Bùn lầy và mùa đông ở Ukraine khiến vũ khí phương Tây bất lực

Khi thời tiết ngày càng lạnh hơn, thời tiết cuối mùa thu ở Ukraine ngày càng khắc nghiệt, đã khiến toàn bộ chiến trường trở nên lầy lội. Những cơn mưa cuối thu đã biến mặt đất đen ở khu vực miền Đông Ukraine, trở thành những túi bùn khổng lồ. Mặc dù cả Nga và Ukraine đều không ngừng hoạt động chiến đấu, nhưng hành động của quân đội Ukraine và Nga trên chiến trường quả thực đã bị chậm lại. “Mùa bùn” khét tiếng đã đến trên đất nước bị chiến tranh tàn phá. Người Ukraine gọi mùa lầy lội là "Bezdoizhzhia", tạm dịch là "không có đường". Nhìn chiếc xe tải quân đội Nga và xe HMMWV của Ukraine mắc kẹt trong bùn lầy là một ví dụ điển hình cho lý do tại sao nó được gọi như vậy. Những con đường lầy lội rất “không thân thiện” với những phương tiện xe bánh lốp, quân đội Nga chỉ có thể sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M tiên tiến nhất làm xe cứu kéo, để cứu hộ những chiếc xe bị sa lầy ra khỏi vũng bùn. Ở Ukraine, nơi điều kiện đường sá rất kém, ngay cả những phương tiện bánh lốp có khả năng việt dã (off-road) cao, cũng thường xuyên bị mắc kẹt trong bùn dày. Trong môi trường này, chỉ có các loại xe bọc thép bánh xích như xe tăng mới khó có thể đối phó được. Chiến tranh Xô-Đức trong Thế chiến thứ hai, xe tăng Đức có bánh xích hẹp và trọng lượng nặng, thường bị mắc kẹt trong bùn lầy ở Ukraine. Trong khi xe tăng hạng trung T-34 của Liên Xô, có bánh xích rộng, lại có thể di chuyển dễ dàng và nhanh chóng, do thiết kế phù hợp với khí hậu và địa hình. Trên chiến trường hiện đại, mặc dù xe bánh xích đắt tiền và tốc độ trên đường cao tốc có thể không theo kịp xe bánh lốp; nhưng một khi chúng bước vào địa hình mấp mô không có đường, đặc biệt là những con đường lầy lội ở Ukraine vào thời điểm này, thì đó chính là “thiên đường” cho xe bánh xích. Vì vậy, dù quân đội Nga rất coi trọng xe bánh lốp, nhưng nước này vẫn rất coi trọng việc phát triển xe bọc thép bánh xích. Nhiều loại pháo tự hành sử dụng khung gầm bánh xích có vẻ cồng kềnh, nhưng nhằm thích ứng với môi trường chiến đấu như vậy. Trong khi đó, phương Tây chú ý nhiều hơn đến việc phát triển phương tiện bánh lốp, nguyên nhân chính là do mạng lưới đường bộ phương Tây tương đối phát triển, chất lượng tốt; có thể hỗ trợ xe bọc thép bánh lốp di chuyển tốc độ cao. Nhưng một khi những chiếc xe tăng phương Tây này tiến vào môi trường đầy bùn lầy của Ukraine, rất có thể chúng cũng sẽ phải thích nghi và mắc kẹt trong bùn giống như quân đội Đức hồi đó. Thời tiết đang khiến nỗ lực rà phá bom mìn của Ukraine gặp khó khăn hơn. Trong khi đó, quân đội Nga cũng bị sa lầy trong bùn và tuyết gần thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Theo chuyên gia quân sự Nga, Đại tá Anatoliy Matviychuk cho biết, Ukraine đã hết vũ khí do Liên Xô sản xuất, được thiết kế hoàn chỉnh để hoạt động ở các khu vực phía bắc có nhiệt độ thấp. Theo ông, những vũ khí như vậy được trang bị máy sưởi đặc biệt để chống lại thời tiết lạnh. Ông Matviychuk cũng cho biết, những vũ khí của phương Tây không được thiết kế cho những tình huống như vậy. "Các khí tài quân sự đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội Ukraine, bao gồm cả xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong vùng có khí hậu ấm áp và cần được bảo quản tránh xa thời tiết lạnh giá”. Ông Matviychuk lấy ví dụ về xe tăng M1A1 Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine? Chúng không hề xuất hiện trên chiến trường kể từ khi Kiev tiếp nhận? Chúng không thích hợp cho mùa đông cũng như bùn lầy vì có trọng lượng quá nặng và xích xe thì quá nhỏ, chúng sẽ chìm trong bùn và trượt trên băng. Trong khi xe tăng T-90 của Nga có khả năng di chuyển trong bất kỳ khu vực nào, những chiếc M1A1 đều không thể làm được, vì chúng bị trơn trượt, xa lầy và động cơ không thể hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông của Đông Âu; chuyên gia Nga nói. Chuyên gia Matviychuk cho rằng, giống như mùa đông năm ngoái, mùa đông năm nay có thể chứng kiến binh lính Ukraine phải đối mặt với những vấn đề tương tự liên quan đến việc vũ khí, trang bị của họ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Đông Âu. "Các nút bấm trên vũ khí sẽ ngừng hoạt động, xe tăng và phương tiện chiến đấu sẽ không thể khởi động và vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev sẽ ngừng bắn", Matviychuk nói.

