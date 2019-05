Pháo binh – tên lửa Triều Tiên “gào thét ầm trời”, Mỹ-Hàn “rụng rời”

Trong khi Mỹ - Hàn còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ Triều Tiên bắn thử tên lửa mới hôm 4/5, thì chỉ 5 ngày sau, hôm 9/5 pháo binh – tên lửa Quân đội Triều Tiên một lần nữa khiến Seoul – Washington sửng sốt khi tiến hành cuộc tập trận thứ 2 và tiếp tục thử nghiệm một loạt khí tài tối tân thế hệ mới. Nguồn ảnh: KCNA Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Triều Tiên lần thứ 2 bắn thử hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới có hình dáng khá giống loại tên lửa Iskander-M. Nguồn ảnh: KCNA Hiện vẫn chưa rõ “danh tính” tên lửa mới của Triều Tiên. Nguồn ảnh: KCNA Giới quan sát tiết lộ, loại tên lửa mà Triều Tiên bắn thử nghiệm có tầm bắn khoảng 300-400km. Nguồn ảnh: KCNA Tầm bắn của nó khá gần với Iskander của Nga, có chung hình dáng, nhưng việc nó có công nghệ tướng đương hay không thì không rõ. Nguồn ảnh: KCNA Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có mặt và chỉ đạo cuộc tập trận. Đáng chú ý, cuộc bắn được thực hiện không lâu sau khi ông Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Nga. Nguồn ảnh: KCNA Đường bay của tên lửa đạn đạo thế hệ mới. Nguồn ảnh: KCNA Ngoài tên lửa hiện đại, Triều Tiên cũng tiến hành thử nghiệm một loạt hệ thống pháo binh hạng nặng thế hệ mới. Dĩ nhiên, người ta cũng không rõ tên gọi của chúng, chỉ biết rằng loại này khá mới và có nhiều cải tiến so với trước đấy. Nguồn ảnh: KCNA Ví dụ với kiểu pháo tự hành mới xuất hiện, có thể thấy rõ nó đã “tiệm cận” với hệ thống pháo tự hành của Trung Quốc hay Nga khi có tháp pháo “đầy đủ” thay vì “hở nóc” như một số loại pháo trước đây của Triều Tiên. Nguồn ảnh: KCNA Khẩu pháo mới có thể sử dụng cỡ nòng 152,4mm chuẩn Nga. Nguồn ảnh: KCNA Tầm bắn của nó có thể đạt cỡ 35-40km tùy loại đạn được sử dụng. Nguồn ảnh: KCNA Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, Quân đội Triều Tiên liên tục tung ra nhiều loại vũ khí mới thay đổi về “chất mạnh mẽ” so với trước. Nguồn ảnh: KCNA Trong ảnh, pháo phản lực phóng loạt 240mm do Triều Tiên phát triển khai hỏa. Nguồn ảnh: KCNA Loại pháo này được cho là có khả năng tự dẫn thông minh, đánh chính xác mục tiêu. Nguồn ảnh: KCNA Video Quân đội Triều Tiên huấn luyện. Nguồn: Youtube

