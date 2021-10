Báo Trung Quốc: Tàu ngầm Mỹ đã bị đâm trực diện ở biển Đông!

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia Trung Quốc vẫn khẳng định rằng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đối đầu với một địch thủ trong lòng biển nào đó. Mặc dù phía Mỹ chưa lên tiếng nhận định nào về vụ việc này. Mặc dù qua ảnh vệ tinh của Planet chụp ngày 20/10, có thể thấy USS Connecticut đang neo đậu tải cảng Guam có vẻ không có hư hại gì. Thế nhưng, một cựu Sĩ quan Tàu ngầm Mỹ đã khẳng định, mũi tàu của tàu ngầm hạt nhân đã bị tháo bỏ và hệ thống định vị thuỷ âm (sonar) của con tàu đang ngâm dưới biển. Một chuyên gia quân sự ở Macau, Trung Quốc, ông Antony Wong, cũng nếu quan điểm, “chỉ có mũi tàu hư hỏng, trong khi đài chỉ huy và thân tàu không có dấu hiệu bị nứt. Gần như chắc chắn USS Connecticut đã đâm trực diện với thứ gì đó, khiến phần mũi hỏng nặng và ảnh hưởng tới sonar. Con tàu về cơ bản đã bị mù khi lặn và phải nhanh chóng đình chỉ nhiệm vụ". Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI), thuộc Viện Nghiên cứu Đại dương Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi giữa tháng cũng công bố ảnh vệ tinh độ phân giải thấp chụp hôm 3/10, một ngày sau vụ va chạm, cho thấy tàu ngầm nghi là USS Connecticut di chuyển ở trạng thái nổi cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 80 km về phía Đông Nam. Ông Antony Wong cho rằng, vụ va chạm có thể xảy ra gần các đảo ở khu vực biển Đông, trong những khu vực tàu chiến Mỹ hay tiến vào để thực thi quyền tự do hàng hải. "Hoạt động của tàu ngầm nhạy cảm hơn nhiều so với tàu mặt nước, buộc Hải quân Mỹ che giấu hoạt động của USS Connecticut và tránh đánh động phía Trung Quốc. Tàu ngầm Mỹ có thể ở dưới nước lâu như vậy cho thấy hư hại không quá nghiêm trọng", ông nói thêm. Chuyên gia quân sự Lý Kiệt ở Bắc Kinh cho rằng, bức ảnh vệ tinh của SCSPI chứng tỏ hải quân Trung Quốc có thể nắm được hành trình của tàu ngầm Mỹ ở Biển Đông, nhưng không biết biết về vụ va chạm cho đến khi hải quân Mỹ công bố thông tin. "Hư hại của tàu ngầm Mỹ có thể bắt nguồn từ vật thể nhỏ như tàu lặn không người lái, chứ không phải một tàu ngầm cỡ lớn khác. Sự cố này là lời nhắc nhở hải quân Trung Quốc cần củng cố năng lực giám sát dưới lòng biển", Lý Kiệt nói. Hải quân Mỹ đang mở hai cuộc điều tra liên quan vụ va chạm, cho biết lò phản ứng hạt nhân và không gian bên trong tàu ngầm Connecticut "làm đủ công năng và không bị ảnh hưởng". Hai quan chức Quốc phòng Mỹ ngày 27/10 cũng cho biết, USS Connecticut đã bị hỏng bể dằn phía trước mũi. Quyền Thứ trưởng Hải quân Mỹ, phụ trách nghiên cứu, phát triển và mua sắm, Jay Stefany đã cảnh báo, việc sửa chữa USS Connecticut ở nhà máy thuộc sở hữu chính phủ sẽ dẫn tới tình trạng rối loạn, gián đoạn toàn bộ công việc, do các cơ sở này đang quá tải với sửa chữa tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và tàu sân bay. Và trong khi đó, tại nơi neo đậu của USS Connecticut, cảng Guam thì không có cơ sở hạ tầng phù hợp cũng như nhân lực để sửa chữa tàu ngầm hạt nhân này. Còn về tàu ngầm USS Connecticut (SSN-22) của Mỹ, đây là một trong ba chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf, loại tàu ngầm đắt nhất của Mỹ và tính cả trên thế giới. Chi phí của các tàu ngầm này ước tính lên tới 8.5 tỷ USD/ chiếc. USS Connecticut được phát triển bởi General Dynamics và đưa vào biên chế Hải quân Mỹ vào tháng 12/1998, hoạt động và phục vụ cho tới nay. Tàu ngầm số hiệu SSN-22 này cũng sở hữu sức mạnh rất lớn, nắm giữ vị trí quan trọng trong lực lượng của Hải quân Mỹ. Trên tàu ngầm này có sự xuất hiện của kho vũ khí tương đối khổng lồ, bao gồm tới 40 quả ngư lôi kèm tên lửa các loại và thậm chí có thể là 100 quả thuỷ lôi với các ống phóng 26 inch. Vô hình chung, có thể nói việc va chạm lần này sẽ là tổn thất rất lớn về kinh tế cho Mỹ. Ngoài ra, chắc chắn cũng sẽ làm suy giảm năng lực tác chiến của Hải quân Mỹ, khi một tàu ngầm mạnh mẽ của quốc gia này đang rơi vào tình trạng “mù”. Nguồn ảnh: Sina. Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Seawolf của Hải quân Mỹ. Nguồn: QPVN.



