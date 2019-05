Cận cảnh khinh hạm Pháp phóng tên lửa phòng không cực "khủng"

Trong cuộc tập trận chung giữa hải quân 9 nước NATO do Mỹ dẫn đầu vừa diễn ra ở vùng biển Scotland, Anh; Hải quân Pháp đã mang tới cuộc tập trận này khinh hạm FREMM với loại tên lửa phòng không Aster ít tiếng tăm nhưng cực khủng tới cuộc tập trận. Nguồn ảnh: QQ. Tên lửa phòng không Aster bắt đầu được gia nhập biên chế Pháp từ năm 2001. Loại tên lửa này do Pháp và Italia cùng hợp tác nghiên cứu và có tổng cộng hai phiên bản đó là Aster 15 và Aster 30. Nguồn ảnh: QQ. Trong đó phiên bản Aster 15 có trọng lượng 310 kg và có chiều dài 4,2 mét trong khi phiên bản Aster 30 có trọng lượng 450 kg và có chiều dài lên tới 4,9 mét. Nguồn ảnh: QQ. Tuỳ từng phiên bản mà tầm bắn của Aster sẽ từ trong khoảng tối thiểu 1,7 km và tối đa lên tới 120 km. Tốc độ bay của hai phiên bản tên lửa đất đối không này cũng giao động trong khoảng từ Mach 3.5 cho tới Mach 4.5. Nguồn ảnh: QQ. Bên trong khinh hạm FREMM của Hải quân Pháp khi diễn tập phóng tên lửa Aster. FREMM cũng là loại khinh hạm do Pháp và Italia hợp tác sản xuất, bắt đầu xuất hiện trong biên chế hải quân hai nước từ năm 2012 tới nay. Nguồn ảnh: QQ. Tuỳ định nghĩa của từng nước mà FREMM có thể được xếp vào loại khinh hạm hoặc khu trục hạm vì độ giãn nước của loại tàu chiến này tối đa có thể lên tới 6700 tấn - nghĩa là vượt quá giãn nước của một loại khinh hạm thông thường và gần tương đương với độ giãn nước của khu trục hạm cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: QQ. Phiên bản FREMM của Pháp được trang bị 16 giếng phóng thẳng đứng cho phép nó phóng được các loại tên lửa Aster 15 hoặc Aster 30. Hai loại tên lửa này cũng được sử dụng trên phiên bản FREMM do Italia sở hữu. Nguồn ảnh: QQ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa FREMM Pháp và FREMM trong biên chế Italia đó là số lượng hải pháo. Trong khi FREMM của Pháp chỉ có duy nhất một khẩu hải pháo cỡ 76mm thì phía Italia lại trang bị tới 2 khẩu pháo 76mm hoặc một khẩu pháo 127mm. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, nhà chứa máy bay trực thăng ở phía sau của tàu FREMM trong biên chế Pháp chỉ chứa được một máy bay trực thăng trong khi với FREMM của Italia là hai chiếc. Hiện tại đây đang là loại khinh hạm/khu trục hạm được sử dụng bởi 4 quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Khinh hạm FREMM của Hải quân Hy Lạp.

