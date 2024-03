Bất ngờ trước thương vụ tỷ đô mua xe tăng Leopard 2 của Italia

Vào ngày 21/2/2023, Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Italia đã thông qua việc mua xe tăng Leopard 2 của Đức. Nino Minardo, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, tuyên bố: “Đây là một cuộc bỏ phiếu rất quan trọng vì nó sẽ mở đường cho một chương trình toàn diện kéo dài trong nhiều năm, nhằm đổi mới lực lượng thiết giáp của đất nước”. Ảnh: Militarnyi. Cũng theo ông Nino Minardo, việc đổi mới như vậy đã trở nên cấp thiết do sự lỗi thời của các hệ thống hiện có và các yêu cầu ngày càng tăng của NATO. Theo thông tin từ website “ANALISIDIFESA”, phiên bản cụ thể của xe tăng Leopard 2 mà Italia quan tâm rất có thể là Leopard 2A8. Ảnh: Militarnyi. Chương trình mua xe tăng Leopard 2 dự kiến kéo dài tổng cộng 14 năm (đến năm 2037) và được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất (2024-2026) để thực hiện các bước chuẩn bị cơ bản, trong khi giai đoạn thứ hai (2027-2037) sẽ chứng kiến việc bàn giao thực tế 132 xe tăng Leopard 2A8. Ảnh: Militarnyi. Những phương tiện này dự định được biên chế thành hai trung đoàn xe tăng, cùng với 140 xe bọc thép cũng sẽ được mua mới để trang bị cho các đơn vị lữ đoàn thiết giáp hạng nặng, hạng trung và hạng nhẹ, các trung đoàn công binh và trung đoàn hậu cần của Quân đội Italia, cũng như các cơ sở huấn luyện. Ảnh: Militarnyi. Leopard 2A8 là phiên bản cải tiến mới nhất trong dòng xe tăng Leopard, đánh dấu một sự nâng cấp đáng kể so với những mẫu tiền nhiệm trước đó, với những nỗ lực phát triển để giúp chiếc xe tăng trở nên nổi bật hơn vào đầu thế kỷ 21. Ảnh: ESUT. Phiên bản này thể hiện những cải tiến đáng kể với giáp bảo vệ bổ sung, hỏa lực mạnh và tích hợp công nghệ mới. So với các mẫu trước đó, Leopard 2A8 có lớp giáp tổng hợp nâng cao, bao gồm lớp giáp mô-đun có thể dễ dàng nâng cấp để chống lại các mối đe dọa mới trong tương lai. Hỏa lực chính của xe tăng được tăng cường bởi pháo nòng trơn 120mm tiên tiến, có khả năng bắn nhiều loại đạn hơn, cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực và nhắm mục tiêu được cải tiến nhằm đảm bảo độ chính xác và khả năng sát thương cao hơn. Ngoài ra, Leopard 2A8 còn được tích hợp các hệ thống kỹ thuật số tiên tiến để quản lý chiến trường, liên lạc và nhận thức tình huống, thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất của xe tăng. Những tiến bộ này đảm bảo rằng Leopard 2A8 vẫn có khả năng cạnh tranh trên chiến trường hiện đại, mang lại khả năng bảo vệ, hỏa lực và công nghệ vượt trội. Tổng chi phí ước tính khoảng 8,246 tỷ euro. Minardo lưu ý: “Việc mua lại các phương tiện hiện có do Đức sản xuất là giải pháp nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Bên cạnh đó, kế hoạch này có thể tạo ra một chuỗi cung ứng hướng tới tăng trưởng công nghệ và góp phần kích thích nhu cầu về lao động”. Tất cả 272 phương tiện chiến đấu, bao gồm 140 xe thiết giáp, xe tăng đặt cầu và xe công binh sẽ được sản xuất tại cơ sở Leonardo ở La Spezia (Italia). Điều này sẽ giúp tận dụng được các công ty có khả năng trang bị các hệ thống điện tử của Italia như CIO (Iveco-Oto Melara Consortium). Xe tăng Leopard 2A8 cùng với 125 xe tăng Ariete sẽ trở thành nòng cốt cho lực lượng thiết giáp của Italia. Hiện Chính phủ Italia cũng đang bắt đầu việc nâng cấp 90 xe tăng Ariete phiên bản C1 cộng với 35 chiếc Ariete phiên bản C2. Chương trình này cho thấy quyết tâm của Italia trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của mình, nêu bật tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quân sự nhằm đáp ứng các thách thức về an ninh ngày càng tăng.

