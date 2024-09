Bên nào nắm ưu thế ở mặt trận Kursk hiện nay, Nga hay Ukraine?

Quy mô của trận chiến giữa Quân đội Nga và Ukraine xung quanh khu vực Kursk tiếp tục mở rộng. Họ hiện đang giao tranh trên khu vực Krenevo và khu vực lân cận đường cao tốc E38. Hàng chục khu dân cư trong vùng chiến sự đã được sơ tán, để cho các trận đánh lớn hơn diễn ra. Quân đội Nga ở mặt trận phía tây Kursk bị tổn thất nặng nề trong trận tấn công vào Lyubimovka ngày hôm qua. Quân đội Ukraine đã dựa vào lợi thế của UAV để gây thiệt hại lớn để ngăn chặn quân Nga... Sau cuộc phản công thất bại, Quân đội Nga đã dựa vào lợi thế quân số của mình, để tập trung tấn công vào khu vực Darino ở phía nam. Ở mặt trận phía bắc, Quân đội Nga đã bổ sung thêm quân số (chủ yếu là quân điều động từ lính nghĩa vụ, có hiệu quả chiến đấu yếu) và hiện đang tiến về các khu dân cư Mariyevka và Orlovka. Trên tuyến trung tâm, quân Chechnya và quân Nga mới được tăng cường cũng tiến hành các cuộc tấn công thăm dò. Quân Chechen đóng vai trò là lực lượng dự bị, trong khi quân Nga tung ra một loạt cuộc tấn công từ cả hai cánh và đột nhập vào khu vực phòng thủ Ukraine vài trăm mét. Đặc biệt là quân Nga ở sườn phía nam, sau khi kiểm soát Borki, vẫn còn cơ hội tiến sâu. Ở bờ nam sông Snagost, quân Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn vào quân Nga. Quân đội Ukraine ở hướng tiến công thứ yếu đang bao vây Veseloye. Sau khi Quân đội Ukraine ở đường phía đông chiếm được ngôi làng nhỏ Medvezh'e vào ngày 16/9, họ đang hướng tới mục tiêu là thị trấn Glushkovo. Nhìn từ bản đồ có thể thấy, quân Ukraine trên tuyến đường phía đông đã tiến về phía sau quân Nga. Sau khi cắt đứt tuyến đường sắt cong màu đỏ trong hình, quân Nga sẽ đối mặt với nguy cơ không thể tiếp tế và bị bao vây. Cùng lúc đó, một lữ đoàn của Quân đội Ukraine cũng mở cuộc tấn công vào Volfino ở xa hơn về phía tây. Đánh giá từ góc độ tổng thể, lực lượng phản công Nga có mục tiêu rõ ràng để tấn công ở hướng phía tây. Tuy nhiên, do phía Ukraine tấn công sớm và phong tỏa quân Nga ở bờ nam sông Snagost, buộc quân Nga phải tấn công quyết tử về phía Lyubimovka, nhằm mở đường huyết mạch từ phía nam đến bờ đông sông Snagost. Chiến thuật thọc sâu của Quân đội Nga ban đầu khiến Quân đội Ukraine phải “toát mồ hôi”, tuy nhiên, sau một thời gian ngắn bối rối, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Quân đội Ukraine đã nhanh chóng lấp được khoảng trống, và các đơn vị Ukraine khác đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào bờ nam sông Snagost. Như đã đề cập ở trên, hai đơn vị Ukraine tiến tới Medvezhiye và Veseloe, hiện đã tiến về phía sau lực lượng phản công Nga trên tuyến đường phía Tây, chuẩn bị tạo thế cho việc bao vây lực lượng 8.000 quân Nga ở sườn phía đông. Nhưng điều này không có nghĩa là Quân đội Nga hoàn toàn không có cơ hội. Nếu Quân đội Nga có thể chặn được hai đơn vị Ukraine từ phía bắc, sau đó chọc thủng các tuyến phòng thủ Lyubimovka và Dar'ino của Quân đội Ukraine ở phía đông, thì có thể tiến về phía nam, chiếm thị trấn quan trọng Het thuộc tỉnh Sumy của Ukraine. Hợp lực với quân Nga ở mặt trận phía tây, qua đó chia khu vực Kursk do Quân đội Ukraine kiểm soát thành hai... nhưng chiến thuật này quá khó thực hiện. Hiện tại, cả hai bên đang liên tục tăng viện và hành động theo chiến lược của mình. Lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine tung vào Kursk là sự kết hợp giữa cựu binh + tân binh, trong khi Quân đội Nga đầu tư tân binh chưa qua chiến đấu. Vì vậy, Quân đội Nga có huy động bao nhiêu tân binh tham chiến cũng không thể nắm bắt được cơ hội. Những tân binh không có kinh nghiệm chiến đấu, họ thậm chí không thể tự bảo vệ mình trên chiến trường. Một biển người tấn công chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong quá mức và kích động tình cảm của dư luận ở Nga. Do vậy Quân đội Ukraine vẫn chiếm lợi thế về chất lượng về nguồn quân. Quân đội Ukraine cũng vượt trội hơn Quân đội Nga về cơ cấu tổ chức. Quân đội Ukraine ở Kursk được thống nhất dưới sự kiểm soát của Bộ chỉ huy mặt trận Kursk của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Quân đội Nga chiến đấu ở Kursk thuộc trách nhiệm của cơ quan an ninh nhà nước (nhiệm vụ chống khủng bố). (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Rvvoenkory, Ukrinform, Topwar).

