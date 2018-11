Tuần duyên: Binh chủng bận rộn nhất trong các lực lượng vũ trang Mỹ

Lực lượng Tuần duyên là một quân chủng thuộc các Lực lượng vũ trang Mỹ. Tuần duyên Mỹ hoạt động chủ yếu trên các vùng biển, đa nhiệm vụ với sứ mệnh giám sát và duy trì luật phát tại các vùng biển thuộc chủ quyền của nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Cùng với lực lượng Vệ binh Quốc gia, Tuần duyên Mỹ được phép mang vũ khí và triển khai vũ khí trong nội địa lãnh thổ nước này thay vì bị cấm như các lực lượng Lục quân, Thuỷ quân Lục chiến khác. Nguồn ảnh: BI. Được thành lập từ năm 1915, lực lượng Tuần duyên Mỹ tới nay đã bước qua tuổi 103 và là một trong những lực lượng lâu đời nhất của quốc gia này. Nguồn ảnh: BI. Trong thời bình, Tuần duyên Mỹ được đặt dưới sự kiểm soát của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Trong thời chiến lực lượng này có thể được chuyển sang sự kiểm soát của Bộ Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Trong suốt hơn 100 năm thành lập tới nay, chỉ có duy nhất hai lần Tổng thống Mỹ ra lệnh cho Tuần duyên nước này chuyển sang hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Hải quân. Nguồn ảnh: BI. Lần đầu tiên là trong năm 1917 thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất và lần thứ hai là vào năm 1941 - trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng thời điểm hiện tại, Tuần duyên Mỹ có quân số khoảng 88.000 người, trong đó bao gồm cả lực lượng sĩ quan chỉ huy và thuỷ thủ trên các tàu tuần duyên của nước này. Nguồn ảnh: BI. Không chỉ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, lực lượng Tuần duyên Mỹ còn có nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và phản ứng nhanh ứng phó với các thảm hoạ trên biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia, an ninh môi trường biển của nước này. Nguồn ảnh: BI. Trang bị của Tuần duyên Mỹ cực kỳ đa dạng với đủ mọi loại tàu mặt nước và máy bay trực thăng, đảm bảo khả năng hoạt động tốt cho mọi địa hình từ vùng nước nông tới vùng nước sâu cho tới hệ thống đường thuỷ trong nội địa đất nước này. Nguồn ảnh: BI. Ước tính Tuần duyên Mỹ có 1650 tàu lớn nhỏ khác nhau và khoảng 201 trực thăng, máy bay các loại. Nguồn ảnh: BI. Trong các cánh quân của lực lượng vũ trang Mỹ, Tuần duyên Mỹ có quy mô nhỏ nhất. Tuy nhiên nếu xét chung trên toàn thế giới, Tuần duyên Mỹ là lực lượng có sức mạnh hải quân lớn thứ 12 toàn cầu. Nguồn ảnh: BI. Trong hôm 19/11 vừa qua, Tuần duyên Mỹ đã đánh chặn được 19 tấn cocain đang xâm nhập vào nước này từ ngả Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI. Số ma tuý này được cho là đang trên đường đến Florida, tuần duyên Mỹ đã buộc phải nổ súng để bắt giữ các tàu vận tải ma tuý này. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Lực lượng Hải quân Mỹ - lực lượng Hải quân lớn nhất thế giới hiện nay.



