Câm lặng cảnh Su-24 Syria dẫn đường bằng iPad

Cụ thể theo hình ảnh được trang mạng xã hội @Syr_Mil_Wik thường xuyên đăng tải thông tin chiến sự Syria cho thấy, phi công Su-24M2 của Không quân Syria sử dụng máy tính bảng iPad như một bản đồ số trong các nhiệm vụ không kích. Nguồn ảnh: @Syr_Mil_Wik. Điều này khiến nhiều chuyên gia quân sự cảm thấy bất ngờ khi các mẫu bản đồ số trên máy tính bảng mà cụ thể là trên ứng dụng Google Map thường không chính xác so với mục tiêu trên thực địa ở thời gian thực. Dù vậy bằng một cách nào đó phi công Su-24M2 Syria vẫn có thể tìm ra được mục tiêu bằng ứng dụng số này. Nguồn ảnh: Syrian Arab Hình ảnh chiếc iPad bên trong chiếc Su-24M2 được @Syr_Mil_Wik đăng tải, nó được đặt ngay vị trí bản đồ số trên máy bay, ở bức ảnh này ta có thể thấy các hệ thống dẫn đường và bản đồ số trên Su-24M2 Syria vẫn hoạt động bình thường nhưng không hiểu vì sao phi công vẫn sử dụng bản đồ trên iPad. Nguồn ảnh: @Syr_Mil_Wik. Trong góc ảnh này chúng ta có thể thấy rõ hơn hình ảnh mục tiêu của Su-24M2 trên bản đồ của chiếc iPad, rất có thể những hình ảnh này được chụp hoặc định vị trước đó và được phi công Syria sử dụng như một cách trực quan để xác định mục tiêu. Nguồn ảnh: @Syr_Mil_Wik. Ngoài những bức ảnh về Su-24M2 mới được đăng tải tài khoản @Syr_Mil_Wik gần như không mô tả gì thêm về công dụng của chiếc iPad trên Su-24M2 khiến nhiều người hoài nghi về độ trung thực của những bức ảnh này. Nguồn ảnh: @Syr_Mil_Wik. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong giai đoạn từ năm 2015-2016 có thông tin Nga đã bí mật hỗ trợ Syria nâng cấp phi đội tiêm kích bom Su-24M2 của nước này nhưng không rõ gói nâng cấp này là gì. Trong khi đó Su-24Mk của Không quân Syria chỉ mới được nâng cấp lên Su-24M2 trong năm 2013. Nguồn ảnh: @Syr_Mil_Wik. Trong ảnh là một chiếc Su-24M2 mang màu sơn ngụy trang của Không quân Syria được cho là được chụp ở Nga, cạnh đó ta có thể thấy một chiếc tiêm kích bom Sukhoi Su-34 của Không quân Nga chưa được hoàn thiện. Nguồn ảnh: Nikolay. Kể từ đầu xung đột (2011) cho tới nay, phi đội Su-24 của Không quân Syria gần như hoạt động hết công suất khi yêu cầu chiến trường ngày càng tăng cao mà đỉnh điểm là vào năm 2015, nhưng may mắn cho họ là người Nga đã can thiệp kịp thời trong tháng 9/2015, cho phép Su-24 Syria được rút về để nâng cấp hoặc ít nhất là đại tu. Nguồn ảnh: @Syr_Mil_Wik. Việc Không quân Nga cũng sử dụng Su-24 tại chiến trường Syria ít nhiều tạo lợi thế cho Su-24 Syria trong các chiến dịch không kích khi nguồn cung phụ tùng hay thậm chí là đạn dược dành cho chúng trở nên dồi dào hơn. Nguồn ảnh: Sputnik. Mặc dù cùng sử dụng phiên bản Su-24M2 như nhau thế nhưng Su-24M2 của Syria lại lạc hậu hơn rất nhiều so với của Nga nhất là về trang thiết bị điện tử, như hệ thống điều khiển hỏa lực hay dẫn đường. Nguồn ảnh: Sputnik. Và rất có thể việc sử dụng iPad để chỉ thị mục tiêu hay dẫn đường cho các nhiệm vụ không kích là cách phi công Syria “chữa cháy” tạm thời cho chiếc Su-24M2 của mình. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh bên trong buống lái của một chiếc Su-24M2 của Không quân Nga với hệ thống điện tử gần như được giữ nguyên từ thời Liên Xô nhưng vẫn có một số cải tiến trong hệ thống hiển thị và chỉ thị mục tiêu. Nguồn ảnh: Airliners. Mời độc giả xem video: Chiến đấu cơ Nga tham chiến tại Syria. (nguồn RT)

