Cận cảnh khẩu súng trường bắn tỉa mang trong mình thương hiệu Israel

Công ty vũ khí của Israel (Israel Weapon Industries - IWI), được biết đến như là những người tiên phong tạo ra những mẫu súng nổi tiếng; khẩu Uzi, một mẫu súng tiểu liên nhỏ gọn, đã trở thành một sản phẩm xuất khẩu toàn cầu trong những năm 1960. Các vũ khí cầm tay đáng chú ý khác của IWI bao gồm súng trường tiến công Galil và Tavor, cả hai đều trở thành đối thủ xuất khẩu đáng gờm theo cách riêng của họ và được nhiều quốc gia tin dùng. Ngoài ra, khẩu súng ngắn MASADA của Israel, để cạnh tranh với khẩu Glock 17 của Áo trên thị trường xuất khẩu, là điểm mới thú vị của công ty vũ khí Israel. Sau khi tư nhân hóa vào năm 2005, IWI chú ý hơn trong lĩnh vực đa dạng hóa sản phẩm của mình; ngoài các loại súng tiểu liên, súng ngắn và súng trường tấn công truyền thống, IWI đã bước vào lĩnh vực súng bắn tỉa độ chính xác cao, mà trong thế giới hiện đại đang có nhu cầu rất lớn. Cách đây 7 năm, IWI đã đưa ra thị trường loại súng bắn tỉa IWI DAN; đây là một khẩu súng trường bắn tỉa chiến thuật chính xác, được phát triển bởi các kỹ sư của IWI, với sự hợp tác trực tiếp của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Súng được đặt tên là DAN, để vinh danh thành phố cổ Dan trong Kinh thánh, được thành lập khoảng 4,5 nghìn năm trước Công nguyên. Để cho ra đời khẩu súng bắn tỉa DAN, các kỹ sư của IWI đã phối hợp chặt chẽ với quân đội, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật của Israel; thu thập và phân tích mong muốn cũng như nhận xét của những người lính bình thường, lực lượng đặc biệt và cảnh sát; từ đó lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Vì vậy, mặc dù là lĩnh vực mới của IWI, nhưng DAN hội tụ tất cả các tính năng cơ bản của súng bắn tỉa hiện đại, bao gồm độ chính xác, có hộp tiếp đạn, báng súng và chân súng có thể dễ dàng điều chỉnh, dùng đạn bắn tỉa chuyên dụng .338 Lapua Magnum (quy đổi tương đương 8,6mm). Đạn .338 LAPUA Magnum (8,6x70 mm) là loại đạn bắn tỉa đặc biệt, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly đến 1.500 mét. Loại đạn này ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, vì có quá nhiều tính ưu việt, đó là đường đạn ổn định, khả năng đâm xuyên tốt; súng sử dụng đạn .338 LAPUA Magnum nòng cũng nhẹ hơn và cơ động hơn đáng kể so với súng dùng đạn .50 BMG (12,7x99 mm). Thiết kế súng của người Israel luôn có sự khác biệt, và khẩu súng bắn tỉa DAN cũng không là ngoại lệ, với những thiết kế đột phá, giúp DAN nổi bật so với đổi thủ; trước hết đây là khẩu súng có thiết kế mô-đun, có thể tháo lắp dễ dàng mà không cần những dụng cụ đặc biệt. Theo nhà sản xuất, khẩu súng bắn tỉa IWI DAN .338 được thiết kế với mức chính xác cao và có thể bắn trúng mục tiêu ngay từ phát bắn đầu tiên, súng có các chỉ số vượt trội về độ chính xác khi bắn ở cự ly 1.200 mét. Đồng thời, phạm vi hiệu quả của vũ khí có thể lớn hơn, tất cả phụ thuộc vào trình độ của xạ thủ. Nhưng hiếm có súng bắn tỉa nào, có thể tự tin, bắn trúng mục tiêu ở cự ly đến 1.200 mét. Không giống như các loại vũ khí nhỏ khác của IWI, trong đó các mẫu lên đạn tự động chiếm ưu thế, súng bắn tỉa IWI DAN .338 sử dụng khóa nòng của súng trường cổ điển: Dùng khóa nòng dọc, then ngang và lên đạn thủ công sau mỗi phát bắn; đây cũng là thiết kế điển hình, của các loại súng bắn tỉa hiện đại. Khóa an toàn ngay trước vòng cò, có thể dễ dàng điều chỉnh. Nòng súng Dan được làm bằng thép đặc biệt, được sản xuất theo phương pháp rèn nguội, có khả năng chống ăn mòn cao, giúp vũ khí có độ an toàn và độ bền cao cũng như có thể thay thế dễ dàng. Thân súng bằng hợp kim nhôm, trên có tích hợp thanh ray Picatinny MIL-STD 1913, cho phép gắn bất kỳ thiết bị ngắm quang học (cả ngày và đêm) hiện đại nào, trên vũ khí. DAN chỉ sử dụng kính ngắm quang học, không có bộ phận ngắm thông thường; hộp tiếp đạn 10 viên có thể tháo rời. Báng súng ngoài việc có thể điều chỉnh với hình dáng người bắn, còn có thể gấp sang bên phải (trái); hai chân súng có thể điều chỉnh, gập lại hoặc tháo ra; giúp súng nhỏ gọn hơn khi mang theo, hoặc vận chuyển. Nòng súng của khẩu bắn tỉa DAN .338 có chiều dài 785 mm (kể cả loa giảm giật), nhà sản xuất cũng cho biết đi kèm súng còn có bộ phận giảm thanh có thể tháo lắp nhanh chóng. Tổng chiều dài của súng là 1.280 mm (998 mm khi gập báng), trọng lượng chiến đấu của súng (đủ phụ kiện và đạn) là 6,9 kg. DAN .338 được đánh giá là mẫu súng bắn tỉa có kích thước và trọng lượng trung bình. Khẩu DAN .338 của Israel về chất lượng không thua kém các mẫu súng bắn tỉa khác trên thị trường hiện nay. Nhưng vẫn còn khó nói mức độ thành công của khẩu IWI DAN .338 trên thị trường quốc tế. Nhưng súng đã được đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nổi tiếng của Anh - SAS sử dụng trong thực chiến ở Syria. Khẩu súng bắn tỉa này cũng đã xuất hiện trong một câu chuyện thời sự năm 2016, kể về cách một người lính đặc nhiệm Anh, dùng khẩu DAN .338 tiêu diệt một trong những chỉ huy chiến trường của tổ chức khủng bố IS. Vẫn còn phải xem liệu DAN có thể viết tiếp trang sử thành công như khẩu Galil và Tavor hay không, nhưng IWI tự tin vào khả năng của họ trong việc tạo ra một chỗ đứng trong thị trường súng bắn tỉa thế giới vốn quá chật chội. Nhưng theo Giám đốc của IWI, Uri Amit, DAN chỉ là thành viên đầu tiên của một gia đình súng bắn tỉa, mà IWI hiện đang trong giai đoạn phát triển. Nguồn ảnh: TH. Sức công phá và độ chính xác gần như tuyệt đối của khẩu súng bắn tỉa IWI Dan.

