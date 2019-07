Bất ngờ: Ngoài Gepard 3.9, Việt Nam đang quan nhiều lớp tàu “khủng”!

Hãng thông tấn TASS dẫn lời cơ quan truyền thông nhà máy Zelenodolsk cho hay, phái đoàn quân sự tới từ các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi, Thái Lan và Việt Nam đang bày tỏ sự quan tâm tới các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 và nhiều loại tàu khác. Nguồn ảnh: QĐND Như vậy, sau 4 chiếc 011 Đinh Tiên Hoàng, 012 Lý Thái Tổ, 015 Trần Hưng Đạo, 016 Quang Trung, Hải quân Nhân dân Việt Nam tiếp tục để mặt tàu hộ vệ Gepard 3.9 Đề án 11661E. Tuy vậy, hiện chưa rõ liệu chúng ta có đặt bút ký hợp đồng mua cặp thứ 3 hay không. Nguồn ảnh: QĐND Nếu có, không loại trừ khả năng cặp thứ 3 sẽ tiếp tục sẽ có sự đổi khác vũ khí so với cặp 1 và 2. Trước đó, cặp thứ 2 đã nâng cấp khả năng săn ngầm với hai bệ phóng ngư lôi 533mm. Cho nên, có lẽ cặp thứ 3 nếu xảy ra sẽ thay đổi hệ thống phòng không hoặc chống hạm. Nguồn ảnh: QPVN Ngoài Gepard 3.9, theo TASS, Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới một loạt lớp tàu hiện đại khác. "Tùy viên quân sự các nước (Việt Nam, Thái Lan, UAE, Saudi, Namibia, Ghana, Nigeria) đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới tàu tên lửa nhỏ đề án 22800; tàu tuần tra đề án 22160; tàu chống phá hoại đề án 21980; tàu tấn công đổ bộ đề án A223", truyền thông Zelenodolsk cho hay. Nguồn ảnh: Wikipedia Đề án 22800 Karakurt có lượng giãn nước toàn tải 800 tấn, tốc độ 30 hải lý/h, được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr hoặc Oniks (8 quả), pháo hạm AK-176MA và cặp pháo phòng không AK-630. Nguồn ảnh: Wikipedia Đề án 22160 là tàu tuần tra cỡ lớn được nhà máy Zelenodolsk thiết kế, chế tạo cho Hải quân Nga phù hợp cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ lãnh hải. Lớp tàu có lượng giãn nước 1.300-1.700 tấn, dài 94m, dự trữ hành trình 60 ngày, hỏa lực có pháo hạm 76,2mm hoặc 57mm, súng máy 14,5mm MTPU và hệ thống súng phóng lựu chống người nhái DP-64/65. Nguồn ảnh: Wikipedia Đáng chú ý, ngoài cấu hình tuần tra thông thường, đề án 22160 còn có khả năng tích hợp các hệ thống tên lửa Kalibr-NK hoặc Shtil biến thành tàu hộ vệ tên lửa nhỏ hiện đại. Nguồn ảnh: Wikipedia Đề án 21631 là phiên bản cải tiến lớp tàu pháo tuần tra 21630 Buyan. So với Buyan, 21631 Buyan-M có kích cỡ lớn hơn với lượng giãn nước 949 tấn, dài 75m (so với 62m Buyan), trang bị 8 tên lửa hành trình tầm xa Kalibr hoặc Oniks. Nguồn ảnh: Wikipedia Đặc biệt, các tàu tên lửa Buyan-M đã nhiều lần thực chiến thành công. Ngày 7/10/2015, 3 tàu tên lửa 21631 đã cùng một tàu Gepard phóng 26 tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu khủng bố ở Syria cách tới 1.500km. Tháng 11/2015, các tàu Buyan tiếp tục bắn 18 tên lửa Kalibr tới mục tiêu ở Syria thành công. Nguồn ảnh: Wikipedia Đề án 21980 là tàu chống phá hoại được thiết kế để bảo vệ các vùng nước xung quanh căn cứ hải quân nhằm đối phó với mọi hoạt động phá hoại. Mỗi tàu có lượng giãn nước 138 tấn, dài 31,04m, trang bị súng máy 14,5mm và hệ thống súng phóng lựu chống người lái DP64 hoặc DP65. Nguồn ảnh: vympel-rybinsk Đề án A223 là tàu đổ bộ tấn công cỡ nhỏ có chiều dài 35m, rộng 7m, tốc độ tối đa 40 hải lý/h, có thể chở 150 lính thủy đánh bộ hoặc 3 xe tăng T-90A hoặc 4-7 xe thiết giáp BTR-82A. Nguồn ảnh: Wikipedia Video đồ họa sức mạnh tàu hộ vệ Project 22800. Nguồn: PolitRussia



