Bao nhiêu xe tăng T-90 đã bị nghiền nát ở chiến trường Syria?

Kể từ năm 2016, có 7 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất trên lãnh thổ Syria; vai trò chính của chúng là bảo vệ các sân bay. Trong các trận chiến quân sự, chỉ có những chiếc xe tăng T-90 mà Syria tự mua được mới tham gia. Số xe tăng T-90 mà Quân đội Syria tiếp nhận bao gồm 3 phiên bản, đó là T-90A mà Lục quân Nga đang sử dụng, biến thể xe tăng chỉ huy T-90K và đi kèm cả một vài chiếc T-90 đời 1992 thuộc thế hệ đầu tiên có tính năng kỹ chiến thuật kém hơn. Tại mảnh đất Syria nóng bỏng, các xe tăng chủ lực T-90 này đã được biên chế cho một số đơn vị chủ lực của Quân đội chính phủ Syria (SAA) như Sư đoàn bộ binh cơ giới số 4, lực lượng Đặc nhiệm Tiger, thậm chí chuyển giao cho cả đồng minh Hezbollah điều khiển. Một câu hỏi rất quan tâm là cho đến thời điểm hiện tại, đã có bao nhiêu chiếc T-90 bị phá hủy trên chiến trường Syria? Do mẫu xe tăng T-90 hiện vẫn được nhiều quốc gia quan tâm và liệu xe tăng T-90 có tổn thất hơn các dòng xe tăng của Đức như Leopard-4 hay M1A2 của Mỹ? Tổn thất đầu tiên với xe tăng T-90 xảy ra vào mùa hè năm 2016, khi chiếc xe này bị phiến quân bắt sống. Đến tháng 9/2017, chính chiếc xe T-90 bị phiến quân bắt giữ này, bị một chiếc T-72 của Quân đội chính phủ Syria bắn hạ bằng một quả đạn xuyên giáp trúng vào sườn xe; xe bị phá hủy. Vào tháng 1/2017, một chiếc T-90 bị phiến quân dùng bom xăng tự tạo ném vào xe. Mặc dù kíp xe đã sơ tán thành công, nhưng lửa vẫn cháy lan vào bên trong qua các cửa thoát hiểm, gây cháy và phá hủy hoàn toàn xe. Cũng trong năm 2017, một đoạn video lan truyền trên Internet, trong đó phiến quân dùng tên lửa chống tăng có điều khiển TOW 2A bắn trúng một chiếc xe tăng T-90 của Syria. Rất có thể quả tên lửa TOW 2A xuyên thủng lớp giáp, nhưng các chuyên gia cho rằng, nếu áo giáp bị xuyên thủng, kíp xe sẽ không thể tự mình rời khỏi chiếc xe bị cháy như đã thấy trong video. Hiện chưa rõ số phận của chiếc xe tăng bị bắn trúng bằng tên lửa TOW-2A này; nhưng nhiều người cho rằng, có khả năng chính chiếc xe nay bị phiến quân bắt được, sau đó quay video đưa video lên mạng để tuyên truyền. Tháng 11/2017, trên mạng Internet tràn ngập các bức ảnh về một chiếc T-90 bị phá hủy hoàn toàn. Vụ nổ của đạn trong xe quá mạnh, khiến tháp pháo của xe tăng bị thổi bay. Đến nay vẫn chưa xác định được chiếc T-90 này bị bắn hạ từ loại vũ khí nào. Vào đầu năm ngoái, phe đối lập đã chiếm được một chiếc T-90 khác và không có thông tin gì về số phận của nó. Về mặt chính thức, Syria chỉ thông báo về việc mất hai xe tăng T-90. Nhưng các phương tiện truyền thông và các tài liệu Internet xác nhận tổn thất của ít nhất 4 hoặc 5 xe tăng. Số xe tăng T-90 mà Quân đội Syria sở hữu là 36 chiếc, nếu tỷ lệ tổn thất là 5 chiếc, thì mới là 13,9%; con số tổn thất có thể nói là nhỏ. Không thể phủ nhận xe tăng T-90 đã đóng góp rất tích cực vào những thắng lợi của Quân đội Syria trước các tay súng thánh chiến Hồi giáo. Đặc biệt khả năng sống sót của T-90 được đánh giá rất cao khi đã có vài lần nó bị trúng tên lửa và rocket chống tăng nhưng không bị phá hủy. Mặc dù vậy, khi đã tham gia chiến đấu thì tổn thất của T-90 là không thể tránh khỏi. Kể từ chiếc đầu tiên bị phiến quân chớp thời cơ phá hủy do kíp xe mở nắp buồng lái, cho đến những chiếc bị bắn cháy trực tiếp trên chiến trường đã cho thấy T-90 không phải bất khả xâm phạm. Nguồn ảnh: Pinterest.

