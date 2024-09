Tình hình chiến trường Nga-Ukraine có những thay đổi khó lường. Sau khi Tướng Syrsky nhậm chức, Quân đội Ukraine đã thay đổi thế trận phòng thủ thụ động trước đây và bắt đầu tích cực tìm kiếm những đột phá về mặt chiến lược thông qua một loạt các hoạt động đột phá. Tuy nhiên, Tướng Syrsky đã đưa Quân đội Ukraine vào thế trận bất lợi toàn diện. Sau khi Tướng Syrsky nhậm chức Tổng tư lệnh, Quân đội Ukraine đã tiến hành hoạt động “vượt sông mạo hiểm” ở đầu cầu Krynki trên hướng Kherson. Quân đội Ukraine sử dụng thuyền kayak và các phương tiện vận tải khác vượt sông Dnieper rộng hàng nghìn mét để sang khu vực phòng thủ kiên cố của Nga. Với hình thức vượt sông quy mô dưới 100 binh sĩ vũ trang hạng nhẹ, lính Ukraine liên tục được điều động sang bên kia sông do quân Nga kiểm soát, với mục đích lợi dụng tuyến phòng ngự bố trí sâu ở phía trong bờ sông của quân Nga, để lập đầu cầu ở bờ nam sông Dniepe, nhằm vận chuyển quân và vật tư. Vậy Quân đội Ukraine vượt sông với quy mô đại đội sẽ chiến đấu cùng lúc với bao nhiêu quân Nga ở bên kia sông? Câu trả lời là 2 sư đoàn quân... Vì vậy, lần nào hành động của quân Ukraine cũng bị chặn đứng, quân Ukraine từ lúc bắt đầu vượt sông, tới khi tiếp cận bờ sông, nhanh chóng bị hỏa lực pháo binh, không quân của Nga ngăn chặn. Quân đội Nga thậm chí không thèm vào bờ kiểm tra kết quả của trận đánh, chỉ đưa máy bay không người lái để tìm kiếm và "dọn dẹp" quân Ukraine còn sót lại. Sau hơn nửa năm với hàng nghìn quân Ukraine phải ở lại “dưới lòng sông”, chiến dịch vượt sông ở Kherson chính thức dừng lại. Với sự chỉ đạo của Tổng thống Zelensky và Tướng Syrsky, “mất người chứ không để mất lãnh thổ”, đơn vị nào để mất đất đều bị trừng phạt nặng nề. Đặc biệt kể từ khi Tướng Syrsky nhậm chức, Quân đội Ukraine kỷ luật nặng hơn các sĩ quan cấp lữ đoàn và tiểu đoàn trên quy mô lớn nếu họ bỏ vị trí và chọn cách rút lui. Chẳng hạn, Lữ đoàn 115 đã bỏ vị trí ở thị trấn Ocheretine ở phía tây bắc Avdiivka, khiến quân Nga có cơ hội tiến về hướng này, nên tất cả sĩ quan của lữ đoàn từ cấp tiểu đoàn trở lên đều bị nhận án kỷ luật nghiêm khắc. Một ví dụ khác là Lữ đoàn cơ giới 67 bỏ vị trí, rút lui trên hướng Chasov Yar, nên lữ đoàn “vô tổ chức” này đã bị giải tán, quân chuyển cho các lữ đoàn khác. Hàng loạt biện pháp trên đã khiến các chỉ huy tiền tuyến của Quân đội Ukraine không thể dễ dàng rút lui, khiến họ rơi vào tình trạng “giữ đất, mất người” trong thời gian dài, thậm chí còn dẫn đến nhiều lời phàn nàn, phản ánh của binh lính cơ sở, yêu cầu thay thế người chỉ huy. Đồng thời, do việc rút lui ở một số hướng bị trì hoãn, nên quân Ukraine bắt đầu bị bao vây. Ví dụ, ở Thị trấn New York, một đơn vị Ukraine gồm vài trăm người đã bị bao vây trong khu vực nhà máy ở phía bắc thị trấn. Mặc dù tốc độ tấn công của Quân đội Nga rất nhanh, nhưng quân Ukraine vẫn còn thời gian rút, nhưng họ lại không dám rút, kết quả là bị quân Nga tiêu diệt và bắt sống. Một "chiến thuật hay" khác của Tướng Syrsky là “dụ hổ ra khỏi núi”. Theo tuyên bố cá nhân của Tướng Syrsky, Quân đội Ukraine đã mở mặt trận Kursk ở phía bắc chiến trường Nga-Ukraine, nhằm giảm áp lực lên thành phố Pokrovsk. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky thì cho rằng, mục đích của Quân đội Ukraine là thiết lập vùng đệm quân sự ở Kursk. Tuy nhiên, bất kể lý do gì thì Quân đội Ukraine đã tập trung một số lượng lớn lực lượng quân cơ động tinh nhuệ, như Lữ đoàn xung kích đường không số 80, 82, 95, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22, 24, 61 vào chiến dịch tấn công Kursk và phải trả giá đắt về quân số, vũ khí trang bị. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong hơn một tháng quân Ukraine đột phá vào khu vực Kursk, Quân đội Nga đã tiêu diệt gần 10.000 quân Ukraine tại đây, đồng thời nhiều lữ đoàn của Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Cuộc tấn công Kursk của Ukraine về cơ bản đã kết thúc trong thất bại. Một mặt, Quân đội Ukraine không thể mở rộng và tiến sâu trên mặt trận Kursk, trong khi mặt trận thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine về cơ bản đã sụp đổ. Trên hướng thành phố Pokrovsk, Quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn các thị trấn vệ tinh quan trọng bên ngoài Pokrovsk như Grodivka và Novohrodivka, đồng thời sắp hoàn thành chiếm thị trấn Selidovo. Lúc này để cứu Pokrovsk, Quân đội Ukraine chỉ có thể rút quân khẩn cấp từ Kursk về Pokrovsk để hỗ trợ, và những đơn vị rút lui này đã bị quân Nga ném bom dữ dội gần Sumy. Vào ngày 10/9, Quân đội Nga phát hiện hàng chục xe quân sự Ukraine đang rút khỏi tiền tuyến gần Sumy về phía đông Ukraine. Không quân Nga ngay lập tức ném bom khu vực tập trung quân Ukraine bằng bom chùm, sau đó sử dụng tên lửa Iskander tấn công đoàn xe. Do hiệu quả tấn công không như mong đợi, nên một giờ sau, Quân đội Nga lại tiến hành một cuộc tấn công bằng bom chùm khác. Theo thống kê, 22 xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy và chưa rõ thương vong. Có thể thấy, Quân đội Ukraine hiện đã bước vào “vũng lầy Kursk” và không thể thoát ra được; họ muốn quay trở lại để cứu Pokrovsk, nhưng gần như đã quá muộn. Rốt cuộc,Ttướng Syrsky đã quá phiêu lưu, và sau một số lần "phiêu lưu", Quân đội Ukraine càng lâm vào bế tắc, mất đất và mất quân. (Nguồn ảnh: Reuters, Ukrinform, TASS).

