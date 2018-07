Cận cảnh những vụ thử bom hạt nhân đanh sợ nhất nước Mỹ

Trong giai đoạn từ năm 1945 tới năm 1963, Quân đội Mỹ đã thử nghiệm hàng loạt những vụ nổ bom hạt nhân trên những bãi thử giữa sa mạc của nước này. Phần lớn những hình ảnh về các vụ nổ đó tới nay mới được giải mã. Nguồn ảnh: BI. Một trong những bãi thử bom hạt nhân ưa thích của Quân đội Mỹ nằm ở vùng biển Thái Bình Dương với số bom hạt nhân có sức nổ tổng cộng 210 megatons đã từng được quân đội Mỹ mang ra đây thử nghiệm. Nguồn ảnh: Googlemaps. Những thước phim ghi lại cận cảnh một vụ nổ bom hạt nhân thường được quay với tốc độ lên tới 2400 khung hình một giây, nghĩa là gấp 100 lần tốc độ của phim nhựa thông thường thời bấy giờ. Ảnh: Quả bom hạt nhân mang tên Housatonic sức nổ 8,3 megaton. Nguồn ảnh: BI. Quả bom hạt nhân mang tên Harlem có sức nổ 1,2 megaton được thử nghiệm vào tháng 6/1962 trong khuôn khổ chiến dịch Dominic. Quả bom này được kích nổ ở độ cao 4000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: BI. Chiến dịch Hardtack I được bắt đầu từ ngày 28/4 tới ngày 18/8/1958 là một trong những chiến dịch thử nghiệm bom hạt nhân lớn nhất của Mỹ với tổng cộng 35 quả bom với 65 kilotons được kích nổ. Nguồn ảnh: BI. Quả bom hạt nhân mang tên Maple - quả bom có sức nổ lớn nhất được thử nghiệm trong chiến dịch Hartack I. Nguồn ảnh: BI. Bãi thử nghiệm bom hạt nhân thứ hai của quân đội Mỹ nằm ở sa mạc Nevada. Nguồn ảnh: Googlemaps. Quả bom hạt nhân mang tên Tesla có sức nổ tương đương với 7 kilotons được kích nổ ở độ cao 90 mét so với mặt đất vào ngày 1/3/1955. Nguồn ảnh: BI. Ngày 26/10/1958, quả bom mang tên Sanford với sức nổ tương đương 4,9 kiloton đã được quân đội Mỹ thử nghiệm. Đây thực thất là đầu đạn đầu tiên trên thế giới có khả năng phóng đi từ tàu ngầm. Nguồn ảnh: BI. Các loại vũ khí hạt nhân chiến lược cũng được mang ra thử nghiệm. Trong ảnh là đầu đạn hạt nhân mang tên Rushmore có sức nổ chỉ tương đương với 188 tấn TNT - nhỏ bằng 1/80 quả bom nguyên tử nổ ở Hiroshima. Nguồn ảnh: BI. Quả bom hạt nhân mang tên Turk có sức nổ tương đương 43 kiloton - lớn gấp ba lần quả bom nổ ở Hiroshima được kích nổ ở độ cao 150 mét so với mặt đất. Camera quay chậm được đặt sát mặt đất để ghi lại tác động của sóng sung kích từ vụ nổ. Nguồn ảnh: BI. Kể từ năm 1963, Liên Xô, Mỹ và Anh đã ký thoả thuận theo đó di chuyển mọi vụ thử bom hạt nhân xuống dưới lòng đất thay vì cho nổ "lộ thiên" như trước đây. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Những thước phim kinh hoàng về sức mạnh của bom hạt nhân.