Kể từ năm 2016, có 7 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất trên lãnh thổ Syria; vai trò chính của chúng là bảo vệ các sân bay. Trong các trận chiến quân sự, chỉ có những chiếc xe tăng T-90 mà Syria tự mua được mới tham gia. Số xe tăng T-90 mà Quân đội Syria tiếp nhận bao gồm 3 phiên bản, đó là T-90A mà Lục quân Nga đang sử dụng, biến thể xe tăng chỉ huy T-90K và đi kèm cả một vài chiếc T-90 đời 1992 thuộc thế hệ đầu tiên có tính năng kỹ chiến thuật kém hơn. Tại mảnh đất Syria nóng bỏng, các xe tăng chủ lực T-90 này đã được biên chế cho một số đơn vị chủ lực của Quân đội chính phủ Syria (SAA) như Sư đoàn bộ binh cơ giới số 4, lực lượng Đặc nhiệm Tiger, thậm chí chuyển giao cho cả đồng minh Hezbollah điều khiển. Một câu hỏi rất quan tâm là cho đến thời điểm hiện tại, đã có bao nhiêu chiếc T-90 bị phá hủy trên chiến trường Syria? Do mẫu xe tăng T-90 hiện vẫn được nhiều quốc gia quan tâm và liệu xe tăng T-90 có tổn thất hơn các dòng xe tăng của Đức như Leopard-4 hay M1A2 của Mỹ? Tổn thất đầu tiên với xe tăng T-90 xảy ra vào mùa hè năm 2016, khi chiếc xe này bị phiến quân bắt sống. Đến tháng 9/2017, chính chiếc xe T-90 bị phiến quân bắt giữ này, bị một chiếc T-72 của Quân đội chính phủ Syria bắn hạ bằng một quả đạn xuyên giáp trúng vào sườn xe; xe bị phá hủy. Vào tháng 1/2017, một chiếc T-90 bị phiến quân dùng bom xăng tự tạo ném vào xe. Mặc dù kíp xe đã sơ tán thành công, nhưng lửa vẫn cháy lan vào bên trong qua các cửa thoát hiểm, gây cháy và phá hủy hoàn toàn xe. Cũng trong năm 2017, một đoạn video lan truyền trên Internet, trong đó phiến quân dùng tên lửa chống tăng có điều khiển TOW 2A bắn trúng một chiếc xe tăng T-90 của Syria. Rất có thể quả tên lửa TOW 2A xuyên thủng lớp giáp, nhưng các chuyên gia cho rằng, nếu áo giáp bị xuyên thủng, kíp xe sẽ không thể tự mình rời khỏi chiếc xe bị cháy như đã thấy trong video. Hiện chưa rõ số phận của chiếc xe tăng bị bắn trúng bằng tên lửa TOW-2A này; nhưng nhiều người cho rằng, có khả năng chính chiếc xe nay bị phiến quân bắt được, sau đó quay video đưa video lên mạng để tuyên truyền. Tháng 11/2017, trên mạng Internet tràn ngập các bức ảnh về một chiếc T-90 bị phá hủy hoàn toàn. Vụ nổ của đạn trong xe quá mạnh, khiến tháp pháo của xe tăng bị thổi bay. Đến nay vẫn chưa xác định được chiếc T-90 này bị bắn hạ từ loại vũ khí nào. Vào đầu năm ngoái, phe đối lập đã chiếm được một chiếc T-90 khác và không có thông tin gì về số phận của nó. Về mặt chính thức, Syria chỉ thông báo về việc mất hai xe tăng T-90. Nhưng các phương tiện truyền thông và các tài liệu Internet xác nhận tổn thất của ít nhất 4 hoặc 5 xe tăng. Số xe tăng T-90 mà Quân đội Syria sở hữu là 36 chiếc, nếu tỷ lệ tổn thất là 5 chiếc, thì mới là 13,9%; con số tổn thất có thể nói là nhỏ. Không thể phủ nhận xe tăng T-90 đã đóng góp rất tích cực vào những thắng lợi của Quân đội Syria trước các tay súng thánh chiến Hồi giáo. Đặc biệt khả năng sống sót của T-90 được đánh giá rất cao khi đã có vài lần nó bị trúng tên lửa và rocket chống tăng nhưng không bị phá hủy. Mặc dù vậy, khi đã tham gia chiến đấu thì tổn thất của T-90 là không thể tránh khỏi. Kể từ chiếc đầu tiên bị phiến quân chớp thời cơ phá hủy do kíp xe mở nắp buồng lái, cho đến những chiếc bị bắn cháy trực tiếp trên chiến trường đã cho thấy T-90 không phải bất khả xâm phạm. Nguồn ảnh: Pinterest.