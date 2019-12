Cận cảnh bom thông minh từng được Việt Nam sử dụng trên tiêm kích Su-30

Những hình ảnh mới nhất vừa được hé lộ cho thấy trong biên chế của Quân đội Việt Nam từng có sử dụng loại bom dẫn dường thông minh mang tên KAB-500Kr do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: TL. Đây là loại bom dẫn đường quang - truyền hình do Liên Xô thiết kế từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Bom có trọng lượng 500 kg với phần đầu nổ nặng 100 kg kèm theo đó là chiều dài 3,05 mét. Nguồn ảnh: TL. Là loại bom thông minh, bom thông minh KAB-500Kr có thể khoá mục tiêu khi cách xa từ 15 tới 17 km tuỳ vào điều kiện thời tiết. Sau khi khoá mục tiêu, KAB-500Kr sẽ được triển khai từ độ cao 500 mét cho tới tối đa 5000 mét. Nguồn ảnh: Rumil. Mặc dù là bom thông minh nhưng KAB-500Kr vẫn có yêu cầu thả khá phực tạp. Cụ thể, máy bay phải nằm trong khoảng tốc độ từ 550 km/h cho tới tối đa 1100 km/h trước khi cắt bom. Nguồn ảnh: Rumil. Loại bom này có độ lệch mục tiêu tối đa từ 4 tới 7 mét khi thả từ độ cao 5 km. Với đầu nổ lên tới 100 kg thuốc nổ mạnh, độ lệch này hoàn toàn không có nghĩa lý gì vì vẫn nằm trong vùng nguy hiểm bị quả bom tàn phá nặng nhất. Nguồn ảnh: Rumil. Điểm yếu lớn nhất của KAB-500Kr đó là nó có hạn sử dụng chỉ 8 năm. Sau thời gian này, KAB-500Kr sẽ hoàn toàn không còn đủ tiêu chuẩn an toàn để bảo quản hay sử dụng, bom buộc phải được tháo bỏ hoặc kích nổ tự huỷ. Nguồn ảnh: Rumil. Khi nổ, bom thông minh KAB-500Kr sẽ phát nổ trên không để có sức công phá lớn nhất. Do phát nổ trên không, mọi mục tiêu trong hào tránh bom sẽ vẫn bị phá huỷ như các mục tiêu trên mặt đất. Nguồn ảnh: Rumil. Công nghệ của bom KAB-500Kr từng được Nga sử dụng để phát triển phiên bản có sức công phá kinh khủng hơn đó là KAB-1500Kr với trọng lượng lên tới 1,5 tấn. Nguồn ảnh: Rumil. HIện tại, KAB-500Kr phiên bản mới đã được trang bị hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên, chưa rõ Không quân Việt Nam có còn sử dụng loại bom này trong biên chế hay không vì những bức ảnh vừa được hé lộ được cho là chụp từ đầu những năm 2010 - nghĩa là tới nay các quả bom KAB-500Kr của chúng ta hoặc đã hết hạn hoặc cũng đang trong tình trạng... cận "đát". Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Siêu bom KAB-1500 - phiên bản 1500 kg của bom KAB-500Kr - được Nga sử dụng ở Syria.

