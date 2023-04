Bakhmut vào giai đoạn cuối, Nga quyết phong tỏa đường tiếp tế

Nhằm đánh chiếm hoàn toàn thành phố chính Bakhmut trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 và tiếp tục tấn công tuyến phòng thủ mới của Ukraine ở Chasov Yar, gần đây quân dù Nga bất ngờ đẩy mạnh tiến công từ hai cánh ở khu vực ngoại ô Bakhmut. Trong những ngày qua, lính dù Nga ở ngoại ô Bakhmut đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào đường cao tốc O-0506, nơi quân đội Ukraine vẫn dùng vận chuyển tiếp tế cho thành phố. Đến nay về cơ bản, quân dù Nga đã kiểm soát được toàn bộ các tuyến đường gần Nghĩa trang mới, trên đường cao tốc O-0506. Trên đoạn đường dài khoảng 500-600m của cao tốc O-0506 đã bị quân đội Nga "kiểm soát vật lý", đến nay lối vào thành phố từ Kramatorsk đến Bogdanovka rồi đến Khromove đã bị cắt đứt hoàn toàn. Để chuyển đạn và tiếp tế hậu cần, vận chuyển thương binh cho lực lượng chiến đấu trong thành phố, quân đội Ukraine đã phải mở 3 con đường dã chiến ở phía tây làng Khromove; vòng qua các ngọn đồi của vùng cao nguyên từ tây sang đông và cuối cùng nhập vào con đường nhựa ở phía nam làng Khromove. Nhưng do những cơn mưa mùa xuân ở khu vực Bakhmut trong hai tuần qua, khiến những con dã chiến trở nên lầy lội, làm cho việc tiếp tế của Quân đội Ukraine rất khó khăn. Không chỉ một số lượng lớn phương tiện bị sa lầy, mà con đường còn bị pháo binh Nga phong tỏa dữ dội; khiến đồ dự trữ trong thành phố cạn dần. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ở Bakhmut sắp được định đoạt, khi lính đánh thuê Wagner một lần nữa chiếm giữ một số cứ điểm quan trọng, tuyến phòng thủ bên trong và bên ngoài thành phố của quân đội Ukraine càng bị dồn về phía tây. Với lực lượng hiện tại, quân Ukraine không thể có khả năng khôi phục những trận địa đã mất; thậm chí lính đánh thuê Wagner và quân dù Nga đang đẩy mạnh tấn công hai bên cánh, áp sát và có khả năng mở cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ mới của Quân đội Ukraine tại thị trấn Chasov Yar. Tại sao cuộc "phản công mùa xuân" của Ukraine không thể tiến hành xung quanh Bakhmut? Lý do thực ra rất đơn giản, quân Nga không chỉ tập trung cắt đứt huyết mạch trong thành phố, mà còn tấn công liên tục các cụm tấn công của quân đội Ukraine, để tạo thế chiến dịch. Việc quân Nga cắt đứt đường cao tốc O-0506 và đường cao tốc T-0504 là những huyết mạch bảo đảm trong chiến dịch phòng thủ của quân đội Ukraine trong thành phố, giúp quân dù Nga trong ba tuần qua liên tiếp đánh bật quân Ukraine phòng ngự bên ngoài thành phố. Còn trong khu vực nội đô thành phố Bakhmut, với sự phối hợp yểm trợ của lực lượng Không quân Nga, lính đánh thuê Wagner đã tạo ra một bước đột phá lớn trong trận chiến đường phố ở khu vực phía tây thành phố. Không dừng lại ở đó, lính đánh thuê của Wagner với sự phối hợp của không quân và pháo binh Quân khu phía Tây của Nga còn tiếp tục đánh bật quân Ukraine bảo vệ nhưng con đường dã chiến. Điều này khiến hệ thống phòng ngự của quân Ukraine trong thành phố sụp đổ nhanh hơn. Mặc dù Quân Nga và Ukraine nhiều lần tranh giành những con đường tiếp tế vào Bakhmut, nhưng quân đội Nga với ưu thế trên không, ưu thế tác chiến trên bộ và ưu thế về pháo binh, rõ ràng không để quân đội Ukraine bất kỳ cơ hội nào giành lại quyền kiểm soát những con đường trên. Ngoài ra, tại khu vực đô thị Bakhmut, quân đội Nga đã áp dụng "chiến thuật tiêu thổ" để tiếp tục nén "không gian cơ động" của quân đội Ukraine ở phía tây thành phố, bằng cách liên tục tấn công quân phòng thủ Ukraine 24/24 giờ từ các hướng bắc, đông, nam, tây thành phố. Hai bên đã giao tranh ác liệt xung quanh khu vực Bệnh viện số 2 Bakhmut, Trường Olympic, doanh trại cũ, khu nhà ga... Một số nhà phân tích cho rằng, xét từ thái độ quyết liệt phòng ngự của 7.000 đến 8.000 quân Ukraine trong thành phố, có khả năng họ quyết tâm giữ thành phố đến cùng. