đường cao tốc T-13-02; mục tiêu của chiến dịch là đẩy tuyến phòng thủ Nga áp sát kênh đào Donetsk, nhằm tạo điều kiện cho cuộc tấn công tiếp theo vào cứ điểm Chasov Yar. Đánh giá từ tổng sức mạnh hiện tại của Quân đội Nga tại tây Bakhmut, có thể nhận thấy, họ đã có đủ điều kiện để tấn công trực tiếp vào Chasov Yar; vấn đề bây giờ là thời gian nổ súng của chiến dịch? Theo nguyên tắc chiến thuật của Quân đội Liên Xô mà Quân đội Nga hiện nay vẫn áp dụng, hướng chính diện của quân đoàn bộ binh cơ giới là từ 15 đến 20 km và chiều sâu là 15 đến 30 km. Với quân số tương đương hai quân đoàn bộ binh của Liên Xô, Quân đội Nga có thể tổ chức tấn công rộng hơn. Nếu chiến dịch mùa đông của Quân đội Nga ở phía tây Bakhmut chỉ là tấn công tới kênh đào Donets-Donbas, thì diện tích chiến dịch dự kiến của Quân đội Nga chưa đến 300 km2; nên chỉ cần sử dụng khoảng một quân đoàn bộ binh, chứ không cần tập trung đến hai quân đoàn bộ binh. Nêu Quân đội Nga mở chiến dịch tấn công vào Chasov Yar và vạch dừng chiến đấu được đặt ở phía tây Chasov Yar, thì phạm vi chiến dịch của Quân đội Nga sẽ đạt tới 700 km2, và sức chứa của chiến trường hoàn toàn phù hợp với quy mô lực lượng hai quân đoàn của Nga. Hiện nay quân Nga ở phía tây Bakhmut vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, đánh địch tạo thế. Không loại trừ mục tiêu chiến dịch giai đoạn đầu của Quân đội Nga là chỉ sử dụng đơn vị lính đánh thuê Wagner để đột phá mở cửa vào khu vực Chasov Yar. Sau đó, các đơn vị này sẽ được rút về phía sau, để làm lực lượng dự bị của chiến dịch. Do đó, sau khi đánh giá toàn diện việc triển khai quân, bố trí đội hình chiến đấu và dự đoán thời gian chiến đấu của Quân đội Nga, có thể kết luận rằng dựa trên thông tin tình báo nguồn mở hiện tại, mục tiêu tấn công của Quân đội Nga là nhắm vào Chasov Yar. Có thể phác tháo cuộc tấn công của Nga vào Chasov Yar theo hai trục như sau: một là trục phía bắc, hướng từ Grihorivka đến vùng ngoại ô phía bắc Chasov Yar; trục thứ hai là trục phía đông, từ Ivanivsk đến vùng ngoại ô phía nam Chasov Yar, với hai hướng tấn công chính. Quân đội Nga có thể sẽ hình thành thế tấn công gọng kìm Bắc Nam bao vây Chasov Yar, mũi thứ ba là yểm trợ bên sườn. Nhiệm vụ là đảm bảo sự toàn vẹn của mặt trận khi tấn công Chasov Yar. Thời gian ước tính của chiến dịch ước tính kéo dài hơn nửa năm (Nguồn ảnh: Topwar, RIA Novosti, CNN, NYT, Ukrinform).

