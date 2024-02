Ukraine lần đầu tiên sử dụng xe tăng M1A1 Abrams trên chiến trường

Đoạn phim do máy bay không người lái thực hiện vào ngày 23/2 đã cho thấy các hoạt động chiến đấu đầu tiên của xe tăng M1A1 Abrams được Quân đội Ukraine triển khai để chống lại lực lượng Nga và các nhóm dân quân hoạt động ở khu vực tranh chấp Donbass. Ảnh: Reddit. Sau một thời gian trì hoãn, 31 chiếc M1A1 Abrams đã được Mỹ bàn giao lần đầu tiên cho Ukraine vào tuần cuối cùng của tháng 9/2023. Những chiếc xe tăng này được đặt dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47, đơn vị trước đây đã tiếp nhận xe tăng Leopard 2A6 do Đức chế tạo. Ảnh: Reddit. Đoạn phim mới được quay gần thị trấn Avdiivka, nơi có vị trí chiến lược vừa bị lực lượng Ukraine bỏ lại sau khi họ chịu thương vong nặng nề. Đoạn phim cho thấy một chiếc xe tăng Abrams đang di chuyển trên đường trong khung cảnh được bao quanh bởi các lỗ đạn pháo và cây gãy, cho thấy giao tranh cường độ cao đã xảy ra trong khu vực. Ảnh: Defense News. Xe tăng M1A1 được tích hợp áo giáp phản ứng nổ để tăng cường khả năng bảo vệ và đáng chú ý là trong video có thể thấy chiếc xe tăng khai hỏa vào các mục tiêu không xác định. Ảnh: Quora. Cũng trong ngày 23/2, xuất hiện một đoạn phim đáng chú ý, cho thấy một chiếc M1A1 khác của Ukraine đứng yên bên đường, mặc dù không rõ liệu chiếc xe này đã bị vô hiệu hóa và bỏ rơi, vẫn chưa có lời giải thích nào khác cho vị trí bất thường của chiếc xe tăng này trong vùng chiến sự. Ảnh: Military Watch. Abrams là chiếc cuối cùng trong số ba chiếc xe tăng hiện đại nhất mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, sau Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh. Vào thời điểm xe tăng Mỹ được giao, những chiếc Leopard 2 đã bị tổn thất nặng nề trên chiến trường và hai chiếc Challenger 2 đã bị phá hủy. Sự xuất hiện của xe tăng Abrams gần tiền tuyến diễn ra ngay sau các báo cáo của Lầu Năm Góc, khiến khả năng tiếp tục vận hành phương tiện này của Quân đội Ukraine bị nghi ngờ nghiêm trọng. Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert P. Storch cảnh báo rằng, Mỹ chưa có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến khả năng chiến đấu của Ukraine khi sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp. Ukraine đã mất hơn 60 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trong chiến đấu, việc duy trì số lượng xe còn lại được cho là một vấn đề khó khăn do chúng sắp đến thời gian bảo trì vào tháng 10 này. Những trang thiết bị vũ khí do phương Tây cung cấp cũng không thoát khỏi số phận trên. Những chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức cung cấp đa phần không hoạt động vì chúng không được bảo dưỡng và sửa chữa đúng cách. Mặc dù được ưu tiên tiếp cận các trang thiết bị hiện đại, nhưng khả năng chiến đấu của Lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine đã bị cản trở rất nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt trầm trọng vũ khí và thiết bị thiết yếu. Không giống như Leopard 2A6 và Challenger 2 được lấy trực tiếp từ kho vũ khí của Đức và Anh, những chiếc xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được chế tạo đặc biệt để xuất khẩu vì vậy có khả năng kém hơn đáng kể so với xe tăng do Quân đội Mỹ trang bị. Điểm khác biệt chính là việc thiếu lớp giáp uranium nghèo, yếu tố quan trọng nhất mang lại khả năng sống sót cao cho tổ lái. M1A1 giống như Leopard 2, trước đây đã được chứng minh là rất dễ bị tấn công bởi các tên lửa chống tăng trong các hoạt động chiến đấu ở Trung Đông. Điều đáng chú ý là ngay sau khi giao hàng, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine Kirill Budanov đã cảnh báo rằng, xe tăng Abrams có thể không tồn tại lâu trong chiến đấu trừ khi chúng được dự trữ để sử dụng trong các loại hoạt động rất cụ thể. Do đó, sự xuất hiện của xe tăng M1A1 gần Avdiivka là một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của chiếc xe tăng này trong chiến thuật của giới lãnh đạo quân sự Ukraine, trong việc làm chậm bước tiến của Nga trong khu vực.