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, chỉ một tuần trước, quân đội Ukraine còn giữ chắc tuyến đường sắt-nhà ga gần trung tâm Bakhmut để làm trung tâm tuyến phòng ngự trong thành phố. Nhưng trước sự tấn công mãnh liệt của quân Nga, tuyến phòng thủ nhiều lớp ở phía đông tuyến đường sắt đã bị "đâm thủng dần". Hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Lữ đoàn xung kích đường không 77 và Lữ đoàn xung kích Spartan số 3 của Quân đội Ukraine đã phải rút về phía tây tuyến phòng thủ thứ ba và tạm thời điều chỉnh đội hình phòng ngự; đồng thời tiếp tục kêu gọi viện binh. Lợi dụng sự phòng thủ hỗn loạn của quân Ukraine, lính đánh thuê Wagner nhanh chóng tràn ngập tất cả các khu vực phía đông của tuyến đường sắt, kho chứa ngũ cốc, trung tâm lưu trữ và trung chuyển ngũ cốc trong khu vực. Như vậy, trung tâm của tuyến phòng thủ đường sắt là Nhà ga Trung tâm, đã sụp đổ nhanh chóng trong vòng chưa đầy ba ngày. Ba ngày trước, lực lượng tấn công của quân Wagner vẫn còn trong tình thế khó khăn trên Đại lộ Rose và Quận Rose; nhưng giờ đây, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã chiếm được Quận Rose và nhiều khu phố lân cận ở phía nam, bao gồm cả Nhà máy may quần áo trên Đại lộ Crenia. Sân chơi dành cho trẻ em bên ngoài thành phố hiện cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của lính đánh thuê Wagner. Cần phải chỉ ra rằng, do phía tây bắc thành phố Bakhmut có nhiều khu dân cư và biệt thự nhỏ, nên quân Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu các tòa nhà lớn kiên cố để trú ẩn. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng, chiến dịch phòng ngự Bakhmut đã đến phút cuối và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine như tướng Silsky và Zaluzhny dường như đã chấp nhận thực tế rằng “Bakhmut sắp thất thủ”. Có thể họ đang chuyển trọng tâm sang khu vực Zaporozhye. Hiện Quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng lớn ở hướng nam Zaporozhye và Donetsk, và có vẻ như họ sẽ thực sự phát động một cuộc "phản công lớn" theo thời gian như đã thông báo trước đó. Lính đánh thuê Tây Ban Nha tại chiến trường Donbass.

Nhằm đánh chiếm hoàn toàn thành phố chính Bakhmut trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 và tiếp tục tấn công tuyến phòng thủ mới của Ukraine ở Chasov Yar, gần đây quân dù Nga bất ngờ đẩy mạnh tiến công từ hai cánh ở khu vực ngoại ô Bakhmut. Trong những ngày qua, lính dù Nga ở ngoại ô Bakhmut đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào đường cao tốc O-0506, nơi quân đội Ukraine vẫn dùng vận chuyển tiếp tế cho thành phố. Đến nay về cơ bản, quân dù Nga đã kiểm soát được toàn bộ các tuyến đường gần Nghĩa trang mới, trên đường cao tốc O-0506. Trên đoạn đường dài khoảng 500-600m của cao tốc O-0506 đã bị quân đội Nga "kiểm soát vật lý", đến nay lối vào thành phố từ Kramatorsk đến Bogdanovka rồi đến Khromove đã bị cắt đứt hoàn toàn. Để chuyển đạn và tiếp tế hậu cần, vận chuyển thương binh cho lực lượng chiến đấu trong thành phố, quân đội Ukraine đã phải mở 3 con đường dã chiến ở phía tây làng Khromove; vòng qua các ngọn đồi của vùng cao nguyên từ tây sang đông và cuối cùng nhập vào con đường nhựa ở phía nam làng Khromove. Nhưng do những cơn mưa mùa xuân ở khu vực Bakhmut trong hai tuần qua, khiến những con dã chiến trở nên lầy lội, làm cho việc tiếp tế của Quân đội Ukraine rất khó khăn. Không chỉ một số lượng lớn phương tiện bị sa lầy, mà con đường còn bị pháo binh Nga phong tỏa dữ dội; khiến đồ dự trữ trong thành phố cạn dần. