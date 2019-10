Cận cảnh lớp vỏ tàng hình "ngoài hành tinh" của chiến hạm tỷ USD

Khu trục hạm lớp Zumwalt của Mỹ được coi là một kỳ quan công nghệ dù nó có quá nhiều... lỗi. Tuy nhiên với cái giá lên tới hơn 4 tỷ USD mỗi chiếc, những công nghệ mà tàu Zumwalt mang trên mình đặc biệt là công nghệ tàng hình rõ ràng không phải là chuyện đùa. Nguồn ảnh: Sina. Theo công bố của nhà sản xuất, các khu trục hạm lớp Zumwalt có kích thước tổng thể lớn hơn 40% so với các khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ nhưng bù lại, phản xạ radar lại thấp hơn rất nhiều do lớp vỏ tàng hình tuyệt vời. Nguồn ảnh: Sina. Lớp vỏ tàng hình của Zumwalt được trang bị một loại vật liệu đặc biệt, giúp nó hấp thụ gần như toàn bộ sóng radar và hiển thị trên màn hình của đối phương chỉ là một chấm cực nhỏ - kích thước tương đương một tàu đánh cá. Nguồn ảnh: Sina. Theo tuyên bố của Hải quân Mỹ, việc phát hiện ra tàu khu trục hạm Zumwalt khó hơn gấp 50 lần so với các khu trục hạm truyền thống. Ngoài ra, các hệ thống radar kiểu cũ cũng khó có thể phát hiện được khu trục hạm này. Nguồn ảnh: Sina. Việc sử dụng thuỷ âm để phát hiện ra tàu khu trục hạm lớp Zumwalt cũng không phải là dễ vì khu trục hạm này được trang bị hệ thống động cơ và cấu tạo lườn tàu khu vực tiếp nước cực kỳ tốt, tiếng động mà Zumwalt phát ra khi di chuyển chỉ ngang với tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, một điều mà nhiều người tỏ ra lo ngại là liệu rằng lớp vỏ chống phản xạ radar trên khu trục hạm Zumwalt có đủ bền như vật liệu truyền thống, có chống chịu được với bão biển và đặc biệt là... hàu bám như thông thường hay không. Nguồn ảnh: Sina. Do lớp vỏ này sử dụng vật liệu đặc biệt, quá trình vệ sinh, bảo dưỡng sẽ có chi phí lớn hơn rất nhiều và để bảo vệ khả năng tàng hình của mình, lớp vỏ của Zumwalt phải luôn "bóng loáng", chỉ cần một vết sứt mẻ nhỏ, một mảnh bị biến dạng cũng có thể khiến tàu mất khả năng tàng hình. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, khi di chuyển trên biển, việc tàng hình của tàu Zumwalt rất có thể sẽ khiến các tàu hàng, tàu hải quân của các nước khác chủ quan hoặc thậm chí không phát hiện ra được sự xuất hiện của khu trục hạm này, dẫn đến va chạm trên biển cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Sina. Cuối cùng, ngay khi khu trục hạm Zumwalt này khai hoả pháo hoặc tên lửa, nó sẽ mất đi khả năng tàng hình của mình. Điều này khiến cho truyền thông Mỹ phải đặt ra câu hỏi, liệu đóng một khu trục hạm tàng hình giá 4 tỷ USD liệu có là quá phí phạm khi mà ngay sau khi Zumwalt khai hoả, nó sẽ không còn tàng hình nữa. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Thăm khu trục hạm lớp Zumwalt giá hơn 4 tỷ USD của Hải quân Mỹ.