Đoạn phim do máy bay không người lái thực hiện vào ngày 23/2 đã cho thấy các hoạt động chiến đấu đầu tiên của xe tăng M1A1 Abrams được Quân đội Ukraine triển khai để chống lại lực lượng Nga và các nhóm dân quân hoạt động ở khu vực tranh chấp Donbass. Ảnh: Reddit. Sau một thời gian trì hoãn, 31 chiếc M1A1 Abrams đã được Mỹ bàn giao lần đầu tiên cho Ukraine vào tuần cuối cùng của tháng 9/2023. Những chiếc xe tăng này được đặt dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47, đơn vị trước đây đã tiếp nhận xe tăng Leopard 2A6 do Đức chế tạo. Ảnh: Reddit. Đoạn phim mới được quay gần thị trấn Avdiivka, nơi có vị trí chiến lược vừa bị lực lượng Ukraine bỏ lại sau khi họ chịu thương vong nặng nề. Đoạn phim cho thấy một chiếc xe tăng Abrams đang di chuyển trên đường trong khung cảnh được bao quanh bởi các lỗ đạn pháo và cây gãy, cho thấy giao tranh cường độ cao đã xảy ra trong khu vực. Ảnh: Defense News. Xe tăng M1A1 được tích hợp áo giáp phản ứng nổ để tăng cường khả năng bảo vệ và đáng chú ý là trong video có thể thấy chiếc xe tăng khai hỏa vào các mục tiêu không xác định. Ảnh: Quora. Cũng trong ngày 23/2, xuất hiện một đoạn phim đáng chú ý, cho thấy một chiếc M1A1 khác của Ukraine đứng yên bên đường, mặc dù không rõ liệu chiếc xe này đã bị vô hiệu hóa và bỏ rơi, vẫn chưa có lời giải thích nào khác cho vị trí bất thường của chiếc xe tăng này trong vùng chiến sự. Ảnh: Military Watch. Abrams là chiếc cuối cùng trong số ba chiếc xe tăng hiện đại nhất mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, sau Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh. Vào thời điểm xe tăng Mỹ được giao, những chiếc Leopard 2 đã bị tổn thất nặng nề trên chiến trường và hai chiếc Challenger 2 đã bị phá hủy. Sự xuất hiện của xe tăng Abrams gần tiền tuyến diễn ra ngay sau các báo cáo của Lầu Năm Góc, khiến khả năng tiếp tục vận hành phương tiện này của Quân đội Ukraine bị nghi ngờ nghiêm trọng. Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert P. Storch cảnh báo rằng, Mỹ chưa có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến khả năng chiến đấu của Ukraine khi sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp. Ukraine đã mất hơn 60 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trong chiến đấu, việc duy trì số lượng xe còn lại được cho là một vấn đề khó khăn do chúng sắp đến thời gian bảo trì vào tháng 10 này. Những trang thiết bị vũ khí do phương Tây cung cấp cũng không thoát khỏi số phận trên. Những chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức cung cấp đa phần không hoạt động vì chúng không được bảo dưỡng và sửa chữa đúng cách. Mặc dù được ưu tiên tiếp cận các trang thiết bị hiện đại, nhưng khả năng chiến đấu của Lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine đã bị cản trở rất nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt trầm trọng vũ khí và thiết bị thiết yếu. Không giống như Leopard 2A6 và Challenger 2 được lấy trực tiếp từ kho vũ khí của Đức và Anh, những chiếc xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được chế tạo đặc biệt để xuất khẩu vì vậy có khả năng kém hơn đáng kể so với xe tăng do Quân đội Mỹ trang bị. Điểm khác biệt chính là việc thiếu lớp giáp uranium nghèo, yếu tố quan trọng nhất mang lại khả năng sống sót cao cho tổ lái. M1A1 giống như Leopard 2, trước đây đã được chứng minh là rất dễ bị tấn công bởi các tên lửa chống tăng trong các hoạt động chiến đấu ở Trung Đông. Điều đáng chú ý là ngay sau khi giao hàng, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine Kirill Budanov đã cảnh báo rằng, xe tăng Abrams có thể không tồn tại lâu trong chiến đấu trừ khi chúng được dự trữ để sử dụng trong các loại hoạt động rất cụ thể. Do đó, sự xuất hiện của xe tăng M1A1 gần Avdiivka là một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của chiếc xe tăng này trong chiến thuật của giới lãnh đạo quân sự Ukraine, trong việc làm chậm bước tiến của Nga trong khu vực.