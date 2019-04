Cận cảnh hạm đội tàu chiến Nga sẽ được Chủ tịch Kim Jong-un ghé thăm

Sáng 24/4, Chủ tịch Kim Jong Un đã lên tàu hỏa, khởi hành chuyến thăm chính thức đến Nga và chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo nhiều nguồn tin, hội nghị thượng đỉnh có thể được tổ chức tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga vào ngày 25/4. Trong ảnh, tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga, tiến vào vịnh Golden Horn ở Vladivostok, Nga. Ảnh: TASS. Một nguồn tin nói với RIA Novosti rằng ông Kim có thể sẽ đích thân thị sát một trong những con tàu của Hạm đội Thái Bình Dương ở Vladivostok. Trong khi một nguồn tin khác cũng thông báo với hãng tin này rằng quan chức Triều Tiên Kim Chang Sung, được coi là người quản lý của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã khảo sát khu vực bến tàu của Vladivostok, gần căn cứ của hạm đội. Trong ảnh, tàu khu trục Bystryi thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: TASS. Ông Putin và ông Kim có thể sẽ gặp nhau tại Trường đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Tuần trước, văn bản thông báo liên quan đến "chuyến thăm của Kim Jong Un" đã được dán trên bảng thông báo của văn phòng in ấn trong trường đại học này. Thông báo có nội dung: "Văn phòng sẽ đóng cử từ ngày 17-24/4". Trong khi nhà thể thao đề thông báo "Đóng cửa từ ngày 17-30/4 vì lý do kỹ thuật". Đầu tuần, trường học đã tăng cường các biện pháp an ninh: người ngoài chỉ được pháp vào trường bằng thẻ hoặc giấy mời từ nhân viên của trường. Trong ảnh, tàu ngầm chạy bằng điện diesel Ust-Kamchatsk. Ảnh: TASS.Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ kỷ niệm 288 năm thành lập vào ngày 21/5 tới. Hạm đội được thành lập vào năm 1731 như một phần của Hải quân Đế quốc Nga. Nó được biết đến với tên gọi Đội quân Okshotsk trong giai đoạn 1731-1856 và Đội quân Siberia giai đoạn từ 1856-1918. Hạm đội được thành lập để bảo vệ lợi ích của Nga ở vùng Viễn Đông, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Trụ sở của Hạm đội Thái Bình Dương được đặt tại Vladivostok. Hạm đội gồm 55 tàu chiến và 21 tàu ngầm. Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Nga Varyag là tàu hàng đầu của hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Trong ảnh, lính hải quân Nga đổ bộ đường biển từ tàu đổ bộ thuộc dự án 1171 Nikolai Vilkov. Ảnh: TASS. Trong chuyến thăm Vladivostok, ông Kim Jong Un có thể đến thăm trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương, Thủy cung Viễn Đông và các nhà máy địa phương. "Triều Tiên sẽ chọn hướng đi theo cách nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm của ông Kim tới Nga trên các mặt trận chính trị, kinh tế và văn hóa", Kim Yong Hyun, giáo sư Đại học Dongguk (Seoul), nói trong cuộc phỏng vấn với Yonhap, đồng thời cho biết rất có thể lịch trình chính xác của Chủ tịch Kim Jong-un sẽ được xác định sau khi ông đến thành phố. Trong ảnh, tàu hộ tống trên bờ biển Thái Bình Dương. Ảnh: TASS. Nếu ông Kim đến thăm trụ sở của Hạm đội Thái Bình Dương, rất có thể ông sẽ thăm bảo tàng lịch sử quân sự và leo lên mạn tàu chiến, như cha mình - ông Kim Jong Il - từng làm. Trong ảnh, tàu khu trục Shaposhnikov. Ảnh: TASS. Do đó, Bình Nhưỡng sẽ cố gắng thể hiện sự hợp tác với Moscow trong lĩnh vực an ninh, giáo sư Kim Yong Hyun nhận định. Trong ảnh, tàu ngầm hạt nhân chạy bằng năng lượng hạt nhân Svyatoy Georgy Pobedonosets thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: TASS. Trong danh sách những địa điểm mà Chủ tịch Kim Jong Un có thể ghé thăm, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng là Thủy cung Primorsky. Theo website của thủy cung này, nó sẽ đóng cửa vào ngày thứ sáu tuần này. Trong ảnh, tàu khu trục Panteleyev. Ảnh: TASS. Cũng theo giáo sư, ông Kim Jong-un có thể nối gót cha đến thăm các nhà máy sản xuất thực phẩm địa phương, đặc biệt là nhà máy bánh mì. Trong ảnh, tàu ngầm Ust Kamchatsk và Kuzbass thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: TASS. Năm 2002, trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Cựu lãnh đạo tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã mua hàng chục chiếc bánh ngọt tại một tiệm bánh. Trong ảnh, các xe bọc thép chở quân BTR-80 đổ bộ từ tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoy. Ảnh: TASS. Giáo sư Kim Yong Hyun nói: "Các chuyến thăm có thể nhắm đến các nhà máy sản xuất sữa, socola hoặc bánh mì. Nó sẽ tạo ấn tượng với người dân Triều Tiên rằng nhà lãnh đạo của họ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của công chúng". Trong ảnh, tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Tributs. Ảnh: TASS. Theo các nguồn tin khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng có thể gặp gỡ các sinh viên hoặc nhà nghiên cứu Triều Tiên đang sinh sống ở Vladivostok. Trong ảnh, các tàu đổ bộ tham gia tập trận quân sự do các trung đoàn hàng hải của Hạm đội Thái Bình Dương Nga thực hiện. Ảnh: TASS.

