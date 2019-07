Cận cảnh UAV tàng hình Nga lần đầu mang đến Army-2019

Loại máy bay tàng hình này do tập đoàn Sukhoi - tập đoàn thiết kế dòng tiêm kích thế hệ năm Su-57 - thiết kế và chế tạo. Tiêm kích tàng hình trị giá tỷ Rúp này có tên gọi Sukhoi S-70 Okhotnik. Trong tiếng Nga, Okhotnik có nghĩa là kẻ đi săn và loại máy bay này cũng có tên gọi khác là Okhotnik-B - nghĩa là nó đã là phiên bản thứ hai của dòng máy bay Thợ Săn không người lái do Nga tự thiết kế và chế tạo. Đây là loại máy bay không người lái hạng nặng không có khả năng mang vũ khí - chỉ có thể sử dụng vào nhiệm vụ trinh sát. Thậm chí tập đoàn Sukhoi còn khẳng định Okhotnik có đầy đủ "tư cách" để trở thành một máy bay thế hệ thứ sáu. Điều đáng nói đó là dù được Sukhoi hoàn thiện, Okhotnik lại được thiết kế dựa trên thiết kế cũ của máy bay không người lái Skat - một mẫu máy bay không người lái do MiG chế tạo. Được mệnh danh là máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới có sử dụng công nghệ của máy bay thế hệ sáu, tuy nhiên Okhotnik lại có bao gồm rất nhiều công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm loại Su-57 hiện đang được Nga sử dụng. Theo thông tin được truyền thông Nga đăng tải, Okhotnik đã được nước này nghiên cứu và chế tạo từ năm 2011. Tuy nhiên vì nhiều lý do, phiên bản này đã bị cắt giảm đi khả năng mang theo vũ khí và chỉ còn là một máy bay phục vụ cho việc trinh sát. Tới tận tháng 1 năm nay, chiếc Okhotnik mới thực hiện chuyến bay thử nhiệm thành công đầu tiên. Tới thời điểm tháng 5 vừa rồi, Okhotnik mới có khả năng bay cách mặt đất chỉ vài mét - nghĩa là tính năng bay của nó vẫn chưa được hoàn thiện. Thông số kỹ thuật của Okhotnik được trình bày tại triển lãm ARMY-2019 với chỉ hai thông số bao gồm chiều dài 14 mét và sải cánh rộng 19 mét. Mọi thông số khác đều trong vòng bí ẩn. Dự kiến ít nhất cũng phải sau năm 2020, Okhotnik mới được hoàn thiện và sẵn sàng để sản xuất hàng loạt, phục vụ với số lượng lớn trong biên chế quân đội Nga. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Máy bay không người lái do Viettel sản xuất dành riêng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.

