Cận cảnh bệ phóng rocket đa nòng khổng lồ của Triều Tiên

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) mới tuyên bố nước này đã phát triển và thử nghiệm thành công bệ phóng rocket đa nòng "siêu lớn". Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp quan sát hai vụ thử nghiệm vào ngày 24/8. Ảnh: KCNA/Yonhap. KCNA tuyên bố thành công của thử nghiệm chứng minh rằng các thông số kỹ thuật, công nghệ của vũ khí đã đạt được yêu cầu đề ra. Trong khi đó, tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Hàn (JSC) cho biết tên lửa được bắn từ Sondok, tỉnh Nam Hamgyong xuống biển Hoa Đông, tên lửa bay được khoảng 380 km. Ảnh: KCNA. Độ cao quỹ đạo của tên lửa ở vị trí cao nhất là 97 km, tốc độ tối đa khoảng Mach 6.5 ( khoảng 8.000 km/h). JSC cho biết đây là vụ thử tên lửa với độ cao quỹ đạo cao nhất của Triều Tiên từ đầu năm đến nay. Ảnh: KCNA. Dựa vào bức ảnh do KCNA cung cấp, giáo sư Kim Dong Yub tại Viện Viễn Đông, Đại học Kyungnam, cho biết vụ phóng hôm 24/8 có thể là phiên bản nâng cấp từ hệ thống rocket dẫn đường đa nòng cỡ lớn mà Triều Tiên đang phát triển và thử nghiệm hai lần trước vào ngày 31/7 và 2/8. Ảnh: KCNA. Hình dáng tên lửa thử nghiệm hôm 24/8 tương tự các lần trước về chiều dài, đường kính, các vây lái ở đầu và đuôi tên lửa. Điểm khác biệt lớn nhất là bệ phóng siêu lớn được đặt trên khung gầm xe tải 8x8 bánh, trong khi 2 lần trước được lắp trên khung gầm bánh xích. Ảnh: KCNA. Thành công của vụ thử "bệ phóng siêu to" cho thấy sự tiến bộ đáng kể của Triều Tiên trong việc phát triển các loại vũ khí mới. Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố định danh và thông số kỹ thuật của loại vũ khí mới. Ảnh: KCNA. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nở nụ cười rạng rỡ khi đặt tay lên bệ phóng. Giới phân tích nhận định việc Triều Tiên tăng cường thử nghiệm vũ khí mới nhằm chiếm lợi thế trước khả năng khởi động lại cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bị đình trệ thời gian qua. Ảnh: Yonhap/KCNA. Các quan chức quân đội và binh sĩ Triều Tiên vỗ tay hoan hô khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un hoàn thành việc kiểm tra "bệ phóng siêu to". Nhà lãnh đạo Kim ca ngợi các kỹ sư quốc phòng trẻ tuổi của Triều Tiên, những người đã góp công lớn trong việc phát triển kho vũ khí quý báu của quốc gia. Ảnh: KCNA. Thời gian gần đây, Bình Nhưỡng tăng cường thử nghiệm các loại rocket phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Các chuyên gia quân sự cho biết đây là hệ thống tên lửa mới thứ 4 được Triều Tiên thử nghiệm kể từ khi đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Ảnh: Yonhap.

