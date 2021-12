Nga phản ứng gay gắt trước kế hoạch mở rộng NATO của châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào từ liên minh quân sự NATO và việc mở rộng hơn nữa của khối quân sự này, về phía biên giới Nga. Tổng thống Nga nhấn mạnh: Nếu Mỹ và NATO từ chối tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga về đảm bảo an ninh, phương Tây sẽ thấy một phản ứng quân sự ngay lập tức từ phía Moskva và khi đó, một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này sẽ không được Nga xem xét. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh thực tế rằng, “Câu trả lời có thể rất khác, nó phụ thuộc vào các đề xuất mà các chuyên gia quân sự của chúng tôi sẽ đưa ra với tôi”. Các chuyên gia cho rằng, sẽ không có khởi đầu của bất kỳ cuộc xung đột nào, như các nhà phân tích phương Tây lo ngại; nhưng khả năng cao nhất sẽ là việc triển khai các lực lượng khổng lồ trên các khu vực biên giới giữa Nga và các nước NATO, bao gồm cả các loại vũ khí mới nhất của Nga. Hiện Nga có nhiều xe tăng hiện đại, vũ khí tên lửa chiến thuật, số lượng lớn pháo phóng loạt, vũ khí siêu thanh và thậm chí cả vũ khí tác chiến điện tử. Không cần vũ khí hạt nhân, nhưng số vũ khí thông thường này, sẽ đủ để gây ác mộng cho phương Tây, cho đến khi NATO phải đi đến một thỏa thuận. Điều quan trọng hơn là rất có thể, là Quân đội Nga cũng có thể đóng quân lâu dài ở nước láng giềng Belarus, điều này sẽ trở thành một vấn đề đe dọa rất lớn đối với khối NATO. Trước đó phần lớn các nước NATO (chủ chốt là Mỹ, Anh, Pháp, Đức), đã từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, để cung cấp các đảm bảo an ninh với Nga; trong đó chủ chốt là ngừng mở rộng biên giới NATO về phía Nga. Trong khi đó, thực hiện sự di chuyển lực lượng của Hạm đội Baltic của Hải quân Nga, dẫn đến sự xuất hiện gần bờ biển của Anh một nhóm tàu chiến sẽ đến quân cảng Severomorsk của tỉnh Murmansk (Nga), trong những ngày đầu tiên của năm tới, đã khiến London lo lắng. Theo dõi tàu chiến Nga không phải là vấn đề gì mới đối với Hải quân Anh, nhưng theo lãnh đạo quân đội Anh, một tàu ngầm của Hải quân Nga thuộc loại “chưa xác định”, cũng được đưa vào nhóm tác chiến - vẫn chưa thể xác định được khả năng của nó. Được biết khinh hạm HMS Westminster của Anh, đã bắt đầu theo dõi tàu chiến Nga; mặc dù theo thông tin, những tàu chiến Anh có trang bị đặc biệt để theo dõi tàu ngầm, nhưng tàu ngầm Nga vẫn chưa bao giờ bị Hải quân Anh phát hiện. Sự lúng túng của London bắt đầu gia tăng đáng kể, do việc thiếu khả năng phát hiện và kiểm soát việc di chuyển của các tàu ngầm Nga, vốn sẽ sớm bắt đầu trang bị tên lửa hành trình Zircon; điều đó cho thấy khả năng tự vệ yếu kém của Hải quân Anh. Trong bối cảnh của tình hình hiện tại, toàn bộ Hải quân Anh đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ; mặc dù đây chỉ là hành động quá cảnh của tàu chiến và tàu ngầm Nga qua vùng biển của Biển Bắc. Còn ngày hôm qua, tờ “Milliyet” của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông tin về hoạt động của UAV TB2 của Quân đội Ukraine; những chiếc UAV TB2 này thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trên khắp khu vực phía tây của đường giới tuyến, giáp với lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR); nhiều nhất là khu dân cư Telmanovo và Dokuchaevsk Theo bài viết trên tờ Milliyet, UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công hai lần vào lãnh thổ của DPR (nhưng chỉ có một cuộc tấn công được biết chính thức, khi có hình ảnh được ghi lại); tuy nhiên các nhiệm vụ trinh sát bằng UAV TB2, được tiến hành thường xuyên. Còn lãnh đạo DPR và LPR đã thẳng thắn bác bỏ sự hoạt động của máy bay không người lái Bayraktar TB2, trong không phận của các nước cộng hòa tự xưng; họ tuyên bố rằng, lực lượng phòng không các nước cộng hòa tự xưng hoàn toàn kiểm soát tình hình. Nhưng tuyên bố của lãnh đạo DPR và LPR đặt ra một số câu hỏi, về việc liệu lực lượng dân quân thực sự có phương tiện bảo vệ hiệu quả trước UAV TB2? Nhất là trong thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ có ý định chuyển giao một lô lớn UAV TB2 tiếp theo cho Quân đội Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest.

