Bất ngờ lớn: Việt Nam đang đàm phán mua động cơ tên lửa từ Hàn Quốc?

Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn thạo tin của nước này cho biết, Việt Nam hiện đang đàm phán mua động cơ tên lửa để tự sản xuất tên lửa chống hạm trong nước. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là một thông tin hết sức bất ngờ với ngay cả truyền thông Hàn Quốc cũng như Việt Nam vì từ trước tới nay, chúng ta không có quan hệ quá thân thiết về mặt quốc phòng hay cũng không có quá nhiều hợp đồng vũ khí được ta ký kết với Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Các thông tin của báo chí Hàn Quốc cho biết Việt Nam đã lựa chọn động cơ tên lửa SSE-750K của phía Hàn Quốc như một "phương án khả dĩ nhất" để nâng cấp tên lửa chống hạm do chúng ta tự phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều khả năng loại "tên lửa chống hạm nội địa Việt Nam" mà báo chí Hàn Quốc nhắc tới ở đây chính là KCT-15 - phiên bản nội địa của tên lửa Kh-35 do Việt Nam tự sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại động cơ SSE-750K được chúng ta lựa chọn mới chỉ được Samsung Hàn Quốc hoàn thiện hồi năm 2015 và đưa vào sử dụng trên tên lửa chiến thuật SSM-750 Sea Dragon của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest. So với các loại động cơ tên lửa mà Hàn Quốc sử dụng trước đây, SSE-750K tỏ ra có hiệu quả tác chiến cao và quan trọng nhất đó là nó có thể sản xuất được nội địa hoàn toàn, không cần nhập khẩu bất cứ chi tiết nào. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc có thể tự sản xuất nội địa trong nước cho phép giảm tối đa giá thành sản xuất, cải thiện khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu tên lửa ra thị trường quốc tế. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện vẫn không rõ liệu phía Hàn Quốc có chuyển giao công nghệ sản xuất động cơ tên lửa này cho chúng ta hay chỉ là bán sản phẩm đã hoàn thiện sẵn. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây có thể coi là một bước tiến rất lớn của ngành khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam khi chúng ta có thể tự chủ sản xuất được tên lửa nội địa và nhiều khả năng trong tương lai, bộ phận động cơ - thiết bị quan trọng nhất của những quả tên lửa này - cũng sẽ được chúng ta sản xuất nội địa. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo các thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, động cơ SSE-750K được thiết kế bởi Samsung Techwin nhưng ngay cả Deawoo và Huyndai cũng có khả năng sản xuất loại động cơ này bất cứ khi nào được yêu cầu. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Nga phóng thử tên lửa chống hạm Kh-35.

