Bí ẩn lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ hơn cả Navy SEAL của Mỹ

Kể từ khi Navy SEAL tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, truyền thông thế giới thường nghĩ rằng đây là lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ, nhưng thật sự thì không phải vậy. Nguồn ảnh: Quora. Quân đội Mỹ vẫn còn một lực lượng khác vượt trội hơn hẳn Navy SEAL, đó chính là đơn vị trinh sát đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến Mỹ (Force Reconnaissance) hay còn có tên gọi viết tắt là FORECON. Đây mới thực sự là lực lượng đặc nhiệm lâu đời và tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ. Nguồn ảnh: Sof. Xét về mặt quy mô tổ chức, FORECON có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Navy SEAL, tổng quân số theo thông báo của Hải quân Mỹ cho biết hiện tại lực lượng trinh sát đặc nhiệm chỉ có khoảng 400 binh sĩ và sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: American. Nhiệm vụ của lực lượng trinh sát đặc nhiệm này cũng có phần khác so với Navy SEAL. Cụ thể, trinh sát đặc nhiệm sẽ đảm nhận nhiệm vụ do thám trận địa, chỉ điểm các mục tiêu đắt giá và thậm chí là điều khiển hỏa lực đánh phá cho các đơn vị hải quân tấn công chính xác mục tiêu. Nguồn ảnh: Jacques. Để có thể thực hiện được nhiệm vụ đó, các đơn vị biệt kích FORECON sẽ phải luồn sâu vào vùng hậu cứ địch, tiếp cận với những mục tiêu đắt giá vốn được canh phòng rất cẩn mật và xác định được rõ đâu là mục tiêu quan trọng nhất trước khi gọi hỏa lực tấn công. Nguồn ảnh: Marine. Được thành lập chính thức từ ngày 19/6/1957, FORECON tới nay được coi là một trong những lực lượng đặc nhiệm được thành lập sớm nhất của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Defense.Đặc nhiệm trinh sát FORECON cũng là một trong những lực lượng đặc nhiệm đầu tiên đặt chân tới chiến trường Việt Nam và tham gia vào cuộc chiến này. Thành viên của những lực lượng này được phía ta gọi với cái tên khá "quen thuộc" đó là: Biệt kích, thám báo. Nguồn ảnh: Chive. Hiện tại, lực lượng trinh sát đặc nhiệm FORECON vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ mật khác trên toàn thế giới để đối phó với các mối đe dọa khủng bố và các nhóm vũ trang cực đoan, cũng như duy trì các lợi ích của nước Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Nguồn ảnh: American. Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này trong thời điểm hiện tại bao gồm trinh sát trận địa, chống cướp biển, thâm nhập và giải cứu,... và nhiều hoạt động quân sự khác liên quan tới các nhiệm vụ tuyệt mật. Nguồn ảnh: Military. Trải qua thời gian, trang bị của những người lính FORECON cũng được cải tiến rõ rệt với những thiết bị hỗ trợ giúp họ có thể thâm nhập sâu hơn, tồn tại lâu hơn ngay bên trong lòng địch mà không sợ bị phát hiện. Nguồn ảnh: Shadow. Video UAV Predator của Quân đội Mỹ - Nguồn: QPVN

