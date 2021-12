Nóng: Anh ra lệnh sơ tán ngay lập tức quân đội khỏi Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh đã ra lệnh bắt đầu chuẩn bị cho việc sơ tán khẩn cấp nhóm quân nhân Anh khỏi Ukraine. Hiện tại được biết, quân đội Anh đóng tại quốc gia này phải sẵn sàng di tản trong vòng vài giờ, kể từ ngày nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng Anh. Tờ báo Express của Anh cho biết, kế hoạch này bao gồm việc rút lực lượng Anh an toàn khỏi Ukraine. Các nguồn tin cho biết, phần lớn cố vấn Anh hiện đóng tại Yavoriv và những người này sẽ di chuyển bằng xe ô tô tới biên giới Ba Lan cách đó một quãng ngắn. Trong khi đó, một nhóm nhỏ sĩ quan tham mưu Quân đội Anh ở Thủ đô Kiev của Ukraine cũng sẽ đến biên giới, trong khi một sĩ quan phụ trách nhân sự hải quân tại Odessa, đã trở về Anh trước đó nhân kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tờ Express đưa tin “Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh đã vạch ra các kế hoạch dự phòng để rút quân đội Anh khỏi Ukraine, trong trường hợp bị Nga tấn công. Hành động rút lui được đưa ra, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói rằng, quân đội Anh “có khả năng rất cao” sẽ phải chiến đấu với Quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine”. Trước đó vào trung tuần tháng 12, trả lời phỏng vấn trên Spectator TV, ông Ben Wallace cho biết: “Thực tế là Ukraine không phải là thành viên của NATO, chính vì vậy rất khó có khả năng “ai đó” sẽ gửi quân đến Ukraine để thách thức Nga ... Chúng ta không nên đùa cợt với mọi người về điều đó”. Rõ ràng London đã quyết định không gây chiến với Nga, bất chấp những tuyên bố lớn tiếng khiêu khích trước đó; tuy nhiên việc Quân đội Anh sơ tán công khai khỏi Ukraine, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của quân đội Anh trong khối NATO. Quyết định nói trên của Anh, như thường lệ, đều theo sau chính sách của Mỹ. Vào đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, việc đưa lính Mỹ đến để bảo vệ Ukraine là điều “không cần phải bàn cãi”; tức là sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Giờ đây chúng ta đã hiểu rõ sự hỗ trợ của Washington và các đồng minh dành cho Kiev, trước viễn cảnh chiến tranh với Moscow; đó chỉ là tăng cường viện trợ hoặc bán vũ khí sát thương cho Ukraine. Còn theo Tướng Mykola Malomuzh, cựu Cục trưởng Cục Tình báo Đối ngoại của Quân đội Ukraine cho biết, người Nga đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến với Ukraine bằng những dấu hiệu “rất đặc trưng”. Hôm 26/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng, nếu NATO không đưa ra đảm bảo hạn chế hoạt động quân sự ở Đông Âu và ngăn cản Ukraine trở thành thành viên của NATO, ông sẽ buộc phải cân nhắc tới nhiều lựa chọn, trong đó có cả các biện pháp quân sự đáp trả. Trước đó ít ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc họp với sự tham dự của ông Putin, đã cáo buộc lính đánh thuê của các công ty quân sự Mỹ, đang chuẩn bị tấn công khiêu khích bằng vũ khí hóa học “không xác định” ở phần Donbass do Kiev kiểm soát. Trong khi đó ở chính nước Nga, Bộ Tình trạng khẩn cấp đã xây dựng hướng dẫn về việc chôn cất hàng loạt trong thời bình và thời chiến. Như vậy Nga đã thông qua ở cấp lập pháp, một quy trình nhanh chóng để tạo ra các hố chôn tập thể, dành cho những người thiệt mạng trong các cuộc xung đột quân sự hoặc do tình trạng khẩn cấp trong thời bình. Tướng Mykola Malomuzh cũng cho biết, việc Nga đang tích cực chuẩn bị cho các nhóm lính đánh thuê “đi công tác” tới Donbass; tuy nhiên việc này đều bị Moscow và các nước cộng hòa tự xưng bác bỏ. Nhưng trên thực tế, tất cả những thông tin nói trên không phải là điều gì mới đối với người Ukraine. Và nếu người Nga hoặc thậm chí là lính Nga bị bắt làm tù binh và thừa nhận rằng mình không phải là "người lái máy kéo" hay "thợ mỏ", thì câu trả lời của Moscow rất đơn giản, đó là những "quân tình nguyện" hoặc bị "lạc đường". Theo Tướng Mykola Malomuzh, những tin tức nói trên có thể giải thích được 2 điều. Đầu tiên là kế hoạch "rò rỉ" thông tin, để Ukraine và các đồng minh biết rằng Nga đang "chuẩn bị". Ngoài các cuộc tập trận, người Nga cũng đang bổ sung lực lượng dự trữ. Thứ hai, thông tin về việc tuyển dụng “quân tình nguyện” để “giải phóng Novorossia” và cáo buộc về các hành động khiêu khích có thể xảy ra của phía Ukraine cho thấy rằng, có thể Nga đã chuẩn bị cho các viễn cảnh này, để đổ lỗi cho Kiev. Từ những ý đồ của Nga, theo Tướng Mykola Malomuzh, Kiev phải cho thế giới biết Nga đang làm gì và cần các đối tác (Mỹ và NATO) gây áp lực mạnh mẽ lên Nga, để chuyển từ chiến tranh và đối đầu sang đàm phán; mặc dù điều này khó khăn và phức tạp. Tiếp theo là Ukraine phải chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản leo thang nào có thể xảy ra, đó là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, kêu gọi đoàn kết toàn dân Ukraine; sẵn sàng phòng thủ là biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất chống lại các hành động khiêu khích của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bộ Quốc phòng Anh đã ra lệnh bắt đầu chuẩn bị cho việc sơ tán khẩn cấp nhóm quân nhân Anh khỏi Ukraine. Hiện tại được biết, quân đội Anh đóng tại quốc gia này phải sẵn sàng di tản trong vòng vài giờ, kể từ ngày nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng Anh. Tờ báo Express của Anh cho biết, kế hoạch này bao gồm việc rút lực lượng Anh an toàn khỏi Ukraine. Các nguồn tin cho biết, phần lớn cố vấn Anh hiện đóng tại Yavoriv và những người này sẽ di chuyển bằng xe ô tô tới biên giới Ba Lan cách đó một quãng ngắn. Trong khi đó, một nhóm nhỏ sĩ quan tham mưu Quân đội Anh ở Thủ đô Kiev của Ukraine cũng sẽ đến biên giới, trong khi một sĩ quan phụ trách nhân sự hải quân tại Odessa, đã trở về Anh trước đó nhân kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tờ Express đưa tin “Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh đã vạch ra các kế hoạch dự phòng để rút quân đội Anh khỏi Ukraine, trong trường hợp bị Nga tấn công. Hành động rút lui được đưa ra, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói rằng, quân đội Anh “có khả năng rất cao” sẽ phải chiến đấu với Quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine”. Trước đó vào trung tuần tháng 12, trả lời phỏng vấn trên Spectator TV, ông Ben Wallace cho biết: “Thực tế là Ukraine không phải là thành viên của NATO, chính vì vậy rất khó có khả năng “ai đó” sẽ gửi quân đến Ukraine để thách thức Nga ... Chúng ta không nên đùa cợt với mọi người về điều đó”. Rõ ràng London đã quyết định không gây chiến với Nga, bất chấp những tuyên bố lớn tiếng khiêu khích trước đó; tuy nhiên việc Quân đội Anh sơ tán công khai khỏi Ukraine, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của quân đội Anh trong khối NATO. Quyết định nói trên của Anh, như thường lệ, đều theo sau chính sách của Mỹ. Vào đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, việc đưa lính Mỹ đến để bảo vệ Ukraine là điều “không cần phải bàn cãi”; tức là sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Giờ đây chúng ta đã hiểu rõ sự hỗ trợ của Washington và các đồng minh dành cho Kiev, trước viễn cảnh chiến tranh với Moscow; đó chỉ là tăng cường viện trợ hoặc bán vũ khí sát thương cho Ukraine. Còn theo Tướng Mykola Malomuzh, cựu Cục trưởng Cục Tình báo Đối ngoại của Quân đội Ukraine cho biết, người Nga đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến với Ukraine bằng những dấu hiệu “rất đặc trưng”. Hôm 26/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng, nếu NATO không đưa ra đảm bảo hạn chế hoạt động quân sự ở Đông Âu và ngăn cản Ukraine trở thành thành viên của NATO, ông sẽ buộc phải cân nhắc tới nhiều lựa chọn, trong đó có cả các biện pháp quân sự đáp trả. Trước đó ít ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc họp với sự tham dự của ông Putin, đã cáo buộc lính đánh thuê của các công ty quân sự Mỹ, đang chuẩn bị tấn công khiêu khích bằng vũ khí hóa học “không xác định” ở phần Donbass do Kiev kiểm soát. Trong khi đó ở chính nước Nga, Bộ Tình trạng khẩn cấp đã xây dựng hướng dẫn về việc chôn cất hàng loạt trong thời bình và thời chiến. Như vậy Nga đã thông qua ở cấp lập pháp, một quy trình nhanh chóng để tạo ra các hố chôn tập thể, dành cho những người thiệt mạng trong các cuộc xung đột quân sự hoặc do tình trạng khẩn cấp trong thời bình. Tướng Mykola Malomuzh cũng cho biết, việc Nga đang tích cực chuẩn bị cho các nhóm lính đánh thuê “đi công tác” tới Donbass; tuy nhiên việc này đều bị Moscow và các nước cộng hòa tự xưng bác bỏ. Nhưng trên thực tế, tất cả những thông tin nói trên không phải là điều gì mới đối với người Ukraine. Và nếu người Nga hoặc thậm chí là lính Nga bị bắt làm tù binh và thừa nhận rằng mình không phải là "người lái máy kéo" hay "thợ mỏ", thì câu trả lời của Moscow rất đơn giản, đó là những "quân tình nguyện" hoặc bị "lạc đường". Theo Tướng Mykola Malomuzh, những tin tức nói trên có thể giải thích được 2 điều. Đầu tiên là kế hoạch "rò rỉ" thông tin, để Ukraine và các đồng minh biết rằng Nga đang "chuẩn bị". Ngoài các cuộc tập trận, người Nga cũng đang bổ sung lực lượng dự trữ. Thứ hai, thông tin về việc tuyển dụng “quân tình nguyện” để “giải phóng Novorossia” và cáo buộc về các hành động khiêu khích có thể xảy ra của phía Ukraine cho thấy rằng, có thể Nga đã chuẩn bị cho các viễn cảnh này, để đổ lỗi cho Kiev. Từ những ý đồ của Nga, theo Tướng Mykola Malomuzh, Kiev phải cho thế giới biết Nga đang làm gì và cần các đối tác (Mỹ và NATO) gây áp lực mạnh mẽ lên Nga, để chuyển từ chiến tranh và đối đầu sang đàm phán; mặc dù điều này khó khăn và phức tạp. Tiếp theo là Ukraine phải chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản leo thang nào có thể xảy ra, đó là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, kêu gọi đoàn kết toàn dân Ukraine; sẵn sàng phòng thủ là biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất chống lại các hành động khiêu khích của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.