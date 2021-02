Bất ngờ với súng tiểu liên mới của Ấn Độ giống hệt khẩu Uzi

Tờ Times of India đã đưa tin về mẫu súng tiểu liên mới, được gọi là Carbine JVPC. Mẫu súng JVPC, là nỗ lực của quân đội Ấn Độ đang cố gắng thay thế thế loại carbine cỡ nòng 9mm của Nga hiện đang được sử dụng trong các lực lượng quân sự của Ấn Độ, nhưng đã lạc hậu hơn so với mẫu tiểu liên của các nước trong khu vực. DRDO đã nghiên cứu thiết kế và phát triển mẫu súng JVPC; những cuộc thử nghiệm thành công gần đây của súng tiểu liên JVPC là một bước tiến quan trọng, giúp quân đội Ấn Độ, có thể tự chủ dây chuyền sản xuất ngay trong nước và trang bị chính quy cho các đơn vị của mình. Quân đội Ấn Độ đã có một loạt các cuộc thử nghiệm đối với JVPC, kể từ những mẫu thiết kế ban đầu của súng. Carbine JVPC trong giai đoạn đầu thiết kế, có những thiếu sót nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu của Quân đội Ấn Độ. Sau nhiều lần phát triển, chất lượng và khả năng chiến đấu của JVPC được cải thiện rõ rệt; súng được thử nghiệm trong những điều kiện khắc nghiệt và đáp ứng tốt các điều kiện chiến đấu. DRDO đã hoàn thiện được mẫu súng theo đúng yêu cầu của quân đội, được Quân đội Ấn Độ chấp nhận và đưa vào sản xuất hàng loạt. Carbine JVPC là mẫu súng sử dụng cỡ nòng đặc biệt, thích hợp cho các hoạt động chiến đấu tầm gần, tác chiến trong đô thị, môi trường có địa hình phức tạp. Độ giật thấp, giúp súng bắn ổn định trong cả điều kiện bắn nhanh và bắn bằng một tay. Súng có các tính năng đảm bảo thuận cả hai tay cho người sử dụng, báng súng có thể thu vào để bắn cân bằng, rất phù hợp cho tác chiến tại các khu vực có nhiều vật che khuất, che đỡ. Quá trình sản xuất Carbine JVPC đang được tiến hành từ các nhà máy Ordnance và các công ty tư nhân lớn. Carbine JVPC còn được gọi là súng tiểu liên hiện đại, súng có chế độ bắn tự động và phát một, nạp đạn bằng nguyên lý trích khí; đạn của súng có kích thước 5,56x30mm, khả năng xuyên thủng các vật liệu chống đạn là rất tốt. Carbine JVPC có tốc độ bắn 700-800 phát/phút, sơ tốc của đạn là 650 mét/giây và tầm bắn hiệu quả từ 100-200 mét. Trọng lượng súng khoảng 3kg và có thiết kế tay cầm kiểu súng ngắn hiện đại, giống như khẩu Uzi nổi tiếng của Israel. JVPC sử dụng băng đạn 30 viên, đạn được nạp qua tay cầm kiểu súng ngắn, cho phép người dùng có thể sử dụng súng bằng một tay một cách hiệu quả. Carbine được thiết kế với nhiều đường ray Picatinny khác nhau để cho phép lắp đặt các phụ kiện vũ khí hỗ trợ. Giống mẫu súng Uzi, Carbine JVPC được làm bằng kim loại, trong khi có vỏ bằng polyme. Một yếu tố bất thường trong thiết kế là vị trí của mấu lưỡi lê, nằm phía trên nòng súng ngay phía trước đầu ngắm. Súng được thiết kế chiếc đai ba điểm để binh lính có thể mang súng qua vai. Các nguyên mẫu đầu tiên có bộ phận bảo vệ cò súng lớn, nhưng các phiên bản sau đã loại bỏ bộ phận này và thay vào đó, có bộ phận bảo vệ cò súng truyền thống; chiều dài báng súng cũng được điều chỉnh thay đổi từ 558 mm thành 500 mm, so với thiết kế ban đầu. JVPC được phát triển bởi tổ chức phát triển vũ khí của DRDO, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí và được sản xuất từ Nhà máy Quân sự thuộc sở hữu nhà nước, tại Kanpur và Tiruchirapalli. Bộ Nội vụ Ấn Độ đã chấp nhận JVPC vào năm 2019 cho lực lượng cảnh sát dự bị và lực lượng an ninh; hiện nay, Carbine JVPC đang được sản xuất để trang bị cho lực lượng cảnh sát và quân đội. Ấn Độ cũng có kế hoạch tiếp thị JVPC để xuất khẩu sang các quốc gia khác.

