Campuchia "mãn nguyện" khi sở hữu súng phóng lựu xịn hơn M79 Việt Nam?

Một số lượng lớn súng phóng lựu ổ đạn xoay do Trung Quốc sản xuất đã xuất hiện trong biên chế của quân đội Campuchia, các súng phóng lựu này hiện tại đang được trang bị cho lực lượng đặc biệt thuộc Hiến binh Hoàng gia Campuchia. Nguồn ảnh: Sina. Đây đều là loại súng phóng lựu ổ đạn xoay hạng nhẹ LG-4 do Trung Quốc sản xuất từ năm 2011. Súng sử dụng cỡ đạn phóng lựu tiêu chuẩn như phần lớn các loại súng phóng lựu cá nhân khác trên thế giới đó là 40mm. Nguồn ảnh: Sina. Có thiết kế tương tự như khẩu phóng lựu ổ đạn xoay do Mỹ và Liên Xô thiết kế trong quá khứ, khẩu súng phóng lựu này chủ yếu thích hợp với việc áp chế bộ binh địch. Nguồn ảnh: Sina. Trong một chừng mực nào đó, súng phóng lựu LG-4 cũng hoàn toàn có khả năng áp chế phương tiện cơ giới của đối phương nếu xạ thủ khai hoả chính xác vào "chỗ hiểm" của các loại phương tiện cơ giới bọc thép nhẹ. Nguồn ảnh: Sina. Có trọng lượng tổng cộng gần 6 kg khi không mang theo đạn, súng sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO 40x46mm kèm theo đó là sơ tốc đầu nòng khoảng 76 mét/giây - nghĩa là xạ thủ thậm chí có thể nhìn thấy đường đạn bay sau khi khai hoả để căn chỉnh cho phát thứ hai. Nguồn ảnh: Sina. Khác với loại súng phóng lựu M79 mà Việt Nam hiện đang tự sản xuất và sử dụng, súng phóng lựu ổ đạn xoay cho phép khai hoả liên tục, căn chỉnh lại đường bắn để có những phát bắn chính xác hơn gần như ngay lập tức. Nguồn ảnh: Sina. Bù lại, LG-4 lại rất cồng kềnh và tốn đạn nhanh hơn khi sử dụng. Xạ thủ sử dụng súng phóng lựu LG-4 hoàn toàn không đủ sức mang theo loại vũ khí cá nhân khác để tự vệ trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina. Trên lý thuyết, súng phóng lựu LG-4 có khả năng bắn được với tốc độ 20 viên mỗi phút, tầm bắn hiệu quả lên tới hơn 300 mét. Thực tế, súng có thể khai hoả với tốc độ 15 viên mỗi phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 200 mét. Nguồn ảnh: Sina. Do được ra đời từ năm 2011, khẩu súng phóng lựu này có thiết kế khá hiện đại, có sẵn rãnh kỹ thuật để gắn kính ngắm. Tuy nhiên về cơ bản, những loại súng có tầm bắn trung bình, đường đạn cầu vồng ở cự ly ngắn như LG-4, việc trang bị thêm kính ngắm rút cục cũng chỉ khiến nó cồng kềnh hơn mà thôi. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Súng phóng lựu M79 do Việt Nam tự sản xuất.