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ở Bakhmut sắp được định đoạt, khi lính đánh thuê Wagner một lần nữa chiếm giữ một số cứ điểm quan trọng, tuyến phòng thủ bên trong và bên ngoài thành phố của quân đội Ukraine càng bị dồn về phía tây. Với lực lượng hiện tại, quân Ukraine không thể có khả năng khôi phục những trận địa đã mất; thậm chí lính đánh thuê Wagner và quân dù Nga đang đẩy mạnh tấn công hai bên cánh, áp sát và có khả năng mở cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ mới của Quân đội Ukraine tại thị trấn Chasov Yar. Tại sao cuộc "phản công mùa xuân" của Ukraine không thể tiến hành xung quanh Bakhmut? Lý do thực ra rất đơn giản, quân Nga không chỉ tập trung cắt đứt huyết mạch trong thành phố, mà còn tấn công liên tục các cụm tấn công của quân đội Ukraine, để tạo thế chiến dịch. Việc quân Nga cắt đứt đường cao tốc O-0506 và đường cao tốc T-0504 là những huyết mạch bảo đảm trong chiến dịch phòng thủ của quân đội Ukraine trong thành phố, giúp quân dù Nga trong ba tuần qua liên tiếp đánh bật quân Ukraine phòng ngự bên ngoài thành phố. Còn trong khu vực nội đô thành phố Bakhmut, với sự phối hợp yểm trợ của lực lượng Không quân Nga, lính đánh thuê Wagner đã tạo ra một bước đột phá lớn trong trận chiến đường phố ở khu vực phía tây thành phố. Không dừng lại ở đó, lính đánh thuê của Wagner với sự phối hợp của không quân và pháo binh Quân khu phía Tây của Nga còn tiếp tục đánh bật quân Ukraine bảo vệ nhưng con đường dã chiến. Điều này khiến hệ thống phòng ngự của quân Ukraine trong thành phố sụp đổ nhanh hơn. Mặc dù Quân Nga và Ukraine nhiều lần tranh giành những con đường tiếp tế vào Bakhmut, nhưng quân đội Nga với ưu thế trên không, ưu thế tác chiến trên bộ và ưu thế về pháo binh, rõ ràng không để quân đội Ukraine bất kỳ cơ hội nào giành lại quyền kiểm soát những con đường trên. Ngoài ra, tại khu vực đô thị Bakhmut, quân đội Nga đã áp dụng "chiến thuật tiêu thổ" để tiếp tục nén "không gian cơ động" của quân đội Ukraine ở phía tây thành phố, bằng cách liên tục tấn công quân phòng thủ Ukraine 24/24 giờ từ các hướng bắc, đông, nam, tây thành phố. Hai bên đã giao tranh ác liệt xung quanh khu vực Bệnh viện số 2 Bakhmut, Trường Olympic, doanh trại cũ, khu nhà ga... Một số nhà phân tích cho rằng, xét từ thái độ quyết liệt phòng ngự của 7.000 đến 8.000 quân Ukraine trong thành phố, có khả năng họ quyết tâm giữ thành phố đến cùng. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, chỉ một tuần trước, quân đội Ukraine còn giữ chắc tuyến đường sắt-nhà ga gần trung tâm Bakhmut để làm trung tâm tuyến phòng ngự trong thành phố. Nhưng trước sự tấn công mãnh liệt của quân Nga, tuyến phòng thủ nhiều lớp ở phía đông tuyến đường sắt đã bị "đâm thủng dần". Hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Lữ đoàn xung kích đường không 77 và Lữ đoàn xung kích Spartan số 3 của Quân đội Ukraine đã phải rút về phía tây tuyến phòng thủ thứ ba và tạm thời điều chỉnh đội hình phòng ngự; đồng thời tiếp tục kêu gọi viện binh. Lợi dụng sự phòng thủ hỗn loạn của quân Ukraine, lính đánh thuê Wagner nhanh chóng tràn ngập tất cả các khu vực phía đông của tuyến đường sắt, kho chứa ngũ cốc, trung tâm lưu trữ và trung chuyển ngũ cốc trong khu vực. Như vậy, trung tâm của tuyến phòng thủ đường sắt là Nhà ga Trung tâm, đã sụp đổ nhanh chóng trong vòng chưa đầy ba ngày. Ba ngày trước, lực lượng tấn công của quân Wagner vẫn còn trong tình thế khó khăn trên Đại lộ Rose và Quận Rose; nhưng giờ đây, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã chiếm được Quận Rose và nhiều khu phố lân cận ở phía nam, bao gồm cả Nhà máy may quần áo trên Đại lộ Crenia. Sân chơi dành cho trẻ em bên ngoài thành phố hiện cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của lính đánh thuê Wagner. Cần phải chỉ ra rằng, do phía tây bắc thành phố Bakhmut có nhiều khu dân cư và biệt thự nhỏ, nên quân Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu các tòa nhà lớn kiên cố để trú ẩn. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng, chiến dịch phòng ngự Bakhmut đã đến phút cuối và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine như tướng Silsky và Zaluzhny dường như đã chấp nhận thực tế rằng “Bakhmut sắp thất thủ”. Có thể họ đang chuyển trọng tâm sang khu vực Zaporozhye. Hiện Quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng lớn ở hướng nam Zaporozhye và Donetsk, và có vẻ như họ sẽ thực sự phát động một cuộc "phản công lớn" theo thời gian như đã thông báo trước đó. Lính đánh thuê Tây Ban Nha tại chiến trường Donbass.