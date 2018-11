Bắn tỉa từ trực thăng - kỹ năng có một không hai của Tuần duyên Mỹ

Tuần duyên Mỹ là lực lượng vũ trang thường xuyên phải hoạt động rất vất vả, vì Mỹ là một trong những quốc gia có đường bờ biển rất dài. Nhiệm vụ của họ là tuần tra đảm bảo an ninh hàng hải, chống cướp biển, buôn lậu, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, chống buôn lậu, đặc biệt là ma túy là công việc nặng nề nhất. Ảnh: US Coast Guard. Theo Business Insider, khi phát hiện một chiếc tàu khả nghi, Tuần duyên Mỹ sẽ cử một trực thăng để theo dõi nó và sẵn sàng bắn khi cần thiết. Một xạ thủ bắn tỉa sẽ bắn vào động cơ để vô hiệu hóa con tàu khi nó không tuân thủ yêu cầu của Tuần duyên Mỹ, hoặc có dấu hiệu chống đối. Ảnh: US Coast Guard.Bắn tỉa từ trực thăng là công việc cực kỳ khó khăn. Chiếc trực thăng đang bay trên không trung liên tục lắc lư, mục tiêu trên biển cũng di chuyển. Ngoài ra, những con sóng làm cho mục tiêu không ngừng thay đổi vị trí. Để bắn trúng, xạ thủ phải có kỹ năng đặc biệt và trải qua quá trình huấn luyện bài bản. Ảnh: US Coast Guard. Quá trình đào tạo xạ thủ bắn tỉa của Tuần duyên Mỹ sẽ diễn ra tại trường bắn tỉa quân đội ở Fort Benning, bang Georgia. Họ được đào tạo với các nội dung cơ bản như lính bắn tỉa thông thường. Sau đó, họ tiếp tục trải qua đào tạo nâng cao để bắn mục tiêu di chuyển. Ảnh: US Army. Ê kíp bắn tỉa của Tuần duyên cũng gồm 2 người, một xạ thủ và một người quan sát. Vai trò của người quan sát là rất quan trọng, họ phải tính toán chính xác tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ không khí giúp xạ thủ hiệu chỉnh đường ngắm chính xác. Ngoài ra, với bắn tỉa trên biển, họ phải tính toán thêm yếu tố độ cao của những con sóng. Ảnh: US Army. Xạ thủ bắn tỉa của Tuần duyên Mỹ thường sử dụng súng bắn tỉa Barret M107, cỡ nòng 12,7 mm. Súng được đặt lên dây treo ở cửa sổ trực thăng, giúp giảm sự rung lắc khi trực thăng đang bay. Ảnh: US Coast Guard. Nhiệm vụ bắn tỉa trên không được giao cho Phi đội trực thăng ngăn chặn chiến thuật (HITRON). Xạ thủ trên trực thăng thường mang theo 3 loại súng, gồm súng trường M16A2, trung liên M240 để bắn cảnh cáo và súng bắn tỉa M107 để vô hiệu hóa tàu thuyền có ý định bỏ chạy. Ảnh: US Coast Guard. Quy trình thực hiện nhiệm vụ của Tuần duyên Mỹ tương tự các lực lượng thực thi pháp luật khác. Khi phát hiện tàu tình nghi, họ sẽ yêu cầu mục tiêu dừng lại và khai báo nhận dạng qua vô tuyến. Nếu mục tiêu khả nghi không đáp ứng, xuồng cao tốc được cử đi tiếp cận và yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Ảnh: US Coast Guard. Nếu tàu tình nghi vẫn không dừng lại, xạ thủ bắn tỉa sẽ bắn vào động cơ để vô hiệu hóa chúng. Khẩu M107 có thể bắn trúng mục tiêu di chuyển trên biển ở cự ly 1,5 km. Xạ thủ bắn tỉa Tuần duyên Mỹ được đánh giá là những tay bắn tỉa hàng đầu thế giới. Ảnh: US Coast Guard. Phi đội HITRON đã góp phần giúp Tuần duyên Mỹ ngăn chặn, bắt giữ rất nhiều vụ buôn lậu ma túy vào nước Mỹ. Một khi trực thăng MH-68A Stringray cất cánh, khó tàu thuyền tình nghi nào có thể chạy thoát khỏi những xạ thủ điêu luyện trên thực thăng. Ảnh: US Coast Guard. Chiếc trực thăng với màu đỏ nổi bật này của Tuần duyên Mỹ trở thành nỗi ám ảnh cho những tên buôn lậu. Nhưng nó là ánh sáng hy vọng cho những ngư dân gặp nạn, vì ngoài nhiệm vụ ngăn chặn, trực thăng này còn kiêm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: US Coast Guard.

