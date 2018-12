Bất ngờ lai lịch khẩu súng máy phổ biến nhất Quân đội Đức

Rheinmetall MG 3 là khẩu súng máy đa chức năng sử dụng cỡ đạn 7,62x51 chuẩn NATO. Thiết kế của khẩu súng máy này vay mượn khá nhiều ý tưởng từ một mẫu súng máy khác cũng của Đức là MG 42 vốn là trang bị tiêu chuẩn của quân đội phát xít Đức trong suốt Thế chiến thứ 2. Nguồn ảnh: Militarytoday. Về cơ bản sự khác biệt giữa MG 3 và MG 42 chỉ là cỡ nòng cũng như đạn tiêu chuẩn mà chúng sử dung (7.62mm so với 7.92mm). Vào cuối những năm 1950, MG 3 thể hiện rõ sức mạnh của mình trong các bài thử nghiệm và nhanh chóng được Quân đội Tây Đức đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tới tận ngày nay, những khẩu súng máy thuộc lô sản xuất đầu tiên xuất xưởng vào năm 1959 vẫn hoạt động tốt trên nhiều chiến trường khắp thế giới. Nguồn ảnh: Militarytoday. MG3 có cơ chế hoạt động làm mát bằng không khí tự động. Khẩu súng này có độ giật cực kỳ thấp và tốc độ bắn cực kỳ cao - biến nó thành thứ vũ khí chính xác với sức công phá nguy hiểm chết người. Nguồn ảnh: Militarytoday. Do được thiết kế để trở thành một khẩu súng máy, cơ chế an toàn của khẩu súng này rất đơn giản chỉ bao gồm hai chế độ đó là bắn - và khoá. Nguồn ảnh: Militarytoday. Điểm ăn tiền số một của khẩu súng máy này đó là giống với "cha ông" của nó, MG3 vẫn có khả năng thay nòng đơn giản ngay khi tác chiến. Khi tác chiến cường độ cao, chỉ cần khoảng 2 tới 3 nòng súng cho mỗi khẩu MG 3 để thay thế liên tục có thể giúp khẩu súng máy này nhả đạn hết công suất tới hết trận giao tranh. Nguồn ảnh: Militarytoday. Trọng lượng của súng máy đa năng Rheinmetall MG 3 là khá nặng so với một khẩu súng máy hiện đại ngày nay. Cụ thể, MG 3 nặng tới 10,5 kg và tối đa lên tới 27,5 kg khi sử dụng cùng với giá súng ổn định ba chân. Nguồn ảnh: Militarytoday. Khẩu súng máy này có chiều dài tổng thể 1225mm và trong đó chiều dài nòng súng đạt 565mm. Tốc độ bắn tối đa của MG 3 là 1300 viên mỗi phút - tương đương với hơn 20 viên một giây và có tầm bắn hiệu quả từ 200 mét tới 1200 mét. Nguồn ảnh: Militarytoday. Khi được đặt trên giá ba chân ổn định và sử dụng kính ngắm, tầm bắn của khẩu súng máy này có thể lên tới 3000 mét. Tuy nhiên ở khoảng cách 3000 mét, MG 3 có độ sát thương không đáng kể. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tới tận ngày nay nghĩa là sau gần 60 năm kể từ khi ra đời, Rheinmetall MG 3 vẫn tiếp tục được phục vụ trong Quân đội Đức và là một trong những loại vũ khí hiếm hoi kế thừa trực tiếp công nghệ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay vẫn được sử dụng. Nguồn ảnh: Militarytoday. Mời độc giả xem Video: Xe chiến đấu bộ binh do Rheinmetall - hãng sản xuất MG 3 thiết kế.

