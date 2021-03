Cách Không quân Liên Xô đã vượt qua không quân phát xít Đức

Không quân Liên Xô hứng chịu thất bại lớn nhất của họ trong giai đoạn đầu, của cuộc xâm lược do Hitler tiến hành ở mặt trận phía đông vào năm 1941. Thảm họa này phơi bày các yếu kém, trong việc xây dựng không quân Liên Xô. Quân đội Xô viết sau đó phải mất vài năm và rất nhiều công sức mới loại bỏ được các điểm yếu này. Lực lượng quân sự Đức Quốc xã tiến vào lãnh thổ Liên Xô trong năm 1941, dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân. Khi đó, một nhu cầu bức thiết đặt ra cho Hồng quân, là bắt kịp không quân Đức Quốc xã về mặt công nghệ hàng không. Thế nhưng, nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào. Năm 1942, sau khi Hồng quân Liên Xô hứng chịu nhiều thất bại trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh vệ quốc, các kỹ sư Xô viết đã tiến hành hiện đại hóa các máy bay chiến đấu. Các kỹ sư này, đã phải lao động cật lực để khắc phục nhược điểm kỹ thuật cơ bản của hàng không Liên Xô như động cơ hoạt động yếu kém. Máy bay Yak của Liên Xô chỉ so sánh được với các tiêm kích Đức về mặt tốc độ. Tuy nhiên, các trận chiến đầu tiên trên bầu trời Stalingrad năm 1941 cho thấy, các máy bay tiêm kích mới của Đức, một lần nữa khiến cho các phi công Liên Xô phải “ngồi chiếu dưới”. Máy bay Messerschmitt của Đức đã giành ưu thế trong các cuộc không chiến với Liên Xô. Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào năm 1941, quân Xô viết hứng chịu thất bại nặng nề. Tuy lạc hậu về công nghệ, nhưng bù lại bằng sự vượt trội về số lượng. Theo đánh giá, một máy bay Đức đấu với hai máy bay Liên Xô, vì thế Liên Xô, đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất máy bay tiêm kích, giảm sản xuất các loại máy bay chiến đấu khác. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các mẫu máy bay vốn là thế mạnh đang tham gia tác chiến. Để giải quyết tận gốc sự yếu kém, Liên Xô đã bắt tay chế tạo các máy bay mới, vào năm thứ 3 của cuộc chiến tranh vệ quốc chống phát xít. Cuối cùng các máy bay tiêm kích Yak-3 và La-7, không những không chịu khuất phục mà còn vượt trội so với máy bay Đức. Quá trình cải tiến không đơn giản. Các nhược điểm cấu trúc vẫn còn và điều này khiến tỷ lệ tai nạn của máy bay nằm ở mức cao. Đến cuối cuộc chiến tranh, hơn 15% đội bay của không quân Xô viết được xác định là có khiếm khuyết. Tuy nhiên thông qua phép thử và sai, Hồng quân Liên Xô cuối cùng đã giải quyết được tình trạng lạc hậu về chất lượng. Trong không chiến, ưu thế số lượng chưa hẳn đã mang lại chiến thắng. Trên trời rất khó đè bẹp đối thủ chỉ bằng số lượng. Trong trường hợp có khoảng cách về chất lượng giữa đôi bên, thì máy bay tiêm kích nào hiện đại hơn, cơ động hơn, dễ tránh truy đuổi hơn, sẽ dễ dàng tiêu diệt máy bay đối phương trong một trận chiến riêng lẻ. Thực tế, dù có số lượng áp đảo trong hầu hết các trận chiến với không quân Đức, không quân Liên Xô hứng chịu tổn thất lớn hơn. Bộ tư lệnh Xô viết nhanh chóng nhận ra thực tế này và tìm cách khắc phục. Cơ cấu tổ chức của không quân đã được sắp xếp lại. Máy bay được phân về các đơn vị không quân, các tập đoàn quân và phương