Khẩu súng thay thế cho tiểu liên AK huyền thoại của Việt Nam

Dòng súng tiểu liên STV - Súng Tiểu liên Việt Nam mới với 2 phiên bản là STV-215/380 đã chính thức được chọn là mẫu súng tiểu liên mới của quân đội ta thay thế cho mẫu AK-47 huyền thoại. Ảnh: Súng tiểu liên STV-215 và STV-380 tại nhà máy Z-111. Nguồn ảnh: VTV. Hiện nay súng đang được chế tạo với số lượng lớn tại nhà máy Z-111 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Nhà máy đã cực kỳ khẩn trương vận hành với năng suất chế tạo tối đa để có thể nhanh chóng thực hiện quá trình thay thế các mẫu súng AK trước đây đang được quân đội ta sử dụng đại trà.. Ảnh: Các công nhân tại nhà máy Z-111 lắp ráp hoàn thành súng STV-215. Nguồn ảnh: VTV. Đặc biệt, vừa qua, trong buổi lễ tổng duyệt các lực lượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tham gia bảo vệ an ninh an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, những hình ảnh đầu tiên về dòng súng STV mới trong biên chế sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đã lần đầu xuất hiện. Ảnh: Khối chiến sĩ Kiểm soát quân sự với súng tiểu liên STV-380 mới. Nguồn ảnh: QPVN. Trong đó, khối chiến sĩ Kiểm soát quân sự bên cạnh việc được trang bị quân phục dã chiến K20 lục quân mới, họ cũng được trang bị những khẩu tiểu liên STV-380 hiện đại, thay thế cho những khẩu AK cũ. Như vậy, một số đơn vị trong toàn quân đã và đang bắt đầu được chuyển giao sử dụng súng STV mới. Nguồn ảnh: QPVN. Súng STV-215/380 là phiên bản sửa đổi nhằm phù hợp với đặc thù sử dụng, dựa trên dòng súng Galil Ace 31/32 nổi tiếng do hãng IWI của Israel thiết kế, được Việt Nam nhập dây chuyền sản xuất từ giữa những năm 2010. Nguồn ảnh: QPVN. Chúng ta đã không lạ gì với dòng súng STV-215/380 khi thời gian gần đây chúng xuất hiện rất nhiều tại các triển lãm vũ khí do Việt Nam tổ chức hoặc tham dự và đặc biệt là trong chương trình thực tế “Xạ thủ đua tài” của kênh truyền hình QPVN.

Ảnh: Galil Ace 31/32 (trái) và STV-215/380. Nguồn ảnh: QDND. Súng STV-215/380 được trang bị các ray Picatinny cho phép có thể tùy biến mở rộng trang bị như kính ngắm các loại, tay cầm phụ, ống phóng lựu kẹp nòng, đèn pin/laser,… báng súng có thể gập lại gọn gàng giúp dễ dàng trong tác chiến không gian hẹp và trong quá trình di chuyển, vận động. Nguồn ảnh: QPVN. Bản thân súng vẫn dựa phần lớn trên thiết kế của Galil Ace, tuy nhiên phần tay kéo bệ khóa nòng đã được chuyển từ bên trái thân súng sang bên phải thân súng, làm hộp khóa nòng kín và sử dụng cơ cấu chuyển chế độ bắn giống với AK. Điều này tiết kiệm chi phí chế tạo súng cũng như thân thiện với chiến sĩ Việt Nam vốn đã quá quen với sử dụng súng AK, giúp cho giảm bớt thời gian huấn luyện.

Ảnh: Cận cảnh thân súng STV-380. Nguồn ảnh: QPVN. Ưu điểm vượt trội của STV-380 so với AK cũ đó là khả năng trang bị thêm các dụng cụ hỗ trợ tác chiến bởi các ray Picatinny, kiểu dáng hiện đại hơn và đặc biệt là trong điều kiện không có kính ngắm thì thước ngắm lỗ đặt ở cuối hộp khóa nòng trên STV lại giúp cho người lính có thể dễ dàng lấy đường ngắm và bắn chính xác hơn so với thước ngắm kiểu AK-47.

Ảnh: Súng STV-380 với ống phóng lựu và kính ngắm điểm đỏ. Nguồn ảnh: QPVN. Với năng suất sản xuất hàng chục ngàn khẩu một năm hiện nay của nhà máy Z-111, trong thời gian sớm thì số lượng STV-215/380 được cấp phát và trang bị cho các đơn vị để thay thế AK sẽ được thực hiện quy mô lớn.

Ảnh: Tác xạ súng tiểu liên STV-380. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh uy lực của khẩu súng trường STV do Việt Nam sản xuất. Nguồn: QPVN.

