Bất ngờ lý do Ấn Độ phải mua súng trường tiến công AK-203 từ Nga

Theo thông tin từ tờ Eurasia Times của Ấn Độ, nước này và Nga cuối cùng đã đạt được thỏa thuận hợp tác về sản xuất súng trường tiến công AK-203 để trang bị cho Quân đội Ấn Độ. Ngày 6/12 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rakhnat Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ký một số thỏa thuận quốc phòng, trong đó quan trọng nhất là việc sản xuất súng trường tấn công AK-203 ở Ấn Độ. Dự án hợp tác này được coi là cú hích to lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ và nằm trong kế hoạch “Sản xuất ở Ấn Độ” do chính phủ Ấn Độ đề xuất. Theo thỏa thuận, Ấn Độ sẽ sản xuất hơn 500.000 khẩu AK-203 với hợp đồng trị giá 51,24 tỷ rupee (khoảng 670 triệu USD). Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ và Nga cùng phát triển một hệ thống vũ khí, trước đó hai nước đã cùng sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Tuy nhiên, việc sản xuất súng trường tấn công sẽ cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của quân đội Ấn Độ và kế hoạch “Sản xuất tại Ấn Độ” của chính phủ Modi. Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin có chuyến thăm Ấn Độ. Cho đến nay, Nga vẫn là đối tác quốc phòng trung thành của Ấn Độ và Ấn Độ đang tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga, mặc dù điều này cũng có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ấn Độ và Nga đã ký một thỏa thuận cho dự án sản xuất súng trường tiến công AK-203 vào năm 2019, nhưng thỏa thuận đã bị chặn do vấn đề thanh toán phí cấp phép sản xuất cho Nga. Bây giờ với việc ký kết thỏa thuận mới, vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn. Súng trường AK-203 sẽ được sản xuất tại nhà máy liên doanh Ấn Độ - Nga ở Colva, Ametti, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Namodi cũng đã tham dự lễ khánh thành nhà máy vào tháng 3/2019. Theo thỏa thuận, Ấn Độ sẽ sở hữu 50,5% cổ phần, Kalashnikov của Nga và Cơ quan Xuất khẩu Quốc phòng Nga sẽ sở hữu lần lượt 42% và 7,5%. Điều đáng chú ý là “Sư đoàn Rashtria”, một đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Ấn Độ, là một trong những đơn vị sử dụng súng trường tiến công Kalashnikov nhiều nhất; sư đoàn này được triển khai tại khu vực Kashmir, nơi xung đột gay gắt nhất. Nằm trong quy trình chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga, lô 70.000 khẩu súng trường tiến công AK-203 đầu tiên sẽ sử dụng các linh kiện do Nga sản xuất. Lục quân Ấn Độ sẽ nhận được lô AK-203 đầu tiên sau 32 tháng. Súng trường tấn công AK-203 sẽ thay thế súng trường tấn công INSAS do Ấn Độ sản xuất, đã phục vụ trong quân đội Ấn Độ hơn 20 năm. AK-203 nhẹ và mạnh hơn, đồng thời có thể sử dụng một loạt phụ kiện công nghệ cao như kính ngắm và báng súng tùy chỉnh, rất hữu ích cho các lực lượng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ. Theo chính phủ Ấn Độ, súng trường tiến công AK-203 sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Ấn Độ trong các hoạt động chống nổi dậy và chống khủng bố; tương lai sẽ thay thế toàn bộ các loại súng bộ binh khác của Quân đội Ấn Độ. Súng trường INSAS nặng 4,15 kg và dài 960 mm; còn AK-203 nặng 3,8 kg và có chiều dài 705 mm khi gập báng súng; thiết kế như vậy làm cho khẩu AK-203 do Nga sản xuất nhẹ hơn và cơ động hơn khẩu INSAS, do đó nó phù hợp hơn cho các hoạt động chống nổi dậy. AK-203 sử dụng loại đạn 7,62x39mm và đạn 5,56x45mm, nên AK-203 có tính sát thương cao hơn. INSAS có tầm bắn hiệu quả 400 mét, trong khi AK-403 có tầm bắn 800 mét. So với băng đạn 20 viên của súng trường INSAS, thì băng đạn của AK-203 có thể chứa được 30 viên đạn. Mặc dù INSAS có tốc độ bắn 650 viên/ phút, nhanh hơn 600 viên/ phút của AK-203, nhưng độ chính xác của AK-203 cao hơn. Ngoài ra, AK-203 còn sử dụng báng súng có thể gập lại và tiện dụng, giúp binh lính sử dụng dễ dàng hơn. Kế hoạch thay thế súng trường INSAS của Quân đội Ấn Độ đã có từ lâu, nhưng kế hoạch này đã đi vào bế tắc do những khác biệt trong thỏa thuận hợp tác AK-203 giữa Ấn Độ và Nga. Lục quân Ấn Độ thường phàn nàn về hiệu suất kém của khẩu INSAS, điều này đã khiến Ấn Độ đưa ra quyết định này. Trong mười năm qua, Ấn Độ đã tìm kiếm một mẫu súng trường tiến công mới để thay thế khẩu INSAS cũ. Hiệu suất của AK-203 khiến nó trở thành một lựa chọn tốt cho quân đội nước này. Dự kiến, việc trang bị đại trà AK-203 cũng sẽ giúp tăng tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ấn Độ và giảm chi phí bảo trì. Cuối cùng, AK-203 sẽ được sản xuất bằng nguồn nguyên liệu địa phương ở Ấn Độ, đây có thể coi là giải pháp đôi bên cùng có lợi. Nguồn ảnh: Pinterest.

