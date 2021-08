Báo Nga: Liệu trực thăng vũ trang Ka-52K có hợp với Việt Nam?

Theo tài liệu được Sputnik đăng tải, trực thăng vũ trang Ka-52K Katran có khả năng tác chiến rất rộng, phù hợp với cả lực lượng lục quân, lẫn lực lượng không quân hải quân. Không chỉ làm nhiệm vụ tác chiến trên không, trực thăng vũ trang Ka-52K Katran còn có thể thực hiện cả nhiệm vụ do thám, trinh sát, thậm chí là trinh sát trên biển, phát hiện tàu ngầm đối phương. Được cải tiến từ phiên bản trực thăng vũ trang Cá Mập, trực thăng Ka-52K Katran đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ năm 2015. Loại trực thăng này có cấu tạo hết sức đặc biệt, với hệ thống cánh quạt đồng trục cực kỳ hiện đại. So với phiên bản trực thăng Cá Sấu, trực thăng Ka-52K Katran có hệ thống giá treo vũ khí được gia cố chắc chắn hơn, giúp nó có thể mang theo tải trọng vũ khí lớn hơn, vũ khí cồng kềnh hơn. Kích thước tổng thể của loại trực thăng vũ trang này cũng được rút gọn xuống, giúp nó hoạt động được trong những khu vực có không gian chật hẹp, đặc biệt là khi hạ cánh trên sàn tàu hộ vệ. Theo truyền thông Nga, Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới, rất phù hợp với loại trực thăng Ka-52K này, do chúng ta từng có kinh nghiệm vận hành trực thăng đồng trục, với các loại trực thăng của Kamov trước đây. Lối tác chiến hỗ trợ lực lượng đổ bộ tấn công và phòng thủ bảo vệ bờ biển của trực thăng Ka-52K, cũng khá tương đồng với các chiến lược phòng thủ, bảo vệ biển đảo của Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, loại trực thăng này có khả năng hoạt động bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, độ cao tối đa mà trực thăng Ka-52K có thể vươn tới là 4000 mét so với mực nước biển - nghĩa là nó có thể tiếp cận mọi ngọn núi ở Việt Nam. Đây hiện tại cũng là loại trực thăng duy nhất trên thế giới hiện có khả năng bay với tên lửa hành trình không đối đất Kh-31 và tên lửa đối hạm Kh-35. Đây là hai loại vũ khí cực kỳ hiện đại, có thể khiến Ka-52K trở nên khác biệt trên chiến trường. Nhà sản xuất cũng khẳng định, loại trực thăng này có khả năng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ -50 tới 50 độ C, nhiều chi tiết máy quan trọng được thiết kế đặc biệt, giúp chúng có thể chống chọi lại điều kiện bị ăn mòn, thậm chí cả khi hoạt động trên biển. Nhà sản xuất cũng bật bí, cách đây không lâu, một vài chiếc Ka-52K đã được chuyển tới một quốc gia có khí hậu nóng ẩm. Hiện tại, khách hàng này đã có phản hồi rất tốt, đồng nghĩa với việc khả năng hoạt động của Ka-52K, phù hợp với khu vực Đông Nam Á hiện nay. Mặc dù vậy, trực thăng Ka-52K của Nga cũng từng vấp phải khá nhiều sự chỉ trích của báo giới, đặc biệt là khi quân đội Nga cũng tỏ ra không mấy mặn mà với loại trực thăng này. Nguồn ảnh: QQ. Sức mạnh của trực thăng Ka-52 với khả năng cơ động ngang ngửa tiêm kích chiến đấu. Nguồn: CNO.



Theo tài liệu được Sputnik đăng tải, trực thăng vũ trang Ka-52K Katran có khả năng tác chiến rất rộng, phù hợp với cả lực lượng lục quân, lẫn lực lượng không quân hải quân. Không chỉ làm nhiệm vụ tác chiến trên không, trực thăng vũ trang Ka-52K Katran còn có thể thực hiện cả nhiệm vụ do thám, trinh sát, thậm chí là trinh sát trên biển, phát hiện tàu ngầm đối phương. Được cải tiến từ phiên bản trực thăng vũ trang Cá Mập , trực thăng Ka-52K Katran đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ năm 2015. Loại trực thăng này có cấu tạo hết sức đặc biệt, với hệ thống cánh quạt đồng trục cực kỳ hiện đại. So với phiên bản trực thăng Cá Sấu, trực thăng Ka-52K Katran có hệ thống giá treo vũ khí được gia cố chắc chắn hơn, giúp nó có thể mang theo tải trọng vũ khí lớn hơn, vũ khí cồng kềnh hơn. Kích thước tổng thể của loại trực thăng vũ trang này cũng được rút gọn xuống, giúp nó hoạt động được trong những khu vực có không gian chật hẹp, đặc biệt là khi hạ cánh trên sàn tàu hộ vệ. Theo truyền thông Nga, Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới, rất phù hợp với loại trực thăng Ka-52K này, do chúng ta từng có kinh nghiệm vận hành trực thăng đồng trục, với các loại trực thăng của Kamov trước đây. Lối tác chiến hỗ trợ lực lượng đổ bộ tấn công và phòng thủ bảo vệ bờ biển của trực thăng Ka-52K, cũng khá tương đồng với các chiến lược phòng thủ, bảo vệ biển đảo của Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, loại trực thăng này có khả năng hoạt động bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, độ cao tối đa mà trực thăng Ka-52K có thể vươn tới là 4000 mét so với mực nước biển - nghĩa là nó có thể tiếp cận mọi ngọn núi ở Việt Nam. Đây hiện tại cũng là loại trực thăng duy nhất trên thế giới hiện có khả năng bay với tên lửa hành trình không đối đất Kh-31 và tên lửa đối hạm Kh-35. Đây là hai loại vũ khí cực kỳ hiện đại, có thể khiến Ka-52K trở nên khác biệt trên chiến trường. Nhà sản xuất cũng khẳng định, loại trực thăng này có khả năng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ -50 tới 50 độ C, nhiều chi tiết máy quan trọng được thiết kế đặc biệt, giúp chúng có thể chống chọi lại điều kiện bị ăn mòn, thậm chí cả khi hoạt động trên biển. Nhà sản xuất cũng bật bí, cách đây không lâu, một vài chiếc Ka-52K đã được chuyển tới một quốc gia có khí hậu nóng ẩm. Hiện tại, khách hàng này đã có phản hồi rất tốt, đồng nghĩa với việc khả năng hoạt động của Ka-52K, phù hợp với khu vực Đông Nam Á hiện nay. Mặc dù vậy, trực thăng Ka-52K của Nga cũng từng vấp phải khá nhiều sự chỉ trích của báo giới, đặc biệt là khi quân đội Nga cũng tỏ ra không mấy mặn mà với loại trực thăng này. Nguồn ảnh: QQ. Sức mạnh của trực thăng Ka-52 với khả năng cơ động ngang ngửa tiêm kích chiến đấu. Nguồn: CNO.