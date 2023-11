Biệt kích Israel vây hãm Dải Gaza; 80 xe tăng Merkava bị hạ

Trên chiến trường Gaza, quân đội Israel đã liên tiếp phá 4 kỷ lục: Đầu tiên, Israel đã thả tổng cộng 18.000 tấn bom xuống Dải Gaza với diện tích 350 km vuông, phá hủy 32.500 tòa nhà và làm hư hại 200.000 tòa nhà khác, khiến 30.000 người Palestine thiệt mạng và bị thương; lập kỷ lục về các cuộc không kích trong thế kỷ này. Để bổ sung cho nhu cầu sử dụng vũ khí của quân đội Israel tăng cao, quân đội Mỹ đã nhanh chóng cung cấp hơn 7.000 tấn vũ khí, đạn và thiết bị quân sự cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), thông qua 123 máy bay chở hàng và 7 tàu vận tải quân sự. Thứ hai là chiến thuật phá hầm ngầm của Hamas. Trên chiến trường Gaza, quân Israel tiến công đi đầu là một chiếc máy ủi, phá hủy các công trình ngay khi nhìn thấy. Khi một đường hầm được phát hiện, họ sẽ cho nổ tại một điểm cố định, sau đó dùng “bê tông bọt” để bịt kín. Thứ ba, quân đội Israel cùng một lúc đang chiến đấu trên ba mặt trận và chống lại 5 tổ chức vũ trang. Ba mặt trận của Israel đó là cuộc chiến với lực lượng vũ trang Hamas, Hezbollah và Fatah. Nếu Israel chỉ cần “lỏng tay” an ninh của họ lập tức bị đe dọa. 5 tổ chức vũ trang mà Israel phải đối mặt, bao gồm các tổ chức vũ trang Iraq, quân đội Syria, các nhóm vũ trang Houthi của Yemen, các tổ chức vũ trang Palestine và Hezbollah của Lebanon. Cuối cùng, Israel hứng chịu nhiều cuộc tấn công tầm xa nhất, sau khi chiến tranh bắt đầu, Hamas đã bắn tổng cộng 9.500 quả rocket qua biên giới để tấn công Israel. Đồng thời, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Lebanon cũng đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, UAV tự sát và tên lửa chống tăng để tấn công Israel. Trong suốt cuộc chiến phòng không Israel, các hệ thống Iron Dome, Patriot và Arrow-3 hoạt động “tương đối ổn định”, duy trì tỷ lệ đánh chặn 90%. Tuy nhiên, hàng trăm quả rocket vẫn bắn trúng mục tiêu của Israel khiến hơn 2.000 người thương vong. Trên chiến trường mặt đất ở Gaza, quân đội Israel đang cô lập bờ biển phía bắc, tiến hành các hoạt động truy lùng trên khu vực Gaza từ mọi hướng và thu hẹp vòng vây. Nhờ có UAV giám sát 24 giờ và hệ thống dữ liệu lớn AI, cuộc tấn công của Israel vào đường hầm Hamas lần này khá hiệu quả. Năm 2014, Israel đã mất 50 ngày và rất nhiều công sức để phá hủy hơn 30 đường hầm của Hamas, cuộc tấn công này đã phá hủy hơn 130 đường hầm trong hơn 2 tuần. Bước tiến của quân Israel rất chậm, nhưng những thay đổi ở mặt trận là thực tế không thể dối lừa. Quân đội Israel tuyên bố về cơ bản đã nắm quyền kiểm soát miền bắc Dải Gaza, đồng thời tuyên bố rằng một số chỉ huy, bao gồm cả Tư lệnh Hamas Gaza Sinwar, đã bị mắc kẹt trong đường hầm; nhưng quân đội Israel chưa thể bắt hoặc tiêu diệt. Việc tiến vào Dải Gaza là hành động “lành ít, dữ nhiều”, nên IDF thực hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Để đối phó với những đường hầm của Hamas, IDF đã sử dụng xe ủi đất bọc thép làm phương tiện tiến trước, đặt ra mối đe dọa vô tận cho Hamas. Chiếc máy ủi này thuộc dòng D9 do Caterpillar do Mỹ sản xuất và đã trải qua đợt nâng cấp lớp giáp bảo vệ ở Israel. Xe ủi được trang bị cửa sổ kính chống đạn có thể chịu được đạn súng máy và hỏa lực bắn tỉa, đồng thời lớp giáp của Israel giúp nó có thể chống mìn bộ binh và các thiết bị nổ tự chế. Chiếc máy ủi này còn được gọi là “Big Mac”, được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở Dải Gaza. Nó có thể hoạt động dưới hỏa lực của Hamas và có khả năng phá hủy các tòa nhà, rà phá bom mìn và các thiết bị nổ tự chế. Điều sốc hơn nữa là chiếc máy ủi này còn có thể giải cứu các phương tiện chiến đấu bọc thép bị lật hoặc hư hỏng, và sức công phá của nó có thể được mệnh danh là bá chủ trong số các máy ủi. Hiện lực lượng vũ trang Hamas phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Trước đây, họ chỉ dựa vào súng phóng lựu chống tăng RPG và mìn để chiến đấu chống lại quân đội Israel; nhưng giờ đây họ thực sự bất lực trước những chiếc xe ủi bọc thép của Israel đang lừng lững tiến vào. Mức độ bảo vệ của lớp giáp chiếc máy ủi này rất đáng kinh ngạc và có thể chịu được các cuộc tấn công từ nhiều loại vũ khí hiện đại khác nhau, khiến Hamas khó khăn để chiến đấu với nó. Sự xuất hiện của máy ủi bọc thép của Israel sẽ có tác động lớn đến tình hình khu vực, và các tổ chức vũ trang như Hamas sẽ phải đối mặt với những thách thức cho quyết tâm của người Israel. Cơn ác mộng của Hamas cũng chỉ mới bắt đầu. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar đưa tin, số lượng xe bọc thép của Israel ở Dải Gaza đã giảm đáng kể. Theo hình ảnh vệ tinh, tổng số xe tăng và xe bọc thép khác giảm từ 383 xuống còn 295 chiếc. Như vậy tổng số 88 xe tăng Merkava biến mất trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Hiện tại, chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân khiến số lượng xe bọc thép giảm. Có giả định rằng một số thiết bị đã bị phá hủy trong thời gian chiến sự. Cũng có thể một số xe tăng, xe bọc thép đã được rút khỏi khu vực này, tuy nhiên điều này khó xảy ra. Việc giảm số lượng xe bọc thép này có thể có tác động đáng kể đến tình hình quân sự hiện tại trong khu vực, vì xe bọc thép đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của IDF. Hiện chưa rõ liệu sự thay đổi này có ảnh hưởng đến chiến lược và chiến thuật tác chiến của IDF ở Dải Gaza hay không?

