Cận cảnh động cơ, nội thất tàu tuần tra biên phòng đường thủy Việt Nam

Trong số báo mới ra ngày 8/6, báo Biên Phòng đã cho người đọc chứng kiến tận mắt những con tàu tuần tra ra khơi làm nhiệm vụ, cùng với đó là phần nào nội thất con tàu. Dễ dàng nhận ra đây là lớp tàu đề án 1400M Grif được Việt Nam nhập khẩu từ Nga và Ukraine. Ảnh: Tàu tuần tra đề án 1400M Grif của hải đoàn 48. Ảnh: Văn Chương Mẫu tàu Grif đề án 1400M này là mẫu tàu tuần tra loại nhỏ do Liên Xô chế tạo từ năm 1969 cho đến 1991 với số lượng hơn 300 chiếc, lượng giãn nước đầy tải gần 40 tấn. Ảnh: Biên đội tàu tuần tra Grif của Hải đoàn 28 Bộ đội biên phòng. Tàu có chiều dài 23.8m, rộng 5m, lượng giãn nước đầy tải 39 tấn và thủy thủ đoàn 11 người. Ảnh: Tàu tuần tra Grif của Hải đoàn 28. Tàu được trang bị hai động cơ diesel M401B cho phép nó đạt vận tốc tối đa 30 hải lý/h và tầm hoạt động 450 hải lý. Ảnh: Tàu tuần tra Grif của Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng. Tổng công suất của hai động cơ diesel tàu có là 3.000 mã lực, tốc độ khai thác tối đa 2050 vòng/phút. Ảnh: Cận cảnh hai động cơ diesel và chiến sĩ vận hành khoang máy trên tàu Grif. Ảnh: Văn Chương. Dù tàu đã được sử dụng trong thời gian dài, điều kiện làm việc của chiến sĩ trên tàu vô cùng khó khăn tuy nhiên cán bộ chiến sĩ ngành máy vẫn luôn giữ vững vị trí, vận hành, khai thác tốt động cơ, luôn đảm bảo động cơ trong trạng thái tốt nhất và luôn sạch bóng dầu thải. Ảnh: Chiến sĩ ngành máy kiểm tra động cơ tàu Grif. Ảnh: Văn Chương. Việc động cơ luôn hoạt động tin cậy, đạt năng suất cao khiến cho những con tàu Grif luôn sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chứng khu vực biên giới biển Quốc gia. Ảnh: Tàu tuần tra Grif của Hải đoàn 48 vượt sóng ra khơi. Ảnh: Văn Chương. Hiện nay, lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam đang được trang bị một số lượng khá lớn các tàu tuần tra Grif, được sử dụng bởi các Hải đoàn 27, 28, 48,… do những ưu điểm vượt trội, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ cũng như có tốc độ cao. Ảnh: Tàu tuần tra Grif của Hải đoàn 27 Bộ đội biên phòng. Không những thế, một số tàu tuần tra Grif cũng đang phục vụ thầm lặng trong biên chế Hải quân Việt Nam. Các tàu này có nhiệm vụ trực chiến tại các cảng quân sự, tuần tra ngăn chặn tàu bè vào khu vực cấm, chống người nhái tiếp cận,… Ảnh: Các tàu Grif của Hải quân Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đã đủ sức đóng mới các loại tàu tuần tra hiện đại có tính năng tương đương hoặc vượt trội so với tàu Grif nhập khẩu đã lâu, tuy nhiên đây vẫn là một lực lượng quan trọng, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia trên biển, nhất là hướng biển Tây Nam. Các tàu Grif đã từng là chủ lực của Hải đoàn 28 trong công cuộc ngăn chặn cướp biển, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm nhập trái phép, hỗ trợ ngư dân đánh bắt vô cùng hiệu quả. Ảnh: Tàu Grif (trái) và tàu tuần tra do Việt Nam tự chế tạo (phải) của Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng. Video Loại tàu tuần tra ít biết của lực lượng biên phòng đường thủy Việt Nam

