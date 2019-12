Khẩu tiểu liên "tí hon" biệt kích Mỹ từng sử dụng ở chiến trường Việt Nam

Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam leo thang đến đỉnh điểm, Mỹ đã đưa tới chiến trường miền Nam Việt Nam rất nhiều loại vũ khí bộ binh với hy vọng những thứ vũ khí này có thể cải thiện được khả năng chiến đấu của binh lính Mỹ, đặc biệt là các lực lượng đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Flickr. Một trong số đó là khẩu tiểu liên MAC-10. Đây là loại tiểu liên cực nhỏ, trọng lượng rỗng chỉ 2,8 kg, có khả năng gắn thêm ống giảm thanh. MAC-10 được đưa vào chiến trường Việt Nam để phục vụ cho chiến thuật du kích chống du kích mà Mỹ chủ yếu sử dụng ở rừng Trường Sơn, Việt Nam. Nguồn ảnh: Wiki. Có chiều dài chỉ 269mm khi gấp báng và dài tổng thể 798mm khi mở báng cũng như gắn thêm ống giảm thanh, khẩu súng này được coi là khẩu tiểu liên gọn gàng nhất mà quân đội Mỹ sở hữu lúc bấy giờ. Nguồn ảnh: History. Ngược lại, nhỏ gọn sẽ kéo theo đó là kích thước nòng cực ngắn. Nòng súng MAC-10 chỉ dài có 146mm. điều này khiến cho khẩu MAC-10 có sức bắn cực kỳ yếu trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, nó lại cực kỳ thích hợp với nhiệm vụ đột kích. Nguồn ảnh: Pinterest. Do có tầm nòng ngắn, âm thanh phát ra từ khẩu súng này khi nó được lắp cùng với ống giảm thanh là cực nhỏ. Các lực lượng biệt kích Mỹ được tung vào rừng Trường Sơn để do thám tuyến đường mòn Hồ Chí Minh của ta lại luôn đòi hỏi vũ khí phải càng nhẹ càng tốt vì di chuyển trong rừng rất mất sức và đó là lý do tại sao MAC-10 lại phù hợp. Nguồn ảnh: SOG. Trong điều kiện thực chiến, không chỉ khẩu MAC-10 có trọng lượng nhẹ mà cả đạn của nó cũng rất nhẹ, điều này khiến lính Mỹ có thể mang theo được nhiều đạn dự phòng hơn khi tác chiến. Nguồn ảnh: Vietnamwar. Sử dụng cỡ đạn .45 ACP (11,43x23mm) hoặc 9x19mm truyền thống của súng tiểu liên, khẩu MAC-10 có hộp tiếp đạn cỡ 30 viên khi sử dụng loại đạn .45 ACP và hộp tiếp đạn 32 viên khi sử dụng cỡ đạn 9mm. Khẩu súng này không có khả năng gắn theo bất cứ loại phụ kiện nào trừ ống giảm thanh. Nguồn ảnh: WHD. MAC-10 tốc độ bắn cực cao, tối đa có thể lên tới 1250 viên trên phút khi sử dụng cỡ đạn 9mm. Đây là tốc độ cực nhanh so với cả những khẩu tiểu liên ngày nay, đảm bảo xạ thủ sẽ tạo ra một "cơn mưa đạn" ngay lập tức khi anh ta bóp cò. Nguồn ảnh: Guns. Mặc dù vậy, do có nòng quá ngắn, khẩu súng này có tầm bắn cực kỳ thấp. Tầm bắn của MAC-10 chỉ khoảng 50 mét khi sử dụng cỡ đạn .45 ACP và tối đa khoảng 70 mét khi sử dụng cỡ đạn 9x19mm. Nguồn ảnh: Flickr. Điểm đáng chú ý nhất của khẩu súng này đó là nòng giảm thanh và độ nhỏ gọn của nó khiến MAC-10 không những được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam bởi các lực lượng đặc nhiệm mà còn được sử dụng nhiều bởi các lực lượng tình báo, phản gián và an ninh. Nguồn ảnh: Flickr. Tới tận ngày nay, các phiên bản và biến thể của khẩu MAC-10 vẫn tiếp tục được ra đời dù quá trình sản xuất khẩu súng này chỉ kéo dài trong bốn năm từ năm 1970 tới năm 1973 thì kết thúc. Nguồn ảnh: Flickr. Thiết kế của khẩu MAC-10 đã đi đầu cho một kiểu súng mới đó là kiểu súng tiểu liên với tiêu chí nhỏ, gọn, nhẹ làm hàng đầu, ưu thế hỏa lực chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên, giống như phần lớn mọi vũ khí khác Mỹ mang tới Việt Nam, MAC-10 được đánh giá là không phù hợp với điều kiện hoạt động của chiến trường này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Khẩu tiểu liên MAC-10 từng được Mỹ sử dụng ở Việt Nam.