diện quân tương ứng. Liên lạc vô tuyến điện giữa các phi đoàn và các máy bay riêng lẻ cũng được cải tiến. Trước kia, các phi công cần nhất trí về cách phối hợp tác chiến ngay từ khi họ còn ở trên mặt đất. Nhưng khi ở trên không gần như luôn xuất hiện nhu cầu phải ứng biến và thay đổi tất cả đội hình chiến thuật. Từ năm 1942-1943 trở đi, các phi công Liên Xô bắt đầu làm tương tự. Thay đổi này nhanh chóng mang lại kết quả tích cực. Các tổn thất của không quân phát xít Đức vào mùa hè và mùa thu năm 1942 vượt qua con số 7.000 máy bay, chiếm hơn 70% tổng số thiệt hại trong thời kỳ này. Các trận không chiến giai đoạn 1942-1943 trên bầu trời vùng Volga và Kursk diễn ra với mức độ thành công khác nhau. Hồng quân bắt đầu quá trình phát triển các kỹ thuật không chiến, điều chỉnh cách thức liên lạc và hợp tác bên trong các phi đoàn. Năm 1943 các máy bay Liên Xô bắt đầu được trang bị các điện đài mới, có hệ thống ra đa liên lạc. Quân Đồng minh đã hỗ trợ đáng kể máy bay cho Liên Xô. Các phi cơ tiêm kích Mỹ và Anh, được gửi cho Liên Xô thông qua chương trình Lend-Lease, số lượng lên tới mức chiếm 13% tổng số các động cơ tương ứng được sản xuất ở Liên Xô. Trong số đó có các máy bay nổi tiếng như Air Cobra và King Cobra. Lao động cật lực cộng với sự hỗ trợ của đồng minh đã đem lại kết quả lớn, ưu thế của đội bay tiêm kích Liên Xô đạt tới mức độ áp đảo không quân Đức. Đến cuối năm 1944, lực lượng không quân của Hồng quân đã làm chủ bầu trời. Đây là cơ sở cho sự hình thành một trong các lực lượng không quân tiên tiến nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Warhistory. Sức mạnh của Không quân Liên Xô đã nghiến nát quân đội Phát xít Đức ra sao? Nguồn: WWtwo.

Không quân Liên Xô hứng chịu thất bại lớn nhất của họ trong giai đoạn đầu, của cuộc xâm lược do Hitler tiến hành ở mặt trận phía đông vào năm 1941. Thảm họa này phơi bày các yếu kém, trong việc xây dựng không quân Liên Xô. Quân đội Xô viết sau đó phải mất vài năm và rất nhiều công sức mới loại bỏ được các điểm yếu này. Lực lượng quân sự Đức Quốc xã tiến vào lãnh thổ Liên Xô trong năm 1941, dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân. Khi đó, một nhu cầu bức thiết đặt ra cho Hồng quân, là bắt kịp không quân Đức Quốc xã về mặt công nghệ hàng không. Thế nhưng, nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào. Năm 1942, sau khi Hồng quân Liên Xô hứng chịu nhiều thất bại trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh vệ quốc, các kỹ sư Xô viết đã tiến hành hiện đại hóa các máy bay chiến đấu. Các kỹ sư này, đã phải lao động cật lực để khắc phục nhược điểm kỹ thuật cơ bản của hàng không Liên Xô như động cơ hoạt động yếu kém. Máy bay Yak của Liên Xô chỉ so sánh được với các tiêm kích Đức về mặt tốc độ. Tuy nhiên, các trận chiến đầu tiên trên bầu trời Stalingrad năm 1941 cho thấy, các máy bay tiêm kích mới của Đức, một lần nữa khiến cho các phi công Liên Xô phải “ngồi chiếu dưới”. Máy bay Messerschmitt của Đức đã giành ưu thế trong các cuộc không chiến với Liên Xô. Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào năm 1941, quân Xô viết hứng chịu thất bại nặng nề. Tuy lạc hậu về công nghệ, nhưng bù lại bằng sự vượt trội về số lượng. Theo đánh giá, một máy bay Đức đấu với hai máy bay Liên Xô, vì thế Liên Xô, đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất máy bay tiêm kích, giảm sản xuất các loại máy bay chiến đấu khác. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các mẫu máy bay vốn là thế mạnh đang tham gia tác chiến. Để giải quyết tận gốc sự yếu kém, Liên Xô đã bắt tay chế tạo các máy bay mới, vào năm thứ 3 của cuộc chiến tranh vệ quốc chống phát xít. Cuối cùng các máy bay tiêm kích Yak-3 và La-7, không những không chịu khuất phục mà còn vượt trội so với máy bay Đức. Quá trình cải tiến không đơn giản. Các nhược điểm cấu trúc vẫn còn và điều này khiến tỷ lệ tai nạn của máy bay nằm ở mức cao. Đến cuối cuộc chiến tranh, hơn 15% đội bay của không quân Xô viết được xác định là có khiếm khuyết. Tuy nhiên thông qua phép thử và sai, Hồng quân Liên Xô cuối cùng đã giải quyết được tình trạng lạc hậu về chất lượng. Trong không chiến, ưu thế số lượng chưa hẳn đã mang lại chiến thắng. Trên trời rất khó đè bẹp đối thủ chỉ bằng số lượng. Trong trường hợp có khoảng cách về chất lượng giữa đôi bên, thì máy bay tiêm kích nào hiện đại hơn, cơ động hơn, dễ tránh truy đuổi hơn, sẽ dễ dàng tiêu diệt máy bay đối phương trong một trận chiến riêng lẻ. Thực tế, dù có số lượng áp đảo trong hầu hết các trận chiến với không quân Đức, không quân Liên Xô hứng chịu tổn thất lớn hơn. Bộ tư lệnh Xô viết nhanh chóng nhận ra thực tế này và tìm cách khắc phục. Cơ cấu tổ chức của không quân đã được sắp xếp lại. Máy bay được phân về các đơn vị không quân, các tập đoàn quân và phương diện quân tương ứng. Liên lạc vô tuyến điện giữa các phi đoàn và các máy bay riêng lẻ cũng được cải tiến. Trước kia, các phi công cần nhất trí về cách phối hợp tác chiến ngay từ khi họ còn ở trên mặt đất. Nhưng khi ở trên không gần như luôn xuất hiện nhu cầu phải ứng biến và thay đổi tất cả đội hình chiến thuật. Từ năm 1942-1943 trở đi, các phi công Liên Xô bắt đầu làm tương tự. Thay đổi này nhanh chóng mang lại kết quả tích cực. Các tổn thất của không quân phát xít Đức vào mùa hè và mùa thu năm 1942 vượt qua con số 7.000 máy bay, chiếm hơn 70% tổng số thiệt hại trong thời kỳ này. Các trận không chiến giai đoạn 1942-1943 trên bầu trời vùng Volga và Kursk diễn ra với mức độ thành công khác nhau. Hồng quân bắt đầu quá trình phát triển các kỹ thuật không chiến, điều chỉnh cách thức liên lạc và hợp tác bên trong các phi đoàn. Năm 1943 các máy bay Liên Xô bắt đầu được trang bị các điện đài mới, có hệ thống ra đa liên lạc. Quân Đồng minh đã hỗ trợ đáng kể máy bay cho Liên Xô. Các phi cơ tiêm kích Mỹ và Anh, được gửi cho Liên Xô thông qua chương trình Lend-Lease, số lượng lên tới mức chiếm 13% tổng số các động cơ tương ứng được sản xuất ở Liên Xô. Trong số đó có các máy bay nổi tiếng như Air Cobra và King Cobra. Lao động cật lực cộng với sự hỗ trợ của đồng minh đã đem lại kết quả lớn, ưu thế của đội bay tiêm kích Liên Xô đạt tới mức độ áp đảo không quân Đức. Đến cuối năm 1944, lực lượng không quân của Hồng quân đã làm chủ bầu trời. Đây là cơ sở cho sự hình thành một trong các lực lượng không quân tiên tiến nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Warhistory. Sức mạnh của Không quân Liên Xô đã nghiến nát quân đội Phát xít Đức ra sao? Nguồn: WWtwo.